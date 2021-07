„Temptation Island VIP“ ist ein TV-Format von RTL. Auf der sogenannten „Insel der Versuchung“ müssen Promi-Paare ihre Liebe und ihre Treue unter Beweis stellen. In Staffel 2 treffen Kandidaten aufeinander, die man bereits aus ähnlichen Formaten kennt. Männer und Frauen werden in separaten Luxusvillen einquartiert und durch flirtwillige Singles in Versuchung gebracht.

Wann startet „Temptation Island VIP“ 2021? Wie sind die Sendetermine? Wo gibt es einen Stream?

Alle Infos zur Ausstrahlung bekommt ihr hier.

„Temptation Island VIP“ 2021: Start

Der genaue Starttermin von „Temptation Island VIP“ 2021 wurde vom Sender RTL bisher noch nicht bekannt gegeben. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Show im Oktober ausgestrahlt wird. Die erste Staffel von „Temptation Island VIP“ lief beispielsweise letztes Jahr ab dem 18. Oktober über die Bildschirme. Sobald der Sender genauere Informationen zum Start bekannt gibt, findet ihr sie hier.

„Temptation Island VIP“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Da der Start von „Temptation Island VIP“ 2021 noch nicht bekannt gegeben wurde, stehen dementsprechend momentan auch noch keine Sendetermine und Sendezeiten fest.

Es ist aber wahrscheinlich, dass die Folgen wie in der vergangenen Staffel immer am Wochenende samstags oder sonntags ab 22:50 Uhr in einem wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden.

„Temptation Island VIP“ 2021: Stream und Wiederholung

Dazu, ob „Temptation Island VIP“ 2021 auch als Stream verfügbar sein wird, gibt es noch keine näheren Informationen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass wie im vergangenen Jahr die Folgen über den Streamingdienst TVNOW verfolgt werden können. Die Episoden von Staffel 1 wurden dort sogar schon früher als im TV ausgestrahlt. Bereits eine Woche vor der Ausstrahlung wurde auf TVNOW eine neue Folge veröffentlicht.

Die Folgen standen bei TVNOW auch im Nachhinein noch als Wiederholung zur Verfügung. Es war allerdings immer nur die aktuelle Folge für eine Woche nach der RTL-Ausstrahlung kostenlos verfügbar. Für die Stream-Preview oder die Wiederholung älterer Episoden wurde ein TVNOW Premium-Account benötigt.