Bislang ist Marcus Muth eher ein Neuling, was TV-Formate betrifft. Das wird sich jetzt ändern. Nachdem er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Meike Emonts am Beziehungs-Härtetest „Temptation Island“ teilnahm, ist er nun erneut im Reality-TV zu sehen. Für den Kölner geht es mit seiner Verflossenen in die brandneue RTL-Show „Prominent getrennt“. Dort muss der 36-Jährige beweisen, dass er und seine Ex-Partnerin noch immer gut als Team zusammenarbeiten.

Doch was weiß man sonst über Marcus Muth? Wie tickt er privat und in welchem Beruf arbeitet er? Instagram, Alter, „Temptation Island“ – alle Infos zum Reality-TV-Teilnehmer gibt es hier in seinem Porträt.

Steckbrief Marcus Muth: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Name : Marcus Muth

: Marcus Muth Alter : 36

: 36 Geburtstag : nicht bekannt

: nicht bekannt Wohnort : Köln

: Köln Größe : nicht bekannt

: nicht bekannt Beruf : Wirtschaftsingenieur und selbstständiger Finanzdienstleister

: Wirtschaftsingenieur und selbstständiger Finanzdienstleister Freundin : keine, Ex-Freundin Meike

: keine, Ex-Freundin Meike Kinder : nicht bekannt

: nicht bekannt Instagram: magic_marquez

Marcus Muth nimmt an „Prominent getrennt“ 2022 teil

In der Welt des Reality-TV ist Marcus Muth bislang noch ein eher neues Gesicht. Den Wirtschaftsingenieur und selbstständigen Finanzdienstleister aus Köln könnten die RTL-Zuschauer aber aus „Temptation Island“ kennen. Dort nahm er mit seiner damaligen Freundin Meike Emonts teil. Mittlerweile sind die beiden kein Paar mehr und deshalb goldrichtig bei „Prominent getrennt“. Im neuen Format auf RTL ziehen sie in die Villa der Verflossenen in Südafrika ein. Dort stellen sie sich im Wettstreit mit anderen prominenten Ex-Paaren Herausforderungen, die sich trotz Trennung gemeinsam meistern müssen. Marcus Muth möchte nach eigener Aussage dabei zeigen, dass „andere noch schlimmer sind als er“. Seine Verflossene wiederum will beweisen, dass es auf keinen Fall ein Hass-Liebes-Comeback geben wird mit ihm.

Doch wieso kam es eigentlich zur Trennung? Marcus akzeptiere die Art von Meike nicht und zwinge sie in eine andere Rolle. Sie wiederum fühle sich eingeengt und nicht wertgeschätzt, heißt es vor ihrer Teilnahme. Doch Meike gab ihrem Ex von Anfang an das Gefühl, nicht ihre erste Wahl zu sein. Dennoch haben die beiden aktuell immer wieder Kontakt. Auch körperliche Anziehung sei noch da, so Meike. Ob sie sich in der Show der Verflossenen auf RTL zusammenraufen können oder sogar wieder näher kommen, wird sich zeigen.

Marcus Muth und Meike Emonts: On-off-Beziehung

Dreieinhalb Jahre waren Marcus Muth und Meike Emonts zusammen. Beide kannten sich flüchtig aus dem Fitnessstudio, bis er sie an Karneval ansprach. Direkt nach ihrem ersten Date 2018 begannen die beiden mit dem, was sie am besten können: „Macht-Spielchen“. Ihre Beziehung beschrieb die gelernte Krankenschwester als sehr kompliziert. Die beiden seien eher „on-off“ zusammen gewesen. „Es war immer schwankend“, meint auch Marcus. Beide sagen über den anderen, dass die Eifersucht des Partners das Hauptproblem gewesen sei.

„Für mich war sie immer Nummer eins, aber sie hat es immer ein bisschen offen gehalten, ob noch was anderes kommt, vielleicht jemand, der besser zu ihr passt“, erzählt Marcus in der ersten Folge von „Prominent getrennt“. Darüber sprach auch Meike schon vor ihrer Zeit bei „Temptation Island“. „Er war von Anfang an sehr verliebt und ich war mir immer unsicher. Es stören mich zu viele Dinge an ihm, andererseits kann ich auch nicht ohne ihn sein“, sagte die 30-Jährige damals. Nach Meikes Teilnahme an „Bachelor in Paradise“ fanden die beiden wieder zueinander. Bis 2020 ging es dann auf und ab. Doch nach ihrer Zeit bei „Temptation Island“ gingen die Kölner getrennte Wege. Der Grund für die Trennung war laut Meike die ausbleibende Veränderung nach der Show.

Marcus Muth mit Freundin bei „Temptation Island“ im TV

Es ist der härteste Treuetest, dem sich Paare im Reality-TV stellen können: Auch Meike Emonts und Marcus Muth testeten in Staffel 3 bei „Temptation Island“ ihre Beziehung. Meike war sich nicht sicher, ob Marcus der Richtige ist und sie sahen die Show als ultimativen Probe für ihre Beziehung. Entweder gehen sie danach getrennte Wege oder bleiben für immer zusammen und wagen den nächsten Schritt, hatte ihre Prognose gelautet. Wenige Wochen nach den Aufzeichnungen trennte sich Meike dann von Marcus. Schon während der Sendung wurde der Ton zwischen den beiden rauer. In der Wiedersehenshow von „Temptation Island“ kam es zwischen den beiden sogar zu einer lautstarken Auseinandersetzung: „Er macht aus mir einen Menschen, der ich nicht sein will“, klagte Meike an. Die beiden blockierten sich, doch lange hielt die Funkstille nicht an...

Marcus Muth auf Instagram

Fast 20.000 Abonnenten folgen Marcus Muth auf Instagram (Stand Februar 2022). Dort hat er ein öffentliches, aber nicht verifiziertes Profil. Seine Follower nimmt er mit auf seine Reisen und zeigt sich gerne stilvoll an besonderen Orten wie etwa in Paris vor dem Eiffelturm oder am Hafen in Monaco.