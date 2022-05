Eine Stadt, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird, mit eigener Währung, Kirche, Postamt – und zwölf verschiedenen Bühnen auf denen drei Tage lang Big-Room, Trap, Deep-House, Hardstyle, Trance und Techno gespielt wird. Das ist das Konzept eines der größten Musikfestivals in Europa: Das Parookaville Festival in Weeze. Aber wird das Parookaville 2022 stattfinden? Wer tritt auf? In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen zum Parookaville Festival 2022.

Das Parookaville Festival findet 2022 vom 22. bis 24 Juli statt. Austragungsort der Veranstaltung ist seit jeher der Flughafen von Weeze in Nordrhein-Westfalen.

Gibt es noch Tickets für das Parookaville Festival 2022 und was kosten sie?

Für das Parookaville Festival 2022 gibt es verschiedene Ticketoptionen. Einige davon sind schon ausverkauft, andere sind noch verfügbar. Hier erfahrt ihr, welche Tickets ihr aktuell noch kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Regular Full Weekend Visa (Zugang zum Festivalgelände von Freitag bis Sonntag) : 229 Euro.

(Zugang zum Festivalgelände von Freitag bis Sonntag) : 229 Euro. Combi: Regular Saturday + Sunday Visa (Zugang zum Festivalgelände von Samstag bis Sonntag): 199 Euro.

(Zugang zum Festivalgelände von Samstag bis Sonntag): 199 Euro. Regular Friday Visa (Zugang zum Festivalgelände am Freitag): 116 Euro.

(Zugang zum Festivalgelände am Freitag): 116 Euro. Regular Sunday Visa (Zugang zum Festivalgelände am Sonntag): 99 Euro.

Festivalgelände. Um den Campingplatz betreten zu können, sind Campingtickets nötig, diese sind allerdings bereits ausverkauft. Im Achtung! Diese Tickets ermöglichen nur den Zugang zum. Um den Campingplatz betreten zu können, sindnötig, diese sind allerdings bereits ausverkauft. Im Ticketshop des Parookaville Festivals gibt es einen genauen Überblick über alle weiteren Add-Ons zu den Tickets, wie beispielsweise Parkingtickets.

Line-Up und Headliner: Wer tritt wann beim Parookaville Festival 2022 auf?

Für das Parookaville 2022 sind zehn verschiedene Bühnen geplant, auf denen unterschiedlichste Künstler auftreten. Auch DJs wie Felix Jaehn oder Robin Schulz gehören wieder zu den Headlinern. Wer spielt auf dem Parookaville 2022? Hier ein Überblick.

Armin van Buuren (Headliner)

Fisher (Headliner)

Scooter (Headliner)

Yellow Claw (Headliner)

Afrojack (Headliner)

KSHMR (Headliner)

Oliver Heldens (Headliner)

Robin Schulz (Headliner)

Dimitri Vegas & Like Mike (Headliner)

Amelie Lens (Headliner)

Felix Jaehn (Headliner)

Tiësto (Headliner)

Steve Aoki (Headliner)

Martin Solveig (Headliner)

Alan Walker (Headliner)

W&W (Headliner)

Alle Farben

Purple Disco Machine

Nervo

Tujamo

Neelix

David Puentez

DJ SASH!

Sub Zero Project

Felix Kröcher

Ben Nicky

Dom Dolla

Lost Identity

Tungevaag

Vize

Brennan Heart

FINCH

Joel Corry

Kayzo

Mike Williams

Solardo

Paul Elstak

Sikdope

Quintino

Yves V

Atmozfears

Andrew Rayel

Jebroer

Astrix

HBz

Acraze

Fedde Le Grand

Headhunterz

Fjaak

Moksi

Sefa

Tube & Berger

LNY TNZ

Moguai

Teknoclash

DJ Isaac

Eptic

Mausio

Marco V

Klaudia Gawlas

Coone

Jauz & NGHTMRE

Laidback Luke

Loco Dice

OBS

Ofenbach

Topic

Rebelion

B Jones

Aly & Fila

Blastoyz

Mandy x Refuzion

Marten Hørger

Kompany

Pappenheimer

Sound Rush

ATB

Cosmic Gate

Lari Luke

Marauda

Reinier Zonneveld

Vini Vici

Wildstylez

Aftershock

Kanine

LUM!X

Mandragora

Markus Schulz

Plastik Funk

999999999

Da Hool

Deadly Guns

FRDY

Mark With A K & MC Chucky

Matroda

Benny Benassi

Captain Hook

Klangkuenstler

Rooler

Le Shuuk

Vinai

Blasterjaxx

Cesqeaux

Da Tweekaz

Electric Callboy

Krewella

Nicky Romero

Öwnboss

Pan-Pot

Ran-D

Yellow Claw x Brennan Heart

AKA AKA

Axmo

Blinders

DJ Licious

Gestört aber GeiL

Giuseppe Ottaviani

Hugel

Kobosil

Luude

Robert Falcon

The Disco Boys

TnT

Borgore

Dark Chanell

Harris & Ford

Kevu

Lovra

Marcel Fengler

Mental Theo

Milo Spykers

Phuture Noize

Sandro Silva

Seth Hills

Whipped Cream

Ben Nicky pres. XTREME

Bougenvilla

D-STURB

Delta Heavy

Fabio Fusco

Frequencerz

Jerome

Lexy & K-Paul

Marlo

Modestep

Ruben de Ronde

Warface

Curbi

Damien N-Drix

Farrago

Ferry Corsten

GRAVEDGR

I Hate Models

Joyhauser

Klingande

Lucas & Steve

Twocolors

Westbam

YouNotUs

Camping auf dem Parookaville: Zelt, Caravan, Tipi und Co.

