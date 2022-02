Carina Spack dürfte Reality-TV-Fans durch ihre Teilnahme an diversen Reality-Formaten wie „Der Bachelor“ und oder „Bachelor in Paradise“ bekannt sein. Die Blondine fiel vor allem durch ihre Tätowierungen an Rücken und Oberarmen auf. Ab dem 22.02.2022 ist sie zudem in der neuen RTL-Show „Prominent getrennt“ zu sehen und trifft dort auf ihren Ex Serkan Yavuz.

Doch wer ist Carina Spack eigentlich? Welchen Beruf übt sie aus? Hat sie einen neuen Freund? Instagram, Alter, „Prominent getrennt“ und Co. – alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Carina Spack im Steckbrief: Wohnort, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Carina Spack auf einen Blick:

Name: Carina Spack

Carina Spack Beruf: Tierarzthelferin, Influencerin, Reality-TV-Star

Tierarzthelferin, Influencerin, Reality-TV-Star Geburtstag: 14.06.1996

14.06.1996 Alter: 26

26 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen Wohnort: Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen Größe: 169 cm

169 cm Ex-Partner: Serkan Yavuz

Serkan Yavuz Freund: –

– Instagram: carina_spack

Carina Spack bei „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“

Ihr TV-Debüt feierte Carina Spack mit der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ 2018, dort kämpfte sie um das Herz von Daniel Völz. Anfangs zeigte sich der Junggeselle auch interessiert an der Tierarzthelferin, doch in der vorletzten Nacht der Rosen musste sie die Show verlassen. Im selben Jahr wagte sie erneut den Versuch, ihr Liebesglück im TV zu finden und nahm an „Bachelor in Paradise“ teil. Im Finale bekam sie von Sebastian Fobe eine Rose, ein Paar wurden die beiden jedoch nicht. Im Jahr darauf nahm Spack erneut an „Bachelor in Paradise“ teil und traf dort auf den Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Serkan Yavuz. Die beiden gingen gemeinsam als eines der Gewinnerpärchen aus der Show.

Carina Spack nimmt mit Ex Serkan Yavuz an „Prominent getrennt“ teil

„Prominent getrennt“ auf RTL. An der Show nehmen acht Ex-Paare teil. In der neuen Sendung müssen die Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf 100.000 Euro Siegerprämie. Auch Carina Spack und Im Februar startet das neue Formatauf. An der Show nehmen acht Ex-Paare teil. In der neuen Sendung müssen die Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf. Auch Carina Spack und Ex-Freund Serkan Yavuz nehmen an dem neuen Format teil.

Nach ihrer Teilnahme an „Bachelor in Paradise“ ist das Paar rund ein ganzes Jahr zusammen. Das Beziehungs-Aus des Paares wurde in einer öffentlichen Schlammschlacht ausgetragen. Mittlerweile ist ihr Ex wieder in einer glücklichen Beziehung und erwartet sogar Nachwuchs. Den werdenden Eltern wünscht Carina nur das Beste: „Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt. Dass sie einfach glücklich werden, lange zusammen bleiben und dass das Kind auf jeden Fall gesund ist“, offenbarte sie gegenüber „Promiflash“. Hat die Zeit wirklich alle Wunden geheilt? Oder herrscht noch immer Zwietracht? Ob sie wirklich als Team zusammenarbeiten können, wird sich schon bald zeigen.

Carina Spackt trifft bei „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ auf ihren Ex Serkan Yavuz.

Carina Spack: Instagram

Seit ihrer TV-Präsenz legt Carina Spack auch einen Raketenstart auf ihren Social-Media-Kanälen hin. Mit einer Fanbase von 207.000 Followern (Stand: 21.02.2022) auf Instagram teilt sie vor allem ihre Workouts und perfekt inszenierte Fotos von sich.

Hat Carina Spack einen neuen Freund?

Dazu, ob Carina Spack mittlerweile wieder einen Freund hat, ist nichts bekannt. Sollte es hierzu mehr Informationen geben, werden sie an dieser Stelle ergänzt.