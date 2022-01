Anouschka Renzi ist eine deutsche Schauspielerin, die in zahlreichen Fernsehfilmen und -serien mitgespielt hat. Aber auch auf der Kinoleinwand hatte sie bereits diverse Auftritte, wie zum Beispiel in den Filmen „Erfolg“ und „Tal der Skorpione“. Nach 13 Absagen ist die Schauspielerin nun ab Januar 2022 auf RTL bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu sehen und kämpft um die begehrte Dschungelkrone.

Doch wie tickt die Schauspielerin eigentlich privat? Hat sie einen Partner und Kinder? Und in welchen Filmen und Serien hat sie mitgespielt? Wir haben Anouschka Renzi genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrem Rechtsstreit erfahrt ihr hier.

Anouschka Renzi Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu der Schauspielerin im Überblick:

Name: Anouschka Renzi

Anouschka Renzi Bürgerlicher Name: Anouschka Hubschmid

Anouschka Hubschmid Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Geburtstag: 06. August 1964

06. August 1964 Alter: 57 Jahre

57 Jahre Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 1,75 m

1,75 m Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: verlobt mit Marc Zabinski

verlobt mit Marc Zabinski Kinder: eine Tochter (Chiara Moon)

eine Tochter (Chiara Moon) Instagram: keinen verifizierten Account

Anouschka Renzi ist Kandidatin im „Dschungelcamp“ 2022

Ganze 13 Mal hat Anouschka Renzi RTL eine Absage erteilt, jetzt ist sie am Start: Die Schauspielerin zieht im Januar 2022 ins „Dschungelcamp“ ein. In einem Interview mit RTL erklärte sie nun, warum sie plötzlich ihre Meinung geändert hat: „Weil es mir inzwischen egal ist, was andere über mich denken.“ Das Projekt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht Anouschka Renzi trotzdem mit viel Respekt an: In Südafrika will sie in der Jubiläumsstaffel Hürden und Ängste überwinden.

Youtube Anouschka Renzi über ihre Teilnahme am „Dschungelcamp“ 2022

Anouschka Renzi: Partner Marc Zabinski

1995 heiratete Anouschka Renzi den Schauspieler Jochen Horst. Einige Jahre später, im Frühjahr 1998, vervollständigte die Geburt der gemeinsamen Tochter Chiara Moon das Familienglück des Paares. Die Beziehung der beiden scheiterte jedoch, sodass sich das Paar noch im selben Jahr trennte. 2000 folgte die Scheidung. Fünf Jahre später heiratete Renzi den Juristen Stefan Schumann, aber auch diese Ehe ging nach über zehn Jahren in die Brüche.

Ende 2018 zeigte sich Anouschka Renzi schließlich mit einem neuen Mann an ihrer Steite. Gegenüber RTL gab sie an, dass sie ihren Partner Marc Zabinski bei Theaterproben kennengelernt habe. Laut Renzi sollen die beiden bereits drei Jahre ein Paar gewesen sein, bevor sie die Beziehung öffentlich gemacht haben. 2020 verkündeten Anouschka Renzi und Marc Zabinski schließlich ihre Verlobung.

Anouschka Renzi: Tochter Chiara Moon

In der Vox-Personality-Doku „6 Mütter“ gab Anouschka Renzi einige Einblicke in ihr Leben mit ihrer Tochter Chiara Moon Horst. Fünf Tage nach der Geburt von Chiara haben die Ärzte einen Herzfehler bei ihr entdeckt, woraufhin sie operiert werden musste. Die Schauspielerin musste wochenlang um das Leben ihrer Tochter bangen, doch es gab ein Happy End: Das Mädchen kämpfte und überlebte.

Chiara Moon feierte 2016 ihr Debüt auf der Berliner Fashion Week. Seitdem arbeitet sie als Model.

Anouschka Renzi in „Erfolg“ und „Tal der Skorpione“

Anouschka Renzi war bereits in neun Filmen auf der Kinoleinwand zu sehen. Im Jahr 1991 spielte sie in dem Film „Erfolg“ die Rolle des Fräulein Sernau. „Erfolg“ war noch im selben Jahr auf der Berlinale für den Goldenen Bären nominiert, erhielt den Preis jedoch nicht.

Ihre letzte Filmrolle hatte Anouschka Renzi 2019 in dem Film „Tal der Skorpione“, in welchem sie die Rolle der Rosa Stolz spielte. Die Filmproduktion von „Tal der Skorpione“ begann bereits 2014, die Premiere erfolgte jedoch erst im Juni 2019.

Anouschka Renzi bei „SOKO Leipzig“ und „Verbotene Liebe“

Neben ihren Rollen in Kinofilmen wirkte Anouschka Renzi auch in zahlreichen Fernsehfilmen und -serien mit. 2005 spielte sie in der vierten Staffel der Krimiserie „SOKO Leipzig“ in der Folge „Die Moorleiche“ mit. Außerdem übernahm die Schauspielerin von 2010 bis 2011 die Rolle der Sonja von Steigenberg in der Seifenoper „Verbotene Liebe“.

Anouschka Renzi im „Playboy“

Bereits zweimal ließ Anouschka Renzi sich für das Männermagazin „Playboy“ ablichten: Erstmals war sie 1985 darin zu sehen und zum zweiten Mal im Jahr 2003 – beide Male zierte sie das Cover des Magazins.

Anouschka Renzi hatte einen Rechtsstreit mit Désirée Nick

Anouschka Renzi war 2004 nicht wegen ihrer Karriere als Schauspielerin, sondern wegen eines Rechtsstreits mit der Schauspielerin Désirée Nick in den Schlagzeilen. Nick hatte in ihrer Sendung behauptet, dass Renzi mehrere Schönheitsoperationen hinter sich hat. Zunächst wurden ihr Äußerungen dieser Art unter Androhung einer hohen Geldstrafe untersagt, schlussendlich wurde die Verfügung jedoch aufgehoben und die beiden Frauen einigten sich über einen Vergleich.