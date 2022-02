Luigi „Gigi“ Birofio ist kein Unbekannter, wenn es um die Teilnahme an Trash-Formaten geht. Im vergangenen Jahr war er bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen. 2020 nahm „GG“ teil an „Ex on the Beach“. Dort lernte er seine spätere Freundin Michelle Daniaux kennen, von der er mittlerweile wieder getrennt ist. Doch für die beiden gibt es ein Wiedersehen und für Luigi einen erneuten Auftritt im Reality-TV: Er und seine Verflossene sind Kandidaten bei „Prominent getrennt“ 2022.

Doch was ist über den TV-Darsteller eigentlich privat bekannt? Hat er eine neue Freundin? Alter, Instagram, Beruf – alle Infos zum Reality-Star haben wir für euch in seinem Porträt zusammengestellt.

Luigi „Gigi“ Birofio Steckbrief: Alter, Instagram, Größe, Freundin

Alle Fakten zu Luigi Birofio gibt es hier auf einen Blick:

Name : Luigi „Gigi“ Birofio

: Luigi „Gigi“ Birofio Geburtstag : 17. Mai 1999

: 17. Mai 1999 Alter : 22

: 22 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Pleidelsheim

: Pleidelsheim Wohnort : Pleidelsheim

: Pleidelsheim Größe : 1,80 m

: 1,80 m Beruf : gelernter Industrieelektriker

: gelernter Industrieelektriker Freundin : Ex-Freundin Michelle, aktuell Single

: Ex-Freundin Michelle, aktuell Single Kinder : keine

: keine Instagram: gigibirofio

Luigi „Gigi“ Birofio bei „Ex on the Beach“

2020 ging es für Luigi Birofio zum ersten Mal ins Reality-TV. Der Baden-Württemberger mit italienischen Wurzeln ist bekannt unter seinem Spitznamen „Gigi“ oder auch „GG“. Er gehörte zu den Singles, die im Format „Ex on the Beach“ an einer Luxusvilla am Meer nach einer neuen Liebe suchten, dabei aber auf ihre Ex-Partner trafen. In der Sendung begegnete der Pleidelsheimer auch erstmals seiner späteren Freundin – und mittlerweile Verflossenen – Michelle Daniaux. Die 23-Jährige nahm als Celebrity-Single an der Dating-Show teil.

Luigi „Gigi“ Birofio war bei „Kampf der Realitystars“ 2021

Ein Jahr später stellte sich Luigi Birofio dem „Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Als Kandidat der zweiten Staffel war er unter anderem mit Claudia Obert und Sängerin Loona in der beliebten Show zu sehen. Doch nur für eine Folge. Als Neuzugang musste er gemeinsam mit Kandidatin Aminata Sanogo bereits nach 24 Stunden entscheiden, welcher Kandidat die Sala verlassen muss. Es war eine taktische Entscheidung, denn Chris Broy rechneten sie große Chancen auf den Titel „Realitystar“ 2021 aus. Er sei „der Netteste, aber am Ende der Gefährlichste“, lautet das Urteil der Neuankömmlinge. Doch auch die beiden waren in der Stunde der Wahrheit nicht sicher vor der Entscheidung der anderen Promis. So folgte für Gigi die Konsequenz und er musste den Traumstrand von Thailand schnell wieder verlassen.

Luigi „Gigi“ Birofio und Ex Michelle Daniaux

Als Kandidaten bei der Dating-Show „Ex on the Beach“ lernten sich Gigi Birofio und Michelle Daniaux kennen. Schon während der Ausstrahlung kam es zu einem Kuss zwischen den beiden, die Influencerin ließ den „Frauenheld“ jedoch noch eine Weile zappeln. „Ich bin in die Show gegangen, um das Abenteuer zu erleben und zu gucken, was da kommt – und dann war da Gigi“, sagt Michelle. Die beiden wurden erst nach ihrer Teilnahme ein Paar. Doch das Glück der beiden war nicht von langer Dauer. Immer wieder warf die Blondine ihrem Partner vor, er sei zu besitzergreifend. Die Eifersucht ihres Partners habe die 23-Jährige zu einem misstrauischen Menschen gemacht. Obwohl die beiden schon gemeinsame Umzugspläne geschmiedet hatten und von Liebe sprechen, gaben sie 2021 nach einem Jahr ihre Trennung bekannt. Doch hätten beide nach einem Jahr gemerkt, dass es zwischen ihnen nicht funktionieren würde. Wegen mehrerer kleiner Vorfälle machte Michelle Schluss. Am Ende habe die Vernunft gesiegt und die Beziehung sei sehr toxisch gewesen. Aktuell verbinde die beiden eine Hass-Liebe.

Luigi „Gigi“ Birofio nimmt an „Prominent getrennt“ 2022 teil

Nach dem Aus ihrer Beziehung 2021 treffen Gigi Birofio und Michelle Daniaux nun erneut aufeinander. Gemeinsam kämpft das Ex-Paar nun in der neuen RTL-Show „Prominent getrennt“. Dabei müssen die beiden alte Gräben überwinden und beweisen, dass sie trotz Trennung als Team zusammenarbeiten können. Der Reality-Star gibt als Grund für seine Teilnahme an, dass er bei der Sendung „eine ganz neue Seite von sich und Michelle zeigen“ will. So ganz scheint das Feuer ihrer Leidenschaft noch nicht erloschen zu sein. Immerhin möchte Michelle noch einmal testen, wie gut sie und ihr Ex harmonieren. Gigi ist der Meinung, dass die beiden weder miteinander noch ohne einander können. „Die Show wird zeigen, ob es für uns noch eine Chance gibt oder nicht“, sagt er. Das heißt also abwarten, ob ein mögliches Liebes-Comeback für die beiden möglich ist...

Hat Luigi „Gigi“ Birofio eine neue Freundin?

Lang ist es noch nicht her, dass Luigi „Gigi“ Birofio und seine Ex Michelle ihre Trennung bekannt gemacht haben. Doch gerade weil die beiden im TV wieder aufeinander treffen, interessiert die Zuschauer und Follower des Influencers, ob er inzwischen wieder eine neue Freundin hat. Dass der 22-Jährige bereits erneut vergeben ist, wurde in letzter Zeit nicht öffentlich bekannt.