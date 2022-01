Im vergangenen Jahr war Linda Nobat noch bei „Der Bachelor“ zu sehen und kämpfte um das Herz von Rosenkavalier Niko Griesert. Einen bleibenden Eindruck hinterließ sie aber vielmehr bei den Zuschauern durch ihre selbstbewusste, manchmal divenhafte Art. Nun wagt sie das nächste Reality-TV-Abenteuer: Ab dem 21. Januar ist Linda im „Dschungelcamp“ 2022 zu sehen. Wilde Tiere statt roter Rosen – ob sie bald die nächste „Dschungelkönigin“ wird, wird sich schon bald zeigen.

Doch wer ist Linda Nobat? Hat sie einen Freund? Alter, Wohnort, Instagram, „Playboy“ und Co. – alle Infos im Porträt.

Linda Nobat Steckbrief: Geburtstag, Instagram, Sternzeichen

Alle Fakten zu Linda Nobat auf einen Blick:

Name: Linda Nobat

Linda Nobat Bürgerlicher Name: Linda-Caroline Nobat

Linda-Caroline Nobat Beruf: Reality-TV-Star, Model, Studentin

Reality-TV-Star, Model, Studentin Geburtstag: 19.01.1995

19.01.1995 Geburtsort: Hanau, Hessen

Hanau, Hessen Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Alter: 27

27 Wohnort: Hanau, Hessen

Hanau, Hessen Instagram: iamlindadt

Linda Nobat nimmt am „Dschungelcamp“ 2022 teil

Nach dem „Bachelor“ wagt sich Linda Nobat ins nächste TV-Abenteuer: Ab dem 21. Januar 2022 ist das Model im „Dschungelcamp“ zu sehen und kämpft um die Dschungelkrone. Umgeben von elf Promis und jeder Menge Krabbeltiere macht sich die 26-Jährige um eine Sache besonders Sorgen: ihre Körperhygiene! Denn die ist ihr besonders wichtig.

Mit der Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ begibt sich Linda auf die Spuren ihrer Wurzeln. Denn ihre Eltern stammen aus Afrika. Auf den Dschungel freut sich die 26-Jährige daher besonders. Dass sie im afrikanischen Dschungel 24/7 von Kameras gefilmt wird, stört die Ex-„Bachelor“-Kandidatin nicht: „Ich glaube, man vergisst das irgendwann auch“, erzählt sie im Interview mit RTL.

Linda Nobat Herkunft: Wo liegen ihre Wurzeln?

Linda Nobats Wurzeln liegen in Kamerun. Doch aufgewachsen ist die 26-Jährige mit ihren zwei Schwestern in Hanau. Lindas ältere Schwester begleitet sie auch nach Südafrika: „Wir verstehen uns super.“

Linda Nobat zieht für den „Playboy“ blank

Es scheint schon fast Tradition zu sein, dass eine der „Dschungelcamp“-Kandidatinnen vor dem Einzug die Hüllen fallen lassen. Im Jahr 2022 führt Linda Nobat diese Tradition fort. Die 26-Jährige ziert das Cover der Februarausgabe des „Playboy“. Linda schrieb dazu auf Instagram: „Ich bin immer noch sprachlos und so dankbar das Cover zieren zu dürfen! Lets bring more black girls on magazine covers!“ Vor allem möchte 26-Jährige damit ein Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt setzen.

Linda Nobat: „Der Bachelor“ 2021

Deutschlandweit bekannt wurde Linda Nobat als Teilnehmerin von „Der Bachelor“ 2021. Über sich selber sagt die Jura-Studentin: „Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen“. Doch den „Bachelor“ Nico Griesert konnte sie am Ende trotzdem nicht erobern.

Linda Nobat: Instagram

Instagram-Account 40.400 Follower (Stand 17.01.2022) bei Laune hält. Auf Linda Nobats-Account iamlindadt finden sich etliche sexy Bilder von ihr. Die Aufnahmen zeigen die Hessin in Dessous und Strapsen und in aufreizenden Abendkleidern. Die Brünette weiß wie sie ihre rund(Stand 17.01.2022) bei Laune hält.

Hat Linda Nobat einen Freund?

Über das Privatleben des Models ist wenig bekannt. Dazu, ob sie Single ist oder einen Freund hat, gibt es keine genauen Informationen.