Janina Youssefian wurde im Jahr 2000 als „Teppichluder“ deutschlandweit bekannt. Mit 18 Jahren wurde sie mit Dieter Bohlen in einem Teppichgeschäft in flagranti erwischt. Später posierte sie für den „Playboy“ und tingelte durch diverse Reality-TV-Formate. Zuletzt war es eher still um sie geworden. Das soll sich jetzt im „Dschungelcamp“ 2022 ändern. Am 21. Januar geht’s los. Ob Janina sich am Ende die Krone als „Dschungelkönigin“ aufsetzen kann, wird sich dann zeigen.

Doch wer ist Janina Youssefian? Was ist über sie bekannt? Alter, Größe, Vermögen, Instagram und Co. – alle Infos zur „Dschungelcamp“-Kandidatin im Porträt.

Janina Youssefian Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu Janina Youssefian auf einen Blick:

Name: Janina Youssefian

Janina Youssefian Beruf: Model, Reality-TV-Darstellerin

Model, Reality-TV-Darstellerin Geburtstag: 19.11.1982

19.11.1982 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Alter: 39

39 Geburtsort: Teheran, Iran

Teheran, Iran Größe: 178 cm

178 cm Partner: unbekannt

unbekannt Wohnort: unbekannt

unbekannt Instagram: janinayoussefian

Janina Youssefian: Dieter Bohlen und „Playboy“

Janina Youssefian wanderte im Alter von 15 Jahren mit ihren Eltern von Teheran nach Hamburg aus. Dort absolvierte sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin.

Mit 18 Jahren lernte sie Dieter Bohlen in einer Disco kennen. Nachdem Youssefian in einem Teppichladen mit dem Ex-DSDS-Juror in flagranti erwischt wurde, wurde sie über Nacht deutschlandweit als „Teppichluder“ bekannt. Nach ihrem Skandal trat sie in Fernsehshows auf und startete eine Model-Karriere. Anschließend posierte sie zwei Mal für den „Playboy“. Danach wurde es ruhig um sie, erst 2011 meldete sich Youssefian mit neuen Brüsten in den Medien zurück. Doch der Durchbruch als Model kam dadurch nicht.

Zwei Jahr später startete sie ihre Karriere als Reality-Darstellerin. Ihr Reality-TV-Debüt feierte sie bei „Reality Queens auf Safari“. Es folgten die Sendungen „Promi Shopping Queen“ und im Jahr 2014 die TV-WG „Promi Big Brother“. Im Folgejahr besuchte sie Ronald Schill in der Sendung „Goodbye Deutschland“ in Brasilien. Im Jahr 2016 zog sie für „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ blank. Im Januar 2022 steht Youssefian für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Südafrika vor der Linse.

Janina Youssefian nimmt am „Dschungelcamp“ 2022 teil

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gehandelt, jetzt ist es offiziell: Janina Youssefian geht für zwei Wochen in den Dschungel nach „Dschungelcamp“ 2022, auf pikante Aufnahmen freuen. Ob Janina Youssefian die nächste „Dschungelkönigin“ wird, zeigt sich ab dem 21. Januar 2022 auf RTL. Lange wurde Janina Youssefian als mögliche Kandidatin fürgehandelt, jetzt ist es offiziell: Janina Youssefian geht für zwei Wochen in dennach Südafrika . Da der Reality-TV-Star schon in der Vergangenheit kein Problem mit Nacktheit hatte, dürfen sich die Zuschauer wahrscheinlich auch im, auf pikante Aufnahmen freuen. Ob Janina Youssefian die nächstewird, zeigt sich ab dem 21. Januar 2022 auf

Youtube Janina Youssefian über ihre Teilnahme am „Dschungelcamp“

Janina Youssefian: Hat sie einen Freund oder Kinder?

Über das Privatleben von Janina Youssefian ist nicht viel bekannt. Das Model hält sich da mittlerweile eher bedeckt. Darüber, ob sie aktuell einen Freund hat, gibt es keine Informationen. Kinder hat das Model keine.

Janina Youssefian hatte zwei Brust-Operationen

Janina Youssefian hat sich für ihre Brüste nicht einmal, sondern gleich zweimal unters Messer gelegt. Nach einem Unfall im Fitness-Studio, wobei das linke 300 Gramm schwere Silikon verrutscht ist, wurde alles nochmal „erneuert“, wie sie in ihrer Instagram-Story ihren Followern mitteilte.

Ansonsten führt Janina Youssefian ein diszipliniertes Leben, Sie ernähre sich in der Regel glutenfrei und Alkohol trinke sie auch nur in Maßen. Aktuell arbeitet die Brünette daran, ihren Po in Form zu bringen. Während sich andere den Hintern vom Beauty-Doc aufhübschen lassen, versucht Youssefian ihr Hinterteil ausschließlich mithilfe von Training in Form zu bringen. Für ihr Ziel schwitzt sie jeden Tag und möchte zeigen, dass das auch ohne Operation funktioniert.

Janina Youssefian auf Instagram

Instagram rund 156.000 Follower (Stand 17.01.2022). Auf ihrem Profil Janina Youssefian folgen aufrund(Stand 17.01.2022). Auf ihrem Profil janinayoussefian teilt sie mit ihren Fans fast nur Bilder von sich in sexy Posen im Bikini oder in Unterwäsche.

Janina Youssefian: Vermögen

Doch wie viel Geld hat das Model? Diese Frage interessiert Fans natürlich immer brennend. Wie hoch das Vermögen der 39-Jährigen ist, ist jedoch nicht bekannt. Es gibt hierzu auch keine Schätzungen.