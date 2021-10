Nachdem es 2021 Corona-bedingt nur eine Ersatz-Show gab, dürfen sich die Fans freuen: 2022 geht das „Dschungelcamp“ auf RTL wieder an den Start. Die ersten drei Kandidaten für die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ sind bereits gefunden – doch nach dem Drehort wurde noch gesucht. Denn Australien fällt aufgrund der anhaltenden Pandemie weiter aus. Daher geht es für die Jubiläumsstaffel nach Südafrika.

Wann beginnt das „Dschungelcamp“ 2022 auf RTL? Wann läuft die Show? Start, Sendetermine, Stream – was bisher zur Ausstrahlung im kommenden Jahr bekannt ist, erfahrt ihr hier.

„Dschungelcamp“ 2022: Start auf RTL

Noch hat RTL keinen konkreten Starttermin bekanntgegeben. Klar ist nur, dass die neue Staffel wieder im Januar gezeigt wird. Sobald es hierzu News gibt, findet ihr diese hier.

„Dschungelcamp“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Nachdem noch kein Start bekannt ist, gibt es folglich auch keine Sendetermine. Wie bisher dürften es aber wieder 16 Folgen sein, die täglich live ausgestrahlt werden.

„Dschungelcamp“ 2022: Stream auf TVNow

Stream zur Verfügung stehen. Ihr könnt Staffel 15 entweder live zur Sendezeit streamen oder bei Wiederholung ansehen. Wie gewohnt werden die Folgen von „Das Dschungelcamp“ 2022 auch alszur Verfügung stehen. Ihr könnt Staffel 15 entweder live zur Sendezeit streamen oder bei TVNow alsansehen.

Dort sind übrigens auch alte Folgen online. Die Staffeln bis einschließlich 2015 stehen zur Verfügung. Dafür benötigt ihr allerdings einen Premium Account.

„Dschungelcamp“ 2022: Drehort

Im kommenden Jahr geht es für die Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ nicht nach Australien, sondern nach Südafrika. Aufgrund der anhaltenden Pandemie down under hat sich RTL eine Alternative gesucht. Somit heißt es für Staffel 15 „Löwe und Leopard statt Koala und Känguru“.

Fun Fact: Die Australier selbst drehen ihr Pendant „I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!“ bereits seit 2015 in Südafrika. Da sie Pandemie bedingt aber 2022 im eigenen Land bleiben, ist der Drehort frei.

„Dschungelcamp“ 2022: Kandidaten

Wer zieht ins „Dschungelcamp“ 2022? Diese Frage ist zumindest zu einem kleinen Teil bereits geklärt. Im Rahmen der „Dschungelshow“ 2021, hat RTL den ersten Teilnehmer ermittelt. Zudem hat der Sender im Laufe der Ersatz-Show noch zwei weitere Kandidaten verkündet. Wer 2022 nach Südafrika fliegen wird, lest ihr hier: