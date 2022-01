Tina Ruland ist eine deutsche Schauspielerin, die 1991 vor allem durch ihre legendäre Rolle als Friseuse „Uschi“ in dem Film „Manta, Manta“ bekannt geworden ist. Seitdem hat sie in mehr als 200 Produktionen mitgespielt, unter ihnen zum Beispiel „Tatort“ und „Das Traumschiff“. 2022 nimmt sie außerdem an der 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil.

Doch wie tickt die Schauspielerin eigentlich privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und in welchen weiteren Filmen hat sie mitgespielt? Wir haben Tina Ruland genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Instagram-Account bis hin zu ihrem Wohnort findet ihr hier.

Tina Ruland Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu der Schauspielerin im Überblick:

Bettina „Tina" Ruland

Schauspielerin, Sängerin

09. Oktober 1966

55 Jahre

Waage

1,63 m

Köln

Berlin

Single

zwei Söhne (Jahvis und Vidal)

tinaruland

Tina Ruland ist Kandidatin im „Dschungelcamp“ 2022

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ihre Wahlheimat, um in Südafrika um die Dschungelkrone zu kämpfen. Laut RTL wird das „Dschungelcamp“ eine Herausforderung für die Schauspielerin darstellen, da sie der Meinung ist, dass sie nicht die Mutigste sei. Dem Abenteuer sieht sie trotz allem jedoch gelassen entgegen. Fest steht für sie nur eines: „Ich will nicht die Campmutti werden. Das überlasse ich Tina Ruland verlässt für ihre Teilnahme an der RTL-Showihre Wahlheimat, um in Südafrika um die Dschungelkrone zu kämpfen. Lautwird daseine Herausforderung für die Schauspielerin darstellen, da sie der Meinung ist, dass sie nicht die Mutigste sei. Dem Abenteuer sieht sie trotz allem jedoch gelassen entgegen. Fest steht für sie nur eines: „Ich will nicht die Campmutti werden. Das überlasse ich Harald Glööckler .“

Youtube Tina Ruland über ihre Teilnahme am „Dschungelcamp“ 2022

Tina Ruland: Freund und Kinder

Bei den Dreharbeiten des Films „Der Feuervogel“ lernte Tina Ruland den Schauspieler Manou Lubowski kennen, mit dem sie von 1997 bis 2001 liiert war. Im November 2004 wurden Ruland und ihr damaliger Lebensgefährte Alain Rahmoune Eltern ihres Sohnes Jahvis. Doch auch diese Beziehung hielt nicht an, das Paar trennte sich nach einigen Jahren wieder. Im Jahr 2010 lernte die Schauspielerin schließlich den Unternehmensberater Claus G. Oldörp kennen und lieben. Bereits im Oktober 2010 vervollständigte dann die Geburt des gemeinsamen Sohnes Vidal das Familienglück des Paares. Doch auch diese Beziehung scheiterte 2019. Heute ist Tina Ruland alleinerziehende Mutter und lebt mit ihren beiden Söhnen in Berlin.

Tina Ruland Filme: „Manta, Manta“ und Co.

Ihr Schauspieldebüt hatte Tina Ruland 1991 in einer Episode der Fernsehserie „Die lieben Verwandten“. Im selben Jahr folgte ihr Durchbruch als Friseuse „Uschi“ an der Seite von Til Schweiger in der Actionkomödie „Manta, Manta“.

Darauf folgten zahlreiche weitere Rollen in Filmproduktionen, wie zum Beispiel die Märchenfilme „Das Zauberbuch“ und „Der Feuervogel“ oder die Komödie „Harte Jungs“.

Tina Ruland: „Traumschiff“ und Co.

Neben ihren vielen Filmrollen spielte Tina Ruland auch in zahlreichen Fernsehserien- und reihen mit. Im ZDF-Hit „Das Traumschiff“ war sie in den Jahren 2003, 2007 und 2014 insgesamt dreimal zu sehen. Außerdem hatte sie immer wieder Gastauftritte in Krimiserien wie „Tatort“ und „SOKO Köln“. Zuletzt war sie im Februar 2021 in einer Folge der ZDF-Serie „SOKO Stuttgart“ zu sehen.

Tina Ruland im „Playboy“

Tina Ruland war bereits vor ihrer Film- und Fernsehkarriere im März 1988 als „Playmate des Monats“ in dem Männermagazin „Playboy“ zu sehen. Nach ihrer ersten Fotoserie erschienen außerdem noch zwei weitere in der Mai-Ausgabe 1990 sowie mit 46 Jahren in der Oktober-Ausgabe 2013.

Tina Ruland: Vermögen

Durch ihre jahrelange Karriere als Schauspielerin konnte Tina Ruland ein beachtliches Vermögen anhäufen. Laut der Internetseite www.dasvermoegen.com soll sie ein geschätztes Vermögen von rund 1,2 Millionen Euro besitzen.