Camping-Tickets für das Parookaville Festival 2022 sind bereits ausverkauft. Bei der Wahl ihrer Unterkunft konnten die Besucherinnen und Besucher aus unterschiedlichen Varianten wählen. Das „Base Camp“ ermöglicht lediglich den Zugang zum Camping-Gelände. Das Zelt muss hier selbst mitgebracht und aufgebaut werden. Das „Caravan Empire“-Ticket beinhaltet einen 75m² großer Stellplatz für einen Wohnwagen, ein Wohnmobil, ein Caravan oder ein sonstiges Schlafvehikel mit ggf. ziehenden Wagen für bis zu 10 Personen. Wer es etwas komfortabler mag bekommt mit dem „Comfort Bell“-Ticket, dem „Comfort Tipi“ oder dem „Deluxe Dreamotel“ Zugang zu einer im Vorfeld aufgebauten Unterkunft, die teilweise sogar mit Betten ausgestattet ist. Die Preise der Diefür dassind bereits ausverkauft. Bei der Wahl ihrer Unterkunft konnten die Besucherinnen und Besucher aus unterschiedlichen Varianten wählen. Dasermöglicht lediglich den Zugang zum Camping-Gelände. Das Zelt muss hier selbst mitgebracht und aufgebaut werden. Das-Ticket beinhaltet einen 75m² großer Stellplatz für einen Wohnwagen, ein Wohnmobil, ein Caravan oder ein sonstiges Schlafvehikel mit ggf. ziehenden Wagen für bis zu 10 Personen. Wer es etwas komfortabler mag bekommt mit dem-Ticket, demoder demZugang zu einer im Vorfeld aufgebauten Unterkunft, die teilweise sogar mit Betten ausgestattet ist. Die Preise der Tickets steigen mit Stabilität und Ausstattung der Unterkünfte.

Anfahrt: Wie kommt man zum Parookaville Festival 2022 mit Zug, Bus und Auto?

Wer noch ein Ticket ergattern konnte, muss nur noch den Weg zum Parookaville Festival 2022 antreten. Aber wie kommt man zum Festival-Gelände?

Anreise mit dem Zug : Die An- und Abreise mit dem Zug kann dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Durch eine Baustelle mit Streckensperrung auf der Linie RE10 zwischen Krefeld Hbf und Kleve fahren zum Parookaville Wochenende keine Züge - auch keine Sonderzüge. Die Nordwestbahn setzt zwar einen Schienenersatzverkehr (Busse) ein, allerdings wird der nur tagsüber zu den regulären RE10-Fahrzeiten und in begrenzter Kapazität fahren.

: Die An- und Abreise mit dem Zug kann dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Durch eine mit Streckensperrung auf der Linie RE10 zwischen Krefeld Hbf und Kleve fahren zum Parookaville Wochenende keine Züge - auch keine Sonderzüge. Die Nordwestbahn setzt zwar einen Schienenersatzverkehr (Busse) ein, allerdings wird der nur tagsüber zu den regulären RE10-Fahrzeiten und in begrenzter Kapazität fahren. Anreise mit dem Bus/“ Parookaville Express“ : Um den wegfallenden Zugverkehr auszugleichen, hat das Parookaville Festival zusammen mit einem Busreiseunternehmen den „ PV Express“ ins Leben gerufen, der die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr von den Bahnhöfen Krefeld Hbf, Kempen, Aldekerk, Nieukerk, Geldern, Kevelaer, Goch, Bedburg-Hau und Kleve direkt zum Festivaleingang und zurückbringt. Hier findet ihr genaue Informationen zu den Strecken und Abfahrtszeiten.

: Um den wegfallenden Zugverkehr auszugleichen, hat das Parookaville Festival zusammen mit einem Busreiseunternehmen den „ ins Leben gerufen, der die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr von den Bahnhöfen Krefeld Hbf, Kempen, Aldekerk, Nieukerk, Geldern, Kevelaer, Goch, Bedburg-Hau und Kleve direkt zum Festivaleingang und zurückbringt. Hier findet ihr genaue Informationen zu den Strecken und Abfahrtszeiten. Anfahrt mit dem Auto: Das Parookaville Festival ist auch mit dem Auto gut zu erreichen. Die A57 ist nur 15 Minuten entfernt und führt sowohl ins Rheinland/Ruhrgebiet als auch in die Niederlande. Aus dem Rheinland/Ruhrgebiet kommend ist der A57 in Richtung Nimwegen zu folgen und die „Ausfahrt 3: Goch“ oder die „Ausfahrt 4: Uedem“ zu nehmen. Aus den Niederlanden kommend ist die A57 in Richtung Köln zu folgen und die „Ausfahrt 3: Goch“ zu nehmen. Die Veranstalter weisen darauf hin, nach dem Verlassen der A57 das Navi auszuschalten und den Parookaville-Schildern zu folgen.

Festivals im Sommer 2022: Rock am Ring, Southside, Ikarus und Co.

