Die Festival-Saison ist nach zwei Jahren Coronapause in diesem Sommer wieder in vollem Gange. Doch viele diesjährige Musikevents sind bereits ausverkauft. Wer kein Ticket mehr für ein Festival in diesem Jahr ergattern konnte, plant womöglich bereits den Festival-Sommer 2023. Elektro-Fans könnten sich für das Fusion Festival 2023 interessieren. Die Fusion gilt als eins der bekanntesten Elektro-Festivals in Deutschland und wird auch als das europäische „Burning Man“ bezeichnet. Datum, Tickets, Vorverkauf und Co. – In diesem Artikel findet ihr alle Infos, die jetzt schon zur Fusion 2023 bekannt sind.

Datum: Das ist der Termin für die Fusion 2023

Aktuell ist noch kein Termin für die Fusion 2023 bekannt. Im Jahr 2022 findet die Fusion vom 29. Juni bis 31. Juli statt. Sobald bekannt ist, für wann das Fusion Festival 2023 geplant ist, werden wir euch hier darüber informieren.

Wo findet die Fusion 2023 statt?

Schauplatz der Fusion ist seit jeher der ehemalige Militärflugplatz in Lärz, nahe dem See Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Es kann also davon ausgegangen werden, dass auch die Fusion 2023 wieder dort stattfindet. Von Seiten der Veranstalterinnen und Veranstalter wurde hierzu jedoch noch keine Information herausgegeben.

Vorverkauf: Wie bekommt man Tickets für die Fusion und was kosten sie?

Die Tickets für die Fusion werden limitiert und ausschließlich im Vorverkauf vertrieben. Der Verkauf erfolgt per Losverfahren. Wer ein Ticket für die Fusion 2022 erwerben wollte, musste sich vom 1. bis 14. Februar für das Losverfahren eintragen. Am 22. Februar wurden die Kaufoptionen dann verlost. Die Kaufoption wird somit individuell zugeordnet und kann nicht von einer Person auf eine andere übertragen werden. Dieses Vorverkaufskonzept wird vermutlich auch für die Fusion 2023 gelten, allerdings ist noch nicht bekannt, wann der Anmeldezeitraum für das Losverfahren im nächsten Jahr sein wird. Der Preis für die diesjährigen Fusion-Tickets betrug 220 Euro inklusive Müllpfand. Für das Jahr 2023 ist der Ticketpreis noch unbekannt.

Timetable und Lineup – Wer spielt auf der Fusion 2023?

Die Organisation des Fusion-Festivals orientiert sich an antikommerziellen Leitlinien und verzichtet daher auf das Werben mit namhaften Artists. Beobachtet werden kann dies an der Planung der Fusion 2022, für die auch eine Woche vor Festivalbeginn noch kein konkreter Timetable veröffentlicht wurde. Wer im Jahr 2023 auf der Fusion auftreten wird, ist noch unklar.

