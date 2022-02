So richtig kennt man Patrick Eid noch nicht im Fernsehen und auch mit Reality-TV hatte der 49-Jährige aus Bayern nicht viel am Hut. Lediglich im TV-Format „Herzblatt“ stand er vor 27 Jahren vor der Kamera. Seitdem ist von ihm nicht mehr viel zu sehen gewesen – bis jetzt. Ab dem 22. Februar 2022 ist er bei „Prominent getrennt“ auf RTL zu sehen und trifft dort auf seine Ex-Freundin Doreen Dietel. Sie müssen sich im Kampf gegen die anderen sieben Ex-Paare beweisen, denn es wartet ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro auf die Sieger.

Doch wie tickt Patrick Eid? Hat er Instagram? Woher kennt er seine Ex-Freundin? Was macht er beruflich? Wohnort, Freundin, Alter, Kinder. Der „Prominent getrennt“-Teilnehmer im Überblick.

Patrick Eid Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Den Bayer kennen nicht viele Zuschauer, da er zuletzt vor 27 Jahren vor der TV-Kamera stand. Alle Fakten zu Patrick Eid im Überblick:

Name : Patrick Eid

: Patrick Eid Alter : 49

: 49 Wohnort : Deggendorf (Niederbayern)

: Deggendorf (Niederbayern) Beruf : Musikproduzent, Kaufmann und Gastronom

: Musikproduzent, Kaufmann und Gastronom Ex-Partnerin : Doreen Dietel

: Doreen Dietel Bekannt aus : „Herzblatt“

: „Herzblatt“ Kinder : einen erwachsenen Sohn

: einen erwachsenen Sohn Beziehungsstatus : vergeben

: vergeben Instagram: eid_patrick

Patrick Eid: Beruf

Viel ist über Patrick Eid nicht bekannt. Die TV-Kameras vermied er, ganz im Gegensatz zu seiner Verflossenen Doreen Dietel. Der 49-Jährige konzentrierte sich lieber auf das, was er am besten kann: eine Gastronomie führen. In Deggendorf betreibt er den Laden „Pizzahelden“ und ist unter anderem als Kaufmann und Musikproduzent tätig.

Patrick Eid: Beziehung zu Doreen Dietel

Kennengelernt haben sich Patrick Eid und Doreen Dietel, als sie in der Gastronomie arbeitete. Patrick sagt über ihr damaliges erstes Aufeinandertreffen: „Ich gehe da rein und möchte ein halbes Hähnchen bestellen, dann dreht Doreen sich um und ich dachte: ‚Wow’“. Bereits beim ersten Date ließen es die beiden krachen und knutschten wild rum. „Ich war schon verliebt, gerade weil sie so furchtlos, kindlich und brutal hübsch war“. In seinen Augen sei sie schon immer die Schönste und eine sehr aufregende Persönlichkeit gewesen. Das war leider nicht immer einfach und mit Eifersucht verbunden. Nachdem die beiden zusammen in Patricks Gastronomie arbeiteten und eine dreiährige Beziehung führten, trennten sich ihre Wege. Doreen wollte lieber Schauspielerin werden. Patrick Eid konnte seine Doreen noch nie richtig vergessen und versuchte immer wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen, leider vergeblich. Bis jetzt.

Patrick Eid: Warum er an „Prominent getrennt“ 2022 teilnimmt

Das ehemalige Traumpaar hat sich 15 Jahre lang nicht gesehen. „Aus den Augen aus dem Sinn“ war die Devise. Doch Doreen nahm Kontakt auf, da sie sich als Gastronomin selbstständig machen wollte. Die beiden verbindet eine junge und wilde Liebe und sie sind sich sicher, ein gutes Team abzugeben. Patrick Eid ist bereit etwas Neues zu erleben und nimmt aus diesem Grund bei „Prominent getrennt“ 2022 teil. Wie sich die beiden schlagen werden, wird sich schon bald zeigen.

Patrick Eid mit Ex-Partnerin Doreen Dietel.

© Foto: RTL / Seapoint

Patrick Eid: Teilnahme an „Herzblatt“

Vor rund 27 Jahren wagte es Patrick Eid vor die deutschen Kameras. Mit der Teilnahme an „Herzblatt“, ein Format im Ersten, das später auf ProSieben lief, versuchte Patrick sein Liebesglück. Jetzt hat er den Entschluss gefasst, „Reality-TV-Luft“ zu schnuppern. Neuland für den 49-Jährigen. Wie er sich dabei schlagen wird, ist ab dem 22. Februar 2022 auf RTL zu sehen.