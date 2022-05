Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Am 8. Mai begeht Deutschland den „Tag der Befreiung“, am 9. Mai werden Russland und andere ehemalige sowjetische Staaten den „Tag des Sieges“ feiern. In Russland ist dieser Feiertag einer der wichtigsten im Jahr. Seitdem er an der Macht ist veranlasst In Europa wird an diesem Wochenende an dasgedacht. Am 8. Mai begeht Deutschland den „, am 9. Mai werden Russland und andere ehemalige sowjetische Staaten den „“ feiern. In Russland ist dieser Feiertag einer der wichtigsten im Jahr. Seitdem er an der Macht ist veranlasst Präsident Wladimir Putin jedes Jahr am Gedenktag eine riesige Militärparade in Moskau. Auf dem Roten Platz hält der Präsident dann eine Rede.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine wird der Tag des Sieges in Russland dieses Jahr mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. In diesem Text erklären wir die Hintergründe.

9. Mai 1945: Warum in Russland dieser Tag gefeiert wird

Die Kurzbeschreibung dessen, was im Mai 1945 passiert ist lautet: Die Kapitulation von Deutschland wurde rechtskräftig, somit war der Zweite Weltkrieg in Europa beendet. Das Ende des Krieges im Pazifik war erst am 2. September, nachdem die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gefallen waren.

Tag des Sieges“ die Kapitulation Deutschlands gefeiert. Nach Moskauer Zeit war die Kapitulation am 9. Mai um 01:01 Uhr rechtskräftig. Deutschland hat eigentlich schon am Tag vorher, am 7. Mai, die Kapitulation aller Streitkräfte unterzeichnet . Sie trat aber erst am 8. Mai um 23:01 Uhr MEZ in Kraft. Aus diesem Grund wird auch in Russland erst am 9. Mai, dem „“ die Kapitulation Deutschlands gefeiert. Nach Moskauer Zeit war die Kapitulation am 9. Mai um 01:01 Uhr rechtskräftig.

Unterzeichnet wurde die Kapitulation von Generaloberst Alfred Jodl in der französischen Stadt Reims. Er tat dies in Stellvertretung für die deutsche Führung, nachdem Adolf Hitler am 30. April 1945 Selbstmord begangen hatte.

Generaloberst Alfred Jodl unterzeichnete am 7. Mai 1945 die Kapitulation.

Tag des Sieges in Russland: Parade am 9. Mai

In Russland und anderen ehemaligen Sowjetstaaten wird der 9. Mai als gesetzlichen Feiertag begangen. In Russland wird an diesem Tag der Sieg der Sowjetunion im „Großen Vaterländischen Krieg“ gefeiert. Für Russland ist der 9. Mai eines der wichtigsten Feiertage im Jahr. Seitdem Wladimir Putin in Russland der Präsident ist, gibt es am 9. Mai wieder eine jährliche Militärparade.

Die riesige Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau am Tag des Sieges.

Auf dem Roten Platz in Moskau gibt es zudem eine Rede von Präsident Putin. Dieses Jahr kommt den Feierlichkeiten besondere Bedeutung zu, da Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Die Streitkräfte stehen unter Druck, bis zum 9. Mai Erfolge in der Ukraine zu erzielen. Putin wird in seiner Rede Parallelen zwischen dem sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland und seinem erklärten Ziel der "Entnazifizierung" der Ukraine ziehen wollen.

Am Abend des Tag des Sieges gibt es ein Feuerwerk-Spektakel über Moskau.

Putin am 9. Mai 2022: Gerüchte um russische Mobilmachung

Der Tag des Sieges ist für Putin von besonderer symbolischer Bedeutung. Experten gehen davon aus, dass er den Tag nutzen wird, um im Ukraine-Krieg einen neuen Schritt zu verkünden. Was das genau sein könnte, ist schwer vorauszusagen. In der Ukraine gibt es Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe. Einem Bericht des US-Senders CNN zufolge könnte Kremlchef Wladimir Putin bereits in wenigen Tagen in Russland den Kriegszustand verhängen und eine Generalmobilmachung anordnen. Auch der Chef der ukrainischen Militäraufklärung, Kyrylo Budanow, sprach von russischen Vorbereitungen auf eine offene Mobilisierung von Soldaten und Reservisten. Belege dafür gibt es nicht.

Nun blicken viele Menschen mit Spannung auf Putins Rede zur traditionellen Militärparade am 9. Mai in Moskau. Angesichts der nur stockend vorankommenden russischen Truppen und des starken ukrainischen Widerstands gehen einige Beobachter nun von einer Intensivierung der Kampfhandlungen aus.

Manipulierte Referenden zur Annexion von Luhansk und Donezk?

Der amerikanische Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter, wiederum geht eigenen Aussagen zufolge eher von einer Annexion der ostukrainischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk aus. Ähnliche Pläne könnte Moskau auch für das besetzte südukrainische Gebiet Cherson haben, sagte Carpenter.

Russland will nach Einschätzung der USA in Kürze die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine annektieren. Russland wolle vermutlich Mitte Mai manipulierte Referenden über einen Anschluss der beiden Separatisten-Regionen im Donbass abhalten.