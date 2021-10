Im Moment kann man sich noch jeden Dienstag über neue Folgen der dritten Staffel von „Prince Charming“ auf TVNow freuen. Doch bevor der Gewinner der aktuellen Staffel überhaupt feststeht, wurde von RTL bereits Staffel 4 bestätigt. Grund dafür ist der überragende Erfolg. Nach sieben Folgen hatte die aktuelle Staffel bereits rund 30 Prozent mehr Zuschauer als die Vorgängerstaffel. Es ist also nicht verwunderlich, dass RTL die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Gay-Datingshow in die Verlängerung schickt.

Doch wann startet die neue Staffel? Wer ist der neue „Prince Charming“? Wie kann man sich bewerben? Was bisher zur Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

„Prince Charming“ Staffel 4: Start und Sendetermine

Staffel 4 der RTL-Show „Prince Charming“ wird voraussichtlich im August 2022 starten. Anschließend wird jeden Dienstag eine neue Folge auf TVNow zur Verfügung stehen, genauso wie es bei den vorherigen Staffeln auch war.

Genaue Sendetermine sind jedoch noch nicht bekannt. Sobald diese veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

„Prince Charming“ Staffel 4: Stream

Auch die vierte Staffel von „Prince Charming“ wird zu Beginn exklusiv für TVNow-Mitglieder als Stream zu sehen sein. Für gewöhnlich kann man die Folgen etwas später auch wieder im Free-TV auf Vox anschauen.

Die ersten drei Staffeln der Gay-Datingshow sind nach wie vor bei TVNow verfügbar

„Prince Charming“ Staffel 4: Konzept

Ähnlich wie bei der RTL-Show „Der Bachelor“ sucht auch bei „Prince Charming“ ein Single-Mann nach der großen Liebe. Allerdings handelt es sich hierbei um einen homosexuellen „Prinzen“. Bei romantischen Einzeldates oder actiongeladenen Gruppendates lernt dieser dann einige Männer näher kennen und muss sich am Ende jeder Woche entscheiden, wer die Show verlässt. Bei „Prince Charming“ werden keine Rosen, sondern Krawatten verteilt. Das Gay-Dating-Format wurde mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

„Prince Charming“ Staffel 4: Teilnehmer

Im Moment ist noch nicht bekannt, wer der „Prince Charming“ der 4. Staffel sein wird. Ebenso stehen noch keine Kandidaten fest. Sobald diese Information von RTL bekanntgegeben wird, erfahrt ihr sie hier.

„Prince Charming“ Staffel 4: Bewerbung

Ab sofort können sich interessierte Single-Männer, die ihren Traummann kennenlernen wollen, für die vierte Staffel der Sendung bewerben.

Bewerbung sind unter Alle Informationen rund um diesind unter tvnow.de/casting abrufbar.

„Prince Charming“: Finale von Staffel 3

Im Moment sucht der aktuelle „Prince Charming“ Kim Tränka seinen Traummann. Dafür konnte er aus insgesamt 18 Kandidaten wählen, die er auf der griechischen Insel Kreta kennenlernen durfte.

Am 12. Oktober 2021 steht bereits das Finale an, in dem Kim sich entscheiden muss, wer die letzte Krawatte behalten darf.

Eine Woche später findet anschließend die große Wiedersehensshow statt. Dort wird dann die alles entscheidende Frage geklärt: Ist das Gewinner-Paar aus Staffel 3 noch immer zusammen?