Manuel Flickinger ist ein Reality-TV-Darsteller, der vor allem durch seine Teilnahme an der Datingshow „Prince Charming“ bekannt geworden ist. Neben Auftritten in zahlreichen anderen Formaten, wie zum Beispiel dem „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021, produziert er zusammen mit einer Diplom-Psychologin einen Podcast. Im Januar 2022 wird er außerdem an der Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen.

Doch wie tickt Manuel Flickinger eigentlich privat? Hat er einen Partner? Und wo wohnt er? Wir haben den Reality-TV-Star genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seinem Alter findet ihr hier.

Manuel Flickinger Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu dem Reality-TV-Star im Überblick:

Name: Manuel Andreas Flickinger

Manuel Andreas Flickinger Beruf: Reality-TV-Star, Justizfachwirt

Reality-TV-Star, Justizfachwirt Geburtstag: 11.02.1988

11.02.1988 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Landstuhl

Landstuhl Wohnort: Limburgerhof

Limburgerhof Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: Keine

Keine Instagram: manuel_flickinger (noch nicht verifiziert)

Manuel Flickinger ist Kandidat im „Dschungelcamp“ 2022

„Dschungel ist die Königsklasse im Reality-TV. Ich habe never ever mit der Anfrage gerechnet.“ – doch sie kam, weshalb Manuel Flickinger als Kandidat dabei ist, wenn die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Januar 2022 in Südafrika ihre Premiere feiert. Die Teilnahme am „Dschungelcamp“ ist eine große Ehre für den 33-Jährigen, sodass es für ihn ein Traum wäre, in der Jubiläumsstaffel die Dschungelkrone zu gewinnen. „Ich werde natürlich alles dafür tun, dass es irgendwie klappt“, so Flickinger in einem Interview mit RTL.

Youtube Manuel Flickinger über seine Teilnahme am „Dschungelcamp“ 2022

Manuel Flickinger: Partner

Manuel Flickinger hatte bisher zwei feste Partnerschaften. Mit seinem ersten Partner war er von Ende 2007 bis September 2016 liiert. Das Paar lebte gemeinsam in einer Wohnung in Limburgerhof. Die zweite Beziehung führte er von Herbst 2020 bis Sommer 2021 mit einem Schweizer. Ins „Dschungelcamp“ zieht er dementsprechend als Single. „Wenn da jemand dabei ist, der auch gay ist und wir verstehen uns gut und das harmonisiert – das wäre natürlich der Jackpot“, erzählt der 33-Jährige in einem Interview mit RTL.

Manuel Flickinger: „DSDS“ und „Ninja Warrior Promi-Special“

2009 nahm Manuel Flickinger an der sechsten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Am Ende schaffte er es bis ins Casting vor Dieter Bohlen, erreichte jedoch nicht die Recalls. Für das Casting hatte er ein Medley mit Songs von Boy George, Cher und Annie Lennox vorbereitet.

„Ninja Warrior Promi-Special“ mit. An der Seite zahlreicher anderer Promis, wie zum Beispiel „Wir helfen Kindern“ zusammen. Im Dezember 2021 wirkte der Reality-TV-Star außerdem bei der sechsten Staffel der RTL-Showmit. An der Seite zahlreicher anderer Promis, wie zum Beispiel Filip Pavlovic und Calvin Kleinen , sammelte er Geld für einen guten Zweck. Insgesamt kamen am Ende 120.000 Euro für die RTL-Stiftungzusammen.

Manuel Flickinger bei „Prince Charming“

Im Herbst 2019 nahm Manuel Flickinger an der ersten Staffel der homosexuellen Dating-Show „Prince Charming“ teil. Genauso wie seine 19 Konkurrenten kämpfte er darin auf der griechischen Insel Kreta um das Herz von Nicolas Puschmann. Flickingers Reise endete jedoch nach der fünften Folge. In der Wiedersehensshow von „Prince Charming“ traf er ein weiteres Mal auf den ersten schwulen TV-„Bachelor“.

Manuel Flickinger Podcast: „Loveattack“

Seit dem Frühjahr 2020 produziert Manuel Flickinger zusammen mit der Diplom-Psychologin Sonja Tolevski den Beziehungs-Podcast „Loveattack“. Dabei geht es um Themen rund um Liebe, Partnerschaften und Beziehungen. Im gleichen Jahr im Dezember veröffentlichten Flickinger und Tolevski das Buch zum Podcast mit dem Titel „Was mal über Beziehungen gesagt werden muss“.

Manuel Flickinger Kunstfigur: „Lafayette Diamond“

Seit 2013 ist Manuel Flickinger als Kunstfigur „Lafayette Diamond“ aktiv und setzt sich für die LGBTQ+-Community ein. Durch sein öffentliches Auftreten bei zahlreichen CSD-Paraden in Deutschland und auf Gran Canaria und bei den Aids-Hilfe-Galas kämpft er für mehr Respekt, Toleranz und Wertschätzung zwischen allen Gesellschaftsbereichen.