Die ehemalige Schauspieler Doreen Dietel ist kein unbekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV. In den vergangen Jahren sah man sie immer öfter in Formaten wie „Das Dschungelcamp“, „Shopping Queen“ oder „Das große SAT.1 Promiboxen“. Nun wagt die 47-Jährige ein neues Abenteuer: Sie ist Teilnehmerin bei „Prominent getrennt“ 2022 und trifft dort auf ihren Ex-Freund Patrick Eid.

Doch wie tickt Doreen Dietel privat? Wie wurde sie bekannt? Hat sie Kinder und wie sah sie früher aus? Freund, Instagram, Alter, Größe. Die „Prominent getrennt“ Teilnehmerin im Überblick.

Doreen Dietel Steckbrief: Alter, Kind, Instagram, Freund

Alle Fakten zu Doreen Dietel im Überblick:

Name : Doreen Dietel

: Doreen Dietel Alter : 47

: 47 Geburtstag : 4. Oktober 1972

: 4. Oktober 1972 Wohnort : Tegernsee

: Tegernsee Beruf : Ehemalige Schauspielerin und Gastronomin

: Ehemalige Schauspielerin und Gastronomin Ex-Partner : Patrick Eid

: Patrick Eid Kinder : Sohn Marlow, 8 Jahre alt

: Sohn Marlow, 8 Jahre alt Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram: doreen_dietel

Doreen Dietel: Karriere als Schauspielerin

Für Dorren Dietel ist es nichts Neues, vor der Kamera zu stehen. Die 47-Jährige hat bereits einige Schauspielerfahrung gesammelt. So hat sie in München eine Ausbildung zum Schauspiel absolviert und hatte ihren ersten Auftritt im Film „Heimlicher Tanz“ an der Seite von Uschi Glas. Danach folgten immer mehr Anfragen, sodass sie in „Der Bergpfarrer“, „Intimzone Schwiegereltern“ und „Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe“ zu sehen war. Von 2007 bis 2017, verkörperte sie die Trixi Preissinger in der bayerischen Daily-Soap „Dahoam is Dahoam“.

Doreen Dietel: „Dschungelcamp“, „Playboy“ & Co.

Nachdem die Schauspielanfragen für Doreen Dietel abnahmen, sah man sie immer öfter im Reality-TV. 2019 zog sie ins „Dschungelcamp“, wo sie vor ganz Deutschland eine Schlammschlacht mit Gisele Oppermann führte. Im Jahr 2020 stieg sie dann bei „Das Große Sat.1-Promiboxen" gegen die ehemalige Dschungel-Mitbewohnerin in den Ring und verlor gegen sie. Doch auch in Sendungen wie „Shopping Queen“ und „Das perfekte Promi-Dinner – Dschungelspecial“ sah man die 47-Jährige. 2007 zierte Doreen das Cover vom „Playboy“ und ließ sich in der Zeitschrift für eine freizügige Fotostrecke ablichten.

Youtube Teilnahme bei „Promiboxen“

Doreen Dietel: Teilnahme bei „Prominent getrennt“

Da Doreen Dietel bereits reichlich Erfahrung vor der Kamera gesammelt hat – ob als Schauspielerin oder im Trash-Fernsehen – stellt es für die 47-Jährige wohl keine große Überwindung da, in der Welt des Reality-TV nun beim brandneuen RTL-Format „Prominent getrennt“ auf ihren Ex-Freund Patrick Eid zu treffen und mit ihm als Team in den Wettstreit gegen andere ehemalige Promi-Paare zu ziehen. Aktuell lebt die ehemalige Schauspielerin als Gastronomin am Tegernsee. Doch das reicht jetzt: „Mal aus ihrem Restaurant rauskommen“ ist ihr größter Wunsch und somit der Grund, wieso sie ab dem 22. Februar 2022 bei „Prominent getrennt“ zu sehen ist.

Doreen Dietel: Ex-Partner Patrick Eid

Doreen Dietel und Patrick Eid verbindet eine wilde und junge Beziehung. 1989 kam Doreen nach Deggendorf und arbeitete bei„Kochlöffel“. Dort lernte sie Patrick kennen, mit dem sie 3 Jahre lang eine Beziehung führte. Über Doreen sagt Patrick: „Ich gehe da rein und möchte ein halbes Hähnchen bestellen, dann dreht Doreen sich um und ich dachte: 'Wow'“. Nach einigen Dates funkte es zwischen den beiden und sie ließen es krachen und knutschten wild vor der Haustür. Patrick war hin und weg von seiner damaligen Partnerin „Ich war schon verliebt, gerade weil sie so furchtlos, kindlich und brutal hübsch war“. Nach einiger Zeit arbeitete Doreen bei ihm in der Gastronomie, doch das war nicht genug für sie. Sie wollte in die weite Welt hinaus und Schauspielerin werden. Aus diesem Grund ist die Beziehung der beiden damals in die Brüche gegangen. Patrick versuchte immer wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen, doch vergeblich. 15 Jahre lang hörten beide nichts voneinander. Doch Doreen ist sich sicher, „Prominent getrennt“ mit Ex-Freund Patrick zu gewinnen, denn beide geben heute noch ein gutes Team ab.

Doreen Dietel: Freund und Kind

Mit dem Geschäftsmann Tobias Guttenberg war Doreen Dietel fünf Jahre lang zusammen. Beide haben einen gemeinsamen Sohn, Marlow, der bereits 8 Jahre alt ist. Den Grund für das Liebes-Aus beschreibt Doreen mit den Worten: „Die Leidenschaft ist uns abhandengekommen“. Doch für ihren gemeinsamen Sohn sind beide noch befreundet. Für Doreen war die Trennung keine leichte Zeit, denn im Dschungelcamp sprach sie ständig über ihren Verflossenen Tobias. Sie erhoffte sich ein Liebes-Comeback, doch ihr Ex-Partner hatte deutliche Worte: „Es gibt vielleicht Statements von Doreen, aber nicht von mir. Ich werde mich in der Öffentlichkeit nicht mehr dazu äußern. Das ist eine intime, private Sache und das möchte ich auch dabei belassen. Ich gebe keinen Kommentar mehr zu dem Thema ab.“

Doreen Dietel: Wie sah sie früher aus?

Die 47-Jährige „Prominent getrennt“ Teilnehmerin war früher eine der beliebtesten Schauspielerinnen in Deutschland. Wegen eines fatalen Schönheits-Eingriffes im Jahr 1999 blieben jedoch etliche Anfragen aus: Sie hat sich die Lippen aufspritzen lassen und das nicht ohne Folgen. Es bildeten sich Knoten und Narben. Die erschütternde Erfahrung war nicht nur schmerzhaft, sondern hatte auch psychische Folgen. Inzwischen konnte man die Erscheinung von Doreens Lippen mit Kortisonspritzen wieder verändern.