Markus Kok – der von seinen Freunden nur „Koki“ genannt wird – wurde bekannt durch seine Teilnahme an der RTL-Nacktshow „Adam sucht Eva“. Jetzt nimmt er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Cecilia Asoro an der neuen RTL-Show „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ teil.

Doch wer ist Markus „Koki“ Kok eigentlich? Wie alt ist er? Welchen Beruf übt er aus? Alle Infos rund um Alter, Instagram, „Adam sucht Eva“ und Co. findet ihr hier in seinem Porträt.

Markus „Koki“ Kok im Steckbrief: Düsseldorf, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Markus „Koki“ Kok auf einen Blick:

Name: Markus Kok

Markus Kok Spitzname: Koki

Koki Beruf: Anlagewart

Anlagewart Geburtstag: –

– Alter: 42

42 Sternzeichen: –

– Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Instagram: markus_koki

Markus „Koki“ Kok war bei „Adam sucht Eva“

Reality-TV-Zuschauer können sich an „Koki“ womöglich durch seine Teilnahme an der Nackt-Datingshow „Adam sucht Eva“ 2021 erinnern. In der Show ging er völlig hüllenlos auf Datingkurs. Die Frau seiner Träume traf der Anlagewart nicht, die Frauen wählten ihn als ersten Kandidaten aus dem Paradies.

Markus „Koki“ Kok nahm an der Nackt-Datingshow „Adam sucht Eva“ teil.

© Foto: RTLZWEI / Christoph Kassete

Markus „Koki“ Kok nimmt mit Cecilia Asoro an „Prominent getrennt“ 2022 teil

Im Februar startet das neue Format „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ auf RTL. In der Show nehmen acht Ex-Paare teil. In der neuen Sendung müssen die Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf 100.000 Euro Siegerprämie. Auch „Koki“ und Ex-Freundin Cecilia Asoro nehmen an dem neuen Format teil.

Vorgestellt wurde das Paar im Jahr 2018 einst durch die gemeinsame Freundin Christina Grass. Doch das Liebesglück der beiden hielt nur wenige Monate an. Schnell zogen sie zusammen, doch genauso schnell zerstritten sie sich wieder und gingen getrennte Wege. Der gemeinsame Hund des Paares sorgt noch für weiteren Kontakt. Ob sich das Ex-Promi-Paar nach der Show wieder näherkommt, wird sich bald zeigen. „Cecilia wiederzusehen bei ‚Prominent getrennt‘ und so viel Zeit mit ihr zu verbringen, wird in unseren Spielen sehr anstrengend und auch sehr laut", teaserte Koki gegenüber Promiflash an.

Wie werden sich Markus „Koki“ Kok und seine Ex-Freundin Cecilia Asoro bei „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ schlagen?

© Foto: RTL / Seapoint

Markus „Koki“ auf Instagram

Auf Instagram hat der 42-Jährige ein privates Profil, das noch nicht verifiziert ist. Vor dem Start von „Prominent getrennt“ folgen ihm rund 4.500 Fans (Stand 21.02.2022).