Rock im Park 2022: Wo und wann ist das Festival?

Rock im Park 2022 findet vom 3. bis 5. Juni 2022 auf dem Zeppelinfeld in der Stadt Nürnberg in Bayern statt.

Tickets für Rock im Park 2022: Verfügbarkeit und Kosten

Tickets für das Rock im Park Festival 2022 sind schnell vergriffen. So sind die Caravan-Plaketten sowie VIP-Upgrade-Tickets bereits ausverkauft. Für das General Camping gibt es noch Wochenend-Tickets. Auf der Diefür dassind schnell vergriffen. So sind die Caravan-Plaketten sowie VIP-Upgrade-Tickets bereits ausverkauft. Für das General Camping gibt es noch Wochenend-Tickets. Auf der Website von Rock im Park 2022 gibt es einen Ticket-Shop mit einer Übersicht, welche Tickets noch verfügbar sind. Tagestickets gibt es ab 110 Euro, Wocheendtickets stehen aktuell ab 279 Euro zum Verkauf.

Timetable und Lineup von Rock im Park 2022: Wer spielt wann?

Lineup von Rock am Ring 2022 hat sich im Vorfeld des Festivals noch einige Male verändert. Mittlerweile stehen die Headliner fest. Wer wissen will, wann „Green Day“, „Beatsteaks“, oder „Bullet for my Valentine“ spielen, sollte sich im Vorfeld den Timetable ansehen, um den Auftritt der Lieblingsband nicht zu verpassen. Dasvonhat sich im Vorfeld des Festivals noch einige Male verändert. Mittlerweile stehen diefest. Wer wissen will, wann „Green Day“, „Beatsteaks“, oder „Bullet for my Valentine“ spielen, sollte sich im Vorfeld denansehen, um den Auftritt der Lieblingsband nicht zu verpassen. Hier gibt es einen Überblick, welche Bands wann und auf welcher Bühne auftreten

Camping bei Rock im Park 2022: Greencamping, General Camping, VIP-Camping.

Camping-Kategorien. Die Festivalbesucher können zwischen den verschiedenen Varianten „Zeppelin Stage Camping“, „Backstage Camp“ und „Seaside Camp“ wählen. Wer mit einem Camper oder Bus anreist, benötigt eine Caravan Plakette, bei der es auch wieder verschiedene Optionen gibt. Auf der Bei Rock im Park gibt es unterschiedliche. Die Festivalbesucher können zwischen den verschiedenen Varianten „Zeppelin Stage Camping“, „Backstage Camp“ und „Seaside Camp“ wählen. Wer mit einem Camper oder Bus anreist, benötigt eine Caravan Plakette, bei der es auch wieder verschiedene Optionen gibt. Auf der Website der Veranstalter gibt es eine Übersicht, welche Camping-Tickets noch zu welchen Preisen verfügbar sind.

Anfahrt zu Rock im Park 2022 mit Auto und ÖPNV

Nach dem erfolgreichen Ticketkauf und der Entscheidung für eine Campingoption kann es endlich losgehen. Wie kommt man zu Rock im Park? Das Festivalgelände im Süden Nürnbergs lässt sich mit Auto, Camper, Bus und Bahn oder auch mit dem Fahrrad erreichen. Wer per Bus oder Bahn das Zeppelinfeld erreichen will, sollte bis zum Nürnberger Hauptbahnhof bzw. zum ZOB fahren. Von dort sind es noch knapp vier Kilometer zum Festivalgelände. Alternativ fährt auch die Straßenbahn (S2) oder der Linienbus. Aussteigen könnte man hier an den Haltestellen „Dutzendteich“ oder „Doku Zentrum“.

Festivals im Sommer 2022: Rock im Park, Southside, Lollapalooza und Co.

Wer nach dem Rock im Park 2022 noch nicht genug vom Festival-Leben hat, findet hier einen Überblick über die nächsten Festivals im Sommer 2022: