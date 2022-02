Durch seine Teilnahme an der ersten Staffel „Big Brother“ ist Alex Jolig noch vielen bekannt. Der frühere Gastronom und heutige Unternehmer stand nach seiner Zeit als Bewohner des berühmten Containers als Schauspieler und Sänger in der Öffentlichkeit. Auch durch die kurze Beziehung zu Jenny Elvers geriet er vor rund 20 Jahren in die Schlagzeilen. Nun ist er erneut im Reality-TV zu sehen und trifft bei „Prominent getrennt“ 2022 auf seine damalige Ex-Freundin.

Doch wie tickt der Reality-Star eigentlich privat? Wer ist die Ehefrau von Alex Jolig? Hat er Kinder? Alter, Wohnort, Instagram – alle Infos gibt es hier in seinem Porträt im Überblick.

Alex Jolig im Steckbrief: Alter, Kinder, Wohnort, Instagram

Alle Infos zu Alex Jolig auf einen Blick:

Name : Alex Jolig

: Alex Jolig Geburtstag : 17. Januar 1963

: 17. Januar 1963 Alter : 58

: 58 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Geburtsort : Stuttgart

: Stuttgart Wohnort : Mallorca

: Mallorca Beruf : Künstler und Gesellschafter im Motorrad-Business

: Künstler und Gesellschafter im Motorrad-Business Beziehungsstatus : verheiratet mit Britt Jolig

: verheiratet mit Britt Jolig Kinder : Sohn Paul Elvers und drei weitere Kinder

: Sohn Paul Elvers und drei weitere Kinder Instagram : alex.jolig

: alex.jolig Webseite: alex-jolig.de

Alex Jolig bei „Big Brother“ 2000 und „Die Burg“

Im Jahr 2000 kam mit „Big Brother“ ein völlig neues Konzept ins deutsche Fernsehen. Auch Alex Jolig zog in der ersten Staffel als Teilnehmer in den berühmten Container ein. In der Sendung sorgte er mit Bewohnerin Kerstin Klinz für den ersten Sex im Live-Fernsehen. „Ein halbes Jahr später hatte ich in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von 94 Prozent“, schreibt der 59-Jährige auf seiner Webseite nach seiner Teilnahme. Nachdem er aus der Show hinausgewählt worden war, nahm er die Single „Ich will nur Dich“ auf, die auf Platz zwei der deutschen Charts landete und Goldstatus erreichte. Fünf Jahre später ging es für den gebürtigen Stuttgarter erneut ins Reality-TV als Kandidat bei „Die Burg“. 2019 stellte er sich gemeinsam mit seiner Familie dem Experiment „Plötzlich arm, plötzlich reich – Promi special“ auf Sat.1.

Alex Jolig: Vom TV-Star zum erfolgreichen Unternehmer heute

Vor seiner Präsenz im Fernsehen arbeitete der Sohn eines Diplomaten als Landschaftsgärtner, absolvierte eine Druckerlehre und war lange Jahre als Großgastronom in Bonn tätig. Zu seinen großen Leidenschaften zählt Alex Jolig den Motorrad-Rennsport. Für Suzuki startete er in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft und zweimal bei der 24 Stunden Langstrecken WM in Oschersleben (SpeedWeek). Sein Hobby konnte er zum Beruf machen. Der Unternehmer ist heute geschäftsführender Gesellschafter seiner Firma Moto Lifestyle GmbH.

Alex Jolig nimmt an „Prominent getrennt“ 2022 teil

Prominent getrennt“ teil. Entliebt, wieder vergeben, in Feindschaft oder Freundschaft verbunden: In der „Villa der Verflossenen“ müssen die ehemaligen Partner wieder als Team zusammenarbeiten. Auch Alex Jolig wird versuchen 100.000 Euro zu erkämpfen. Dieser Aufgabe stellt er sich gemeinsam mit seiner Doch nun geht es für den Geschäftsmann erneut ins Reality-TV. Acht prominente Ex-Paare nehmen an der brandneuen RTL-Show „“ teil. Entliebt, wieder vergeben, in Feindschaft oder Freundschaft verbunden: In der „Villa der Verflossenen“ müssen die ehemaligen Partner wieder als Team zusammenarbeiten. Auchwird versuchen 100.000 Euro zu erkämpfen. Dieser Aufgabe stellt er sich gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Jenny Elvers . Als Grund für seine Teilnahme gibt er an, dass er „Jenny ohne Fluchtmöglichkeiten kennenlernen“ kann. Schon bald wird sich zeigen, ob das gelingt und wie sich die beiden schlagen werden.

Alex Jolig und Jenny Elvers: Beziehung in der Vergangenheit

Seit langer Zeit sind Jenny Elvers und Alex Jolig mittlerweile Ex-Partner. Doch wie begann ihre Beziehung eigentlich? Im Jahr 2000 gingen die beiden eine Liebesgeschichte ein – kurz nach Alex‘ Teilnahme an der ersten Staffel von „Big Brother“. Nach einem Auszug aus dem TV-Container lernte er Jenny Elvers kennen, die damals noch in einer Beziehung mit Schauspieler Heiner Lauterbach war. Das Paar war etwa ein halbes Jahr zusammen und sorgte für einige Schlagzeilen: Jenny Elvers wurde schwanger – und Single. Die Schauspielerin hatte offenbar aus der Zeitung von ihrer endgültigen Trennung erfahren, woraufhin eine mediale Schlammschlacht und ein Gerichtsprozess folgten.

Alex Jolig: Ehefrau Britt, Sohn Paul und weitere Kinder

Aus der Affäre von Jenny Elvers und Alex Jolig ging Sohn Paul Elvers hervor. Der 20-Jährige arbeitet unter anderem als Model und war 2021 als Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Seit einigen Jahren haben sein Vater und dessen Frau Britt wieder mehr Kontakt zu ihm und Mutter Jenny Elvers. Laut Medienberichten sind sie trotz noch offenem Klärungsbedarf heute freundschaftlich miteinander verbunden. Immer wieder zeigen sie sich etwa in Instagram-Posts zu viert in der Öffentlichkeit als große Familie.

Doch Paul ist nicht das einzige Kind von Alex Jolig. Der Unternehmer hat zwei Adoptivkinder und ein weiteres Kind, das seine Ehefrau Britt in die Ehe brachte. Mit ihr ist er seit 2012 verheiratet.

