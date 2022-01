Jasmin Herren ist eine Reality-TV-Darstellerin und Schlagersängerin, die ihre Karriere einst auf Mallorca gestartet hat. Seitdem nahm sie an der Seite ihres bereits verstorbenen Ehemanns Willi Herren an diversen Formaten im Fernsehen, wie zum Beispiel „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island VIP“, teil. Ab 21. Januar 2022 wird sie jetzt als Ersatzkandidatin für Christin Okpara in der Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu sehen sein.

Doch wie tickt die Reality-TV-Darstellerin eigentlich privat? Wie alt ist sie? Und was ist zu ihrer Tochter bekannt? Wir haben Jasmin Herren genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Herkunft bis hin zu ihrem Instagram-Account findet ihr hier.

Jasmin Herren Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu der Reality-TV-Darstellerin im Überblick:

Name: Jasmin Herren

Jasmin Herren Bürgerlicher Name: Jasmin Jenewein

Jasmin Jenewein Beruf: Schlagersängerin, Reality-TV-Darstellerin

Schlagersängerin, Reality-TV-Darstellerin Geburtstag: 24.12.1978

24.12.1978 Alter: 43 Jahre

43 Jahre Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Düsseldorf

Düsseldorf Größe: unbekannt

unbekannt Beziehungsstatus: verwitwet

verwitwet Kinder: eine Tochter

eine Tochter Instagram: jasminherren78

Jasmin Herren ist Kandidatin im „Dschungelcamp“ 2022

Ersatzkandidatin für die Reality-TV-Darstellerin Christin Okpara ins „Dschungelcamp“ 2022. Von der Teilnahme erfuhr die 43-Jährige jedoch erst vor Ort. In einem Interview mit RTL gibt Herren an, dass Höhenangst und ein übertriebener Hang zu Ordnung zu ihren Schwächen gehören. Das könnte die „Dschungelcamp“-Kandidatin in Willi Herren nahm 2004 bereits an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und erreichte den dritten Platz. Jasmin Herren zieht alsfür die Reality-TV-Darstellerinins. Von der Teilnahme erfuhr die 43-Jährige jedoch erst vor Ort. In einem Interview mit RTL gibt Herren an, dass Höhenangst und ein übertriebener Hang zu Ordnung zu ihren Schwächen gehören. Das könnte die „Dschungelcamp“-Kandidatin in Südafrika natürlich vor einige Probleme stellen. Sie sagt jedoch ganz klar: „Ich bin nicht mehr die Person, die ich mal gewesen bin.“ Ihr im vergangenen Jahr verstorbener Ehemannnahm 2004 bereits anteil und erreichte den dritten Platz.

Youtube Jasmin Herren über ihre Teilnahme am „Dschungelcamp“ 2022

Jasmin Herren: Herkunft

Jasmin Herren kam in Düsseldorf als Frühgeborenes auf die Welt. Ihre 18-jährige Mutter gab sie noch im Krankenhaus zur Adoption frei. Ihren Vater kennt sie nicht. Die 43-Jährige wuchs daraufhin bei ihren Großeltern auf, die sie auch adoptierten. 2018 verstarb Herrens leibliche Mutter.

Jasmin Herren: Mann Willi Herren und Tochter

Hotelbesitzer Marco Gülpen. Das Paar nahm gemeinsam an TV-Sendungen, wie „Frauentausch“ und „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ teil. Im Oktober 2016 gaben die beiden öffentlich ihre Trennung bekannt. Ab 2017 war Jasmin Herren mit dem Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren liiert, den sie im Juli 2018 heiratete. 2019 trennte sich das Paar, fand 2020 jedoch wieder zusammen. Im März 2021 gaben die Herrens das Ende ihrer Ehe schließlich über Instagram bekannt. Tod ihres Ehemannes erzählte die Schlagersängerin dem ProSieben-Format „red“, dass das Paar gelogen und eigentlich gar nicht vorgehabt hatte, sich zu trennen. Im August 2009 heiratete Jasmin Herren den. Das Paar nahm gemeinsam an TV-Sendungen, wieundteil. Im Oktober 2016 gaben die beiden öffentlich ihre Trennung bekannt. Ab 2017 war Jasmin Herren mit dem Schauspieler und Schlagersängerliiert, den sie im Juli 2018 heiratete. 2019 trennte sich das Paar, fand 2020 jedoch wieder zusammen. Im März 2021 gaben die Herrens das Ende ihrerschließlich über Instagram bekannt. Nur kurze Zeit später, am 20. April 2021, verstarb Willi Herren. Nach demihres Ehemannes erzählte die Schlagersängerin dem ProSieben-Format „red“, dass das Paar gelogen und eigentlich gar nicht vorgehabt hatte, sich zu trennen.

Über Jasmin Herrens Tochter ist kaum etwas bekannt, da sie ihr Leben aus der Öffentlichkeit heraushält. Im Oktober 2021 teilte die Sängerin jedoch überraschenderweise ein Bild mit Babykugel von sich in ihrer Instagram-Story, das sie mit 1999 datierte. Demnach dürfte ihre Tochter 1999 oder 2000 auf die Welt gekommen sein und mittlerweile 21 beziehungsweise 22 Jahre alt sein.

Jasmin Herren: „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island VIP“

2019 nahm Jasmin Herren gemeinsam mit ihrem Mann Willi Herren an der vierten Staffel der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil. Das Paar schaffte es am Ende bis ins Finale, verlor jedoch das erste Spiel und belegte dementsprechend den vierten Platz.

2020 nahmen Jasmin und Willi Herren außerdem an der ersten Staffel der Dating-Reality-Show „Temptation Island VIP“ teil. Das Paar stellte in der Sendung ihre Treue auf die Probe. Schlussendlich waren die beiden am Ende nach wochenlangem Getrenntsein glücklich, sich wieder in die Arme schließen zu können. Jasmin Herren bestätigte ihrem Ehemann außerdem die große Liebe.

Jasmin Herren Lieder: „Polonäse Blankenese“ und „Temptation VIP“