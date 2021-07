Die Insel der Versuchung geht in die nächste Runde: Im Spätsommer 2021 startet die neue Staffel von „Temptation Island VIP“. Bei dem Trash-Format von RTL sollen die Promi-Paare ihre Liebe und Treue unter Beweis stellen.

Doch wer sind die Kandidaten? Die „Bild“ will schon jetzt alle Teilnehmer kennen. Wer dieses Mal dabei sein soll, erfahrt ihr hier.

„Temptation Island VIP“ 2021: Sind das die Kandidaten?

An Staffel 2 sollen laut der Zeitung Promi-Kandidaten teilnehmen, die man schon aus ähnlichen Formaten kennt. Die Promis ziehen jeweils getrennt von ihren Partnern für einige Wochen in eine Luxusvilla ein. Die Männer kommen in eine Villa und die Frauen in eine andere. Während dieser räumlichen Trennung wird ihre Liebe und Treue durch flirtwillige Singles auf die Probe gestellt.

Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Der 24-jährige Henrik Stoltenberg wurde 2020 durch „Love Island“ bekannt und war auch in der abgesetzten Show „Promis unter Palmen“ 2021 zu sehen. Seine Freundin Paulina Ljubas (24) ist Ex-„Köln 50667“-Schauspielerin.

Sandra Janina und Juliano Fernandez

Sandra Janina erlangte ebenfalls durch „Love Island“ 2020 ihren Bekanntheitsgrad. Die 22-Jährige kam damals als sogenannte Granate dazu und schnappte sich den eigentlich bereits vergebenen Henrik. Doch kurz nach der Show war bei den beiden Schluss. Sandras Freund Juliano Fernandez suchte auch schon im TV die große Liebe bei der Show „Are You The One“.

Kate Merlan und Jakub Jarecki

Kate Merlan ist ein Reality-TV-Star und unter Trash-Fans wohlbekannt. Die 34-Jährige war unter anderem schon Kandidatin in der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ oder bei „Promis unter Palmen“ von Sat.1. Ihr Freund Jakub Jarecki ist Fußballer. Das Paar ist noch kein Jahr zusammen.

Kate Merlan war zuletzt Kandidatin bei „Promis unter Palmen“. Jetzt soll sie mit ihrem Freund an „Temptation Island VIP“ teilnehmen.

© Foto: Sat.1

Emmy Russ und Udo Bönstrup

Die 22-jährige Emmy Russ war zuvor Kandidatin bei „Promi Big Brother“ 2020, wo sie ihren jetzigen Freund Udo Bönstrup kennengelernt hat. Der 26-Jährige ist Comedian. Die beiden haben Das Paar führt zurzeit eine Fernbeziehung, da Emmy mittlerweile in Madrid wohnt.