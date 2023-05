Leopard 2: Das kann der deutsche Panzer

Der Leopard 2 ist ein Kampfpanzer aus deutscher Produktion und wird seit 1978 in Serie gebaut, er ist der Nachfolger des Leopard 1. Es wurden rund 3600 Exemplare gebaut. Zum Einsatz kam der Leopard 2 im Kosovokrieg, in Afghanistan, sowie in Nordsyrien.

Das neueste Modell ist der Leopard 2 A7V und gehört zu den neusten Panzern der Bundeswehr. Sie werden seit 2020 an die Truppe ausgeliefert, ab 2023 sollen sie Teil der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) der Nato sein.

Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard II A6 des Panzerbatallions 104 in der Oberpfalzkaserne.

Der Leopard 2 im Überblick

Herkunftsland : Deutschland

: Deutschland Hersteller : Krauss-Maffei Wegmann GmbH

: Krauss-Maffei Wegmann GmbH Besatzung : 4 Soldaten (Kommandant, Fahrer, Richtschütze und Ladeschütze)

: 4 Soldaten (Kommandant, Fahrer, Richtschütze und Ladeschütze) Bewaffnung : 120-mm-Glattrohrkanone, ein 7,62 mm Maschinengewehr «MG 3», ein weiteres 7,62 mm Maschinengewehr «MG 3» auf dem Turm zur Flugabwehr

: 120-mm-Glattrohrkanone, ein 7,62 mm Maschinengewehr «MG 3», ein weiteres 7,62 mm Maschinengewehr «MG 3» auf dem Turm zur Flugabwehr Höchstgeschwindigkeit : bis zu 72 km/h, im Gelände bis zu 30 km/h

: bis zu 72 km/h, im Gelände bis zu 30 km/h Leistung : 1500 PS

: 1500 PS Reichweite : auf der Straße ca. 500 km, im Gelände ca. 161 km

: auf der Straße ca. 500 km, im Gelände ca. 161 km Antrieb : 12-Zylinder-Diesel

: 12-Zylinder-Diesel Gewicht: 64 Tonnen

T-90: Der Panzer der russischen Streitkräfte

Der Kampfpanzer T-90 wurde 1992 vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation eingeführt. In den letzten Jahren wurden mehrere hundert Exemplare exportiert.

Der T-90 kam unter anderem im Dagestankrieg 1999, im russischen Militäreinsatz im Bürgerkrieg in Syrien ab November 2015, im Krieg in der Ostukraine ab 2014 sowie im Ukraine-Krieg seit 2022 zum Einsatz.

In Russland wird der T-14 als Nachfolger des T-90 auf der Armata-Plattform basierend entwickelt.

T-90 rollen auf den Roten Platz zur Feier des 71. Jahrestages des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Der T-90 im Überblick

Herkunftsland : Russland

: Russland Hersteller : Uralwagonsawod

: Uralwagonsawod Besatzung : 3 Soldaten (Kommandant, Fahrer und Richtschütze)

: 3 Soldaten (Kommandant, Fahrer und Richtschütze) Bewaffnung : 125-mm-Glattrohrkanone, 7,62-mm-Maschinengewehr PKT, 1 × 12,7-mm-Fla-MG

: 125-mm-Glattrohrkanone, 7,62-mm-Maschinengewehr PKT, 1 × 12,7-mm-Fla-MG Höchstgeschwindigkeit : 60 km/h

: 60 km/h Leistung : zwischen 840 PS und 1000 PS

: zwischen 840 PS und 1000 PS Reichweite : 375 km, 550 km mit externen Tanks

: 375 km, 550 km mit externen Tanks Antrieb : 12-Zylinder-Diesel

: 12-Zylinder-Diesel Gewicht: 46,5 Tonnen

Der T-90 und Leopard 2 im Vergleich

Zunächst einmal ist wichtig zu erwähnen, dass es bei einem Duell der beiden Panzer auf viel mehr Faktoren ankommt als nur die reinen Vergleichswerte. So spielen unter anderem natürlich auch die Erfahrungen der Kommandanten und der Panzerbesatzung eine ebenfalls große Rolle sowie die jeweilige Situation im Gefecht. Dennoch kann man aufgrund von Panzerung, Geschwindigkeit, Bewaffnung und weiteren Faktoren eine vorsichtige Aussage treffen, welcher Panzer sich im Duell besser schlagen könnte.

So ist der Leopard-2-Kampfpanzer deutlich besser geschützt als der T-90. Er verfügt über eine moderne und robuste Verbundpanzerung: Sie besteht aus einer Mehrfach-Schottanordnung, bei der die Zwischenräume mit elastischem Gummi gefüllt sind. Als Materialien können verschiedene Stahlsorten mit unterschiedlichen Härtegraden und Verbundwerkstoffe wie Keramik, Kunststoff oder Kevlar zum Einsatz kommen.

Durch die starke Panzerung ist der Leopard 2 aber auch um einiges schwerer und könnte gerade in unwegsamem Gelände etwas schlechter vorankommen, als der russische Panzer.

Das scheint aber der einzige Vorteil des T-90 zu sein, denn der Leopard 2 ist bei der Feuerkraft, der Zielerfassung und der Genauigkeit deutlich überlegen. Auch die Kampfreichweite ist in der Präzision deutlich besser: "Sie können die russischen Kampfpanzer erkennen und bekämpfen, bevor diese überhaupt reagieren können", so Nico Lange, bis 2021 Chef des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium, gegenüber der Bild über den Leopard 2.

