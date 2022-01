Am Montag, 31.01.2022, steht der elfte Tag im „Dschungelcamp“ 2022 an. Und so viel darf man sagen: So langsam liegen bei den Kandidaten die Nerven blank. Nachdem ein Teilnehmer die Dschungelprüfung verweigert hat, gab es kein Essen für die Promis im Camp. Zudem kommt es immer wieder zum Streit unter den Stars, was die Stimmung in Südafrika nicht besser macht...

Zwei Kandidaten wurden bislang schon von den Zuschauern rausgewählt. Nachdem durch einen frühzeitigen Rauswurf nur elf Teilnehmer eingezogen waren, gab es am Sonntag, 30.01.2022, ausnahmsweise keinen Abschied. Wer ist raus? Wer ist noch bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei? Wir stellen euch alle Kandidaten samt Bilder vor.

„Dschungelcamp“ 2022: Die Kandidaten am 31.01.2022

Cast im TV-Camp ist bunt gemischt. Ursprünglich sollten zum Start zwölf Kandidaten dabei sein, doch nach einem Corona-bedingten Ausfall zogen nur elf Promis ins Camp in Wer ist aktuell noch dabei? Wir haben euch hier Infos und Bilder zu den Kandidaten im Überblick. Designer, Reality-Star, Bodyguard – der diesjährigeim TV-Camp ist bunt gemischt. Ursprünglich sollten zum Start zwölf Kandidaten dabei sein, doch nach einem Corona-bedingten Ausfall zogen nurins Camp in Südafrika ein.Wir haben euch hierundzu den Kandidaten im Überblick.

Anouschka Renzi

Das Gerücht hatte sich schon länger gehalten, schließlich bestätigte der Sender ihre Teilnahme: Anouschka Renzi ist im „Dschungelcamp“ 2022. Die Schauspielerin habe, so der Post von RTL auf Instagram, „ganze 13 Mal abgesagt“. Nun aber traue sie sich und wolle in Südafrika „Ängste überwinden und über sich hinaus wachsen“. An ihre Mitcamper hat die 57-Jährige einen großen sanitären Wunsch: „Wäre schön, wenn sich die Männer vielleicht auch hinsetzen. Dass die nicht so im Kreis pullern und da alles voll ist. Ich finde das schrecklich“. Ansonsten warnt sie: „Wenn ich sehr wenig schlafe und esse, könnte es sein, dass ich dünnhäutig werde.“

Anouschka Renzi

Eric Stehfest

Schauspieler Eric Stehfest war ebenfalls mit dabei in Südafrika. Stehfest ist dem Publikum vor allem bekannt aus „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ (GZSZ). Für das Abenteuer im Dschungel hat er sich laut RTL vorgenommen: „Ich möchte diesem Lebensabschnitt die Krone schenken und selber König des Dschungels werden.“ Dafür tat er vorab schon etwas: „Ich trinke keinen Kaffee mehr und mache viel Sport, um mich auf den Dschungel vorzubereiten.“

Eric Stehfest

Filip Pavlovic

Nach zwei Wochen „Dschungelshow“ 2021 auf RTL war im Finale der Gewinner des Ersatz-Formates gekürt worden. Nachdem die Finalisten eine letzte Prüfung absolviert hatten, voteten die Zuschauer: Filip Pavlovic konnte am meisten überzeugen und gewann das Goldene Ticket ins „Dschungelcamp“ 2022. Er findet: „Eine bessere Vorbereitung als die Dschungelshow letztes Jahr geht ja gar nicht.“

Filip Pavlovic

Harald Glööckler

Im Finale der „Dschungelshow“ hatte RTL direkt noch einen weiteren Kandidaten für die Jubiläumsstaffel verraten. Modedesigner Harald Glööckler war anlässlich der Verkündung seiner Teilnahme zu Gast in der Finalshow gewesen.

Als Vorbereitung auf den TV-Dschungel hat er sich jetzt einer ganz besonderen Schönheits-OP unterzogen und die Schweißdrüsen mit Botox behandeln lassen. Ansonsten sieht er es entspannt: „Die Haare kann ich rauf und runter machen, im Dschungel brauche ich keine.“

Harald Glööckler

Linda Nobat

Linda Nobat auf RTL um die letzte Rose kämpfte bei „ Es ist noch nicht lange her, dassauf RTL um die letzte Rose kämpfte bei „ Der Bachelor “. Jetzt geht es für die 26-Jährige bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ um die Dschungelkrone. Über sich selbst sagt die selbstbewusste Kandidatin, dass sie eine herzliche und eine direkte Seite habe und sowohl Streit schlichten, als auch ordentlich austeilen könne.

Linda Nobat

Manuel Flickinger

„Dschungel ist die Königsklasse im Reality-TV. Ich habe never ever mit der Anfrage gerechnet“. Manuel Flickinger ist ein weiterer bestätigter Kandidat. Fernsehzuschauern ist er vor allem von „Prince Charming“ bekannt. Eine Schwäche gibt er vorab zu: „Ich rede oft zu viel, das könnte einigen auf die Nerven gehen.“

Manuel Flickinger

Peter Althof

Als Personenschützer war Peter Althof für die Sicherheit von Stars wie Michael Jackson (†50) und Claudia Schiffer (51) verantwortlich. Nun geht die Bodyguard-Legende ein neues Abenteuer ein. Der 66-Jährige zieht ebenfalls ins „Dschungelcamp“ ein. In Südafrika will Althof laut RTL den Aufpasser „mit Argusaugen auf die anderen Mitmenschen" geben. Chancen auf den Sieg rechne er sich durchaus aus, sagt er gegenüber dem Sender. Doch: „Nobody is perfect. Es ist keiner gleich. Ich bin auch nicht perfekt. Ich bin ein Sicherheitsmann und versuche immer, dass alles gut läuft“.

