Mit Dating-Formaten im TV hat Michelle Daniaux schon Erfahrungen gesammelt. Die Influencerin aus Österreich wollte mit ihrem damaligen Freund ihre Beziehung bei „Temptation Island“ testen. Danach ging es für sie zu „Ex on the Beach“, wo sie Luigi „Gigi“ Birofio kennenlernte. Ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund gibt es nun im neuen RTL-Format „Prominent getrennt“. Dort muss sich die Innsbruckerin gemeinsam mit ihrem Verflossenen erneut Herausforderungen stellen.

Doch wer ist die TV-Darstellerin eigentlich? Wie tickt sie privat? Alter, Instagram, Herkunft – alle Infos zum Reality-Star haben wir hier für euch im Porträt zusammengestellt.

Steckbrief Michelle Daniaux: Alter, Größe, Wohnort, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Michelle Daniaux gibt es hier auf einen Blick:

Name : Michelle Daniaux

: Michelle Daniaux Geburtstag : nicht bekannt

: nicht bekannt Alter : 23

: 23 Wohnort : Innsbruck

: Innsbruck Beruf : Psychologie-Studentin und Influencerin

: Psychologie-Studentin und Influencerin Partner : Single

: Single Kinder : keine

: keine Instagram: michelledaniaux

Michelle Daniaux war bei „Temptation Island“ mit Ex Mateo

Bei „Temptation Island“ 2020 wollte sich Michelle Daniaux mit ihrem damaligen Freund Mateo die Treue in der Extremsituation beweisen. Bei den Österreicheren sah auf den ersten Blick alles nach heiler Welt aus: Zum damaligen Zeitpunkt waren sie seit vier Jahren ein Paar, hatten sich sogar ein Partner-Tattoo stechen lassen und zusammen so gut wie die ganze Welt bereist. Doch der Grund für ihre Teilname war, dass Michelle während der Beziehung mehrfach Kontakt mit ihrem Ex-Freund gehabt hat und es Mateo zunächst verheimlichte. Aus diesem Grund fand sich die damals 21-Jährige im Härtetest auf der „Insel der Versuchung“ wieder. Diesen bestand das Paar am Ende aber nicht und beide zogen den Schlussstrich.

Michelle Daniaux nahm an „Ex on the Beach“ teil

Für Psychologie-Studentin Michelle ging es 2020 von der einen Dating-Show in die nächste. Durch ihre neu erlangte Bekanntheit zog sie als Reality-Sternchen in die Luxusvilla am Strand bei „Ex on the Beach“. In der Sendung ging es vor der Kamera um die Suche nach der großen Liebe. Dabei lernte die Österreicherin Kandidat Luigi „Gigi“ Birofio kennen. Eigentlich ging die Psychologie-Studentin als Celebrity-Single in die Sendung, um ein Abenteuer zu erleben und zu gucken, was auf sie zukommt. Doch schon während der Ausstrahlung kam es zu einem Kuss zwischen den beiden, die Influencerin ließ den „Frauenheld“ jedoch noch eine Weile zappeln. Er wiederum kämpfte für sie.

Michelle Daniaux und Luigi Birofio waren früher ein Paar

Michelle und Gigi wurden nach ihrer Teilnahme an „Ex on the Beach“ schließlich ein Paar. Doch das Glück der beiden war nicht von langer Dauer. Immer wieder warf die Blondine ihrem Partner vor, er sei zu besitzergreifend. Die Eifersucht ihres Partners habe die 23-Jährige zu einem misstrauischen Menschen gemacht. Obwohl die beiden schon gemeinsame Umzugspläne geschmiedet hatten, gaben sie 2021 nach einem Jahr ihre Trennung bekannt. Am Ende hätten beide gemerkt, dass es zwischen ihnen nicht funktionieren würde. Wegen mehrerer kleiner Vorfälle machte Michelle Schluss. Die Vernunft habe gesiegt, die Beziehung sei sehr toxisch gewesen.

Michelle Daniaux nimmt an „Prominent getrennt“ 2022 teil

Nach dem Aus ihrer Beziehung 2021 treffen Gigi Birofio und Michelle Daniaux nun erneut aufeinander. Gemeinsam kämpft das Ex-Paar nun in der neuen RTL-Show „Prominent getrennt“. Dabei müssen die beiden alte Gräben überwinden und beweisen, dass sie trotz Trennung als Team zusammenarbeiten können. Luigi gibt als Grund für seine Teilnahme an, dass er bei der Sendung „eine ganz neue Seite von sich und Michelle zeigen“ will. So ganz scheint das Feuer ihrer Leidenschaft noch nicht erloschen zu sein. Immerhin möchte Michelle noch einmal testen, wie gut sie und ihr Ex harmonieren. Gigi ist der Meinung, dass die beiden weder miteinander noch ohne einander können. „Die Show wird zeigen, ob es für uns noch eine Chance gibt oder nicht“, sagt er. Michelle gibt zu, dass die beiden aktuell eine sehr intensive Hass-Liebe verbindet. Das heißt also abwarten, ob ein mögliches Liebes-Comeback für die beiden möglich ist...

Hat Michelle Daniaux einen neuen Freund?

Nach ihrer Teilnahme an „Temptation Island“ war zwischen Michelle Daniaux und ihrem damaligen Partner Mateo alles vorbei. Für kurze Zeit sah es dann noch einmal so aus, als wäre es Liebes-Comeback der beiden möglich. Doch daraus wurde nichts. Als Kandidaten bei „Ex on the Beach“ fand sie schließlich zu Luigi „Gigi“ Birofio. Die Beziehung der beiden hielt ein Jahr und die Trennung liegt noch nicht lange zurück. Aktuell ist die Blondine Single. Doch über die Verbindung zu ihrem Ex Gigi sagt sie: „Bei uns ist noch irgendwie was“.

Michelle Daniaux auf Instagram

Auf Instagram hat Michelle Daniaux ein nicht öffentliches und nicht verifiziertes Profil. Diesem folgen (Stand Februar 2022) mehr als 83.000 Abonennten. Auf Instagram wirft sich Michelle Daniaux gerne in Pose und zeigt ihren Followern Beauty-Aufnahmen von sich. Ihren Abonennten gewährt sie außerdem Einblick in ihren Alltag und nimmt sie gerne mit auf Reisen an besondere Orte.

Michelle Daniaux hatte eine OP an der Nase

Trotz ständiger Komplimente ihrer Instagram-Fans für ihr hübsches Äußeres, empfand Michelle Daniaux ihre Nase selbst als zu „knubbelig“ und benutze Filter, damit das nicht so zum Vorschein kam, erzählt die Influencerin. Ende 2021 hatte sie dann eine Nasen-OP, im Wissen, dass ihre Nase „ok“ ist, wie sie selbst sagt. Doch wollte sie erreichen, dass ihre Nase „etwas schlanker“ wirkt. „Ich denke schon länger darüber nach das zu machen, um mich noch wohler zu fühlen und schöner“, sagte sie in einer Instagram-Story vor dem Eingriff beim Beauty-Doc. Sie wisse, jeder solle sich so lieben wie er ist, „aber ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn einen Dinge an einem selber stören und man die dann ändern lässt, wenn man die Möglichkeit dazu hat.“