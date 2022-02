Schauspieler, Regisseur und Komiker regiert. Wolodymyr Selenskyj steht aber aktuell vor einer viel größeren und gefährlicheren Herausforderung. Krieg hat begonnen. Seit 2017 wird die Ukraine von einem gelernten, Regisseur und Komiker regiert.steht aber aktuell vor einer viel größeren und gefährlicheren Herausforderung. Russland hat die Ukraine bombadiert , einhat begonnen.

Deshalb interessiert viele Leute momentan, was über den ukrainischen Präsidenten alles bekannt ist. Welcher Partei gehört er an? Wie alt ist er? Und wo ist er auf Instagram zu finden?

Alter, Größe, Partei, Twitter – Wolodymyr Selenskyj im Porträt

Geburtstag: 25. Januar 1978

Alter : 44

: 44 Größe: 1,70 Meter

Beruf: Präsident der Ukraine seit 2019

seit 2019 Partei : Sluha narodu

: Sluha narodu Ausbildung: Jura-Studium, danach als Schauspieler, Regisseur, Komiker, Moderator, Drehbuchautor und Fernsehproduzent tätig

Ehefrau: Olena Selenska (Hochzeit 2003)

Kinder: zwei (eine Tochter, ein Sohn)

Twitter : ZelenskyyUa

: ZelenskyyUa Instagram: -

Website: president.gov.ua

Vermögen von Wolodymyr Selenskyj und die Pandora Papers – das ist bekannt

Kurz nachdem er 2019 zum Präsidenten gewählt wurde, legte Wolodymyr Selenskyj erstmals sein Vermögen offen. Laut der Website ukrinforum.de verdiente 2020 er als Staatschef umgerechnet 10.139,95 Euro. Wesentlich mehr, nämlich 404.286,26 Euro, habe er durch den Verkauf eines Hauses verdient. Dazu bekam er Mieteinnahmen in Höhe von 6143,91.

Als 2021 die Pandora Papers veröffentlicht wurden, kam heraus, dass Wolodymyr Selenskyj Anteile an einer Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln hielt, zumindest bevor er Präsident wurde. Im Wahlkampf 2019 hatte er diese Praxis der Steuervermeidung scharf kritisiert und Konkurrenten angegriffen verbal angegriffen. Briefkastenfirmen werden in Ländern gegründet, die kaum oder gar keine Steuern erheben, diese werden als Steueroasen bezeichnet. Die Besitzer und Investoren vermeiden Steuern in ihrem Heimatland, indem sie Gewinne auf die Briefkastenfirma übertragen.