Peter Althof

Tina Ruland

Zum Jahresstart hatte RTL die erste Frau unter den Kandidaten 2022 verkündet: Tina Ruland traut sich in den Dschungel. Die Schauspielerin wurde 1991 durch ihre legendäre Rolle als „Uschi“ im Film „Manta Manta“ bekannt. Seither spielte sie in rund 200 Produktionen mit. Ihre Teilnahme nimmt sie mit Humor: „Schwächen und Macken habe ich natürlich überhaupt keine... Stärken aber auch nicht.“

Tina Ruland

„Dschungelcamp“ 2022: Wer ist raus?

Bereits vor dem Start der Jubiläumsstaffel hat es den ersten Rauswurf gegeben. Dann fiel der erste Kandidat wegen Corona aus, kurz darauf musste eine Teilnehmerin wegen Rassismus-Vorwürfen das Camp verlassen. Mittlerweile hat das Zuschauer-Voting begonnen, sodass fast täglich Kandidaten das „Dschungelcamp“ verlassen müssen.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Jasmin Herren

Eigentlich war sie als Ersatz-Kandidatin nach Südafrika geflogen, doch dann zog sie als fixe Kandidatin zum Start ins „Dschungelcamp“: Jasmin Herren. Die 43-Jährige hatte erst vor Ort von ihrer Teilnahme erfahren.

2015 nahm ihr bereits verstorbene Ehemann Willi Herren an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Das letzte Jahr habe Jasmin Herren verändert. „Ich bin nicht mehr die Frau, die ich war“, lautet die Kampfansage vor der Teilnahme.

Am Samstagabend, 29.01.2022, wurde die zweite Kandidatin aus dem südafrikanischen Dschungel gewählt. Die Zuschauer entschieden, dass Jasmin Herren in Folge 9 das „Dschungelcamp“ verlassen.

Tara Tabitha

Durch eine Panne wurde ihre Teilnahme bereits etwas zu früh bekannt. Nun ist es offiziell: Auch Tara Tabitha nimmt 2022 teil am „Dschungelcamp“. Der Reality-Star sagt gegenüber RTL: „Ich bin ja schon bekannt dafür, dass ich sehr sexy bin.“ Sehr bekannt ist die 28-Jährige bisher vor allem in Österreich, wo sie bereits eine eigene TV-Show hat. Doch auch im deutschen Fernsehen war sie bereits zu sehen, als sie bei „Ex on the Beach“ mitmachte.

Die Zuschauer haben entschieden, Tara Tabitha muss als erste Kandidaten nach dem Voting das „Dschungelcamp“ 2022 in Folge 8 verlassen.

Janina Youssefian

Janina Youssefian ist keine Unbekannte im deutschen Reality-TV. Nach „Adam sucht Eva“ und „Promi Big Brother“ ging es für das Model 2022 ins „Dschungelcamp“. Große Aufmerksamkeit erlangte die gebürtige Iranerin einst durch eine Affäre mit Dieter Bohlen. Das brachte ihr auch den Spitznamen „Teppichluder“ ein. Doch eben den möchte sie nun ablegen: „Ich versuche einfach, so nen Imagewechsel zu haben und einfach den Menschen zu erzählen, dass ein bisschen mehr hinter mir steckt“, sagte sie gegenüber RTL vor ihrem Einzug.

Doch ob sie jetzt den gewünschten Image-Wechsel bekommen hat? Wohl eher nicht. Nach einer rassistischen Äußerung gegenüber Linda Nobat hat RTL kurzen Prozess gemacht und die Kandidatin in Folge 4 aus der Show geworfen. Man dulde ein derartiges Verhalten nicht, so der Sender.

Lucas Cordalis

Der Sänger Lucas Cordalis war der erste Kandidat, der im vergangenen Jahr im Rahmen der „Dschungelshow“ für das „Dschungelcamp“ verkündet wurde. Der Mann von Daniela Katzenberger wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Costa Cordalis war der allererste Dschungelkönig des Formats: Er gewann 2004 die erste Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Doch nur zwei Tage vor dem Start der Jubiläumsstaffel teilte RTL mit, dass Lucas Cordalis bei der Einreise positiv auf das Coronavirus getestet worden sei und daher nicht regulär ins Camp einziehen könne. Ob er zu einem späteren Punkt zu den Kandidaten stoßen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Doch in Folge 3 verkündeten die Moderatoren, dass Lucas Cordalis raus ist. Diese Entscheidung sei gemeinsam mit Lucas Cordalis getroffen worden, da man jedes Risiko, die anderen Kandidaten zu gefährden, ausschließen möchte.

Christin Okpara

Ursprünglich sollte Reality-Sternchen Christin Okpara ins „Dschungelcamp“ ziehen. Doch aufgrund von „Unstimmigkeiten zum Impfstatus“ wurde sie letztendlich von Jasmin Herren ersetzt. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner erklärte dazu vor dem Start: „Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren. Diese Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen: Sie wird aus diesem Grund nicht am ‚Dschungelcamp’ 2022 teilnehmen.“ Es gehe darum, dass der berechtigte Verdacht bestehe, dass sie gegenüber der Produktion falsche Aussagen hinsichtlich der Impfung gegen das Coronavirus getroffen hätte.