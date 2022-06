Das Festival BigCityBeats World Club Dome 2022 ist vorüber. Mehr als 180.000 Fans elektronischer Musik feierten in Frankfurt drei Tage lang das Ende der pandemiebedingten Festivalpause. Doch nach dem Festival ist vor dem Festival: Das WCD 2023 ist bereits in Planung! Hier erfahrt ihr alles, was bereits zum BigCityBeats World Club Dome Festival 2023 bekannt ist.

Datum: Das ist der Termin für das World Club Dome 2023

Das BigCityBeats World Club Dome wird im nächsten Jahr unter dem Motto „Atlantis Edition“ vom 09. bis 11. Juli 2023 stattfinden.

Wo findet das World Club Dome Festival 2023 statt?

Das World Club Dome Festival findet seit 2013 im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass das WCD 2023 ebenfalls dort stattfindet.

Gibt es schon Tickets für das WCD 2023 und was kosten sie?

Tickets für das BigCityBeats World Club Dome Festival 2023. Es gibt bereitsfür das BigCityBeats World Club Dome Festival 2023. Hier werden die Karten für das WCD 2023 verkauft . Diese Kategorien sind aktuell verfügbar:

Club Ticket : Das reguläre Ticket ermöglicht den Zugang zum BigCityBeats World Club Dome am Freitag 09.06.2023, Samstag 10.06.2023 und Sonntag 11.06.2023. Die Frontstage und der VIP-Bereich können mit diesem Ticket nicht betreten werden. Es kostet bei aktuellem „Super Early Bird“-Preis 147 Euro .

: Das reguläre Ticket ermöglicht den Zugang zum BigCityBeats World Club Dome am Freitag 09.06.2023, Samstag 10.06.2023 und Sonntag 11.06.2023. Die Frontstage und der VIP-Bereich können mit diesem Ticket nicht betreten werden. Es kostet bei aktuellem „Super Early Bird“-Preis . Club Deluxe Ticket : Auch das Deluxe-Ticket ermöglicht den Zugang zum BigCityBeats World Club Dome am Freitag 09.06.2023, Samstag 10.06.2023 und Sonntag 11.06.2023. Allerdings ermöglicht dieses Ticket auch den Zugang zur Frontstage . Das Deluxe-Ticket steht zu aktueller „Super Early Bird“-Kondition für 235 Euro zum Verkauf.

: Auch das Deluxe-Ticket ermöglicht den Zugang zum BigCityBeats World Club Dome am Freitag 09.06.2023, Samstag 10.06.2023 und Sonntag 11.06.2023. Allerdings ermöglicht dieses Ticket auch den Zugang zur . Das Deluxe-Ticket steht zu aktueller „Super Early Bird“-Kondition für zum Verkauf. VIP Ticket: Das VIP-Ticket ermöglicht den Zugang zum BigCityBeats World Club Dome am Freitag 09.06.2023, Samstag 10.06.2023 und Sonntag 11.06.2023. Auch die VIP-Area kann mit diesem Ticket betreten werden. Das Ticket ist erst ab 18 Jahren zu erwerben, im Gegensatz zu den anderen beiden Kategorien, mit denen auch Menschen ab 16 Jahren Zugang zum Festival erhalten. Das VIP-Ticket kostet aktuell 315 Euro.

Line-Up WCD 2023: Welche Headliner spielen beim nächsten World Club Dome?

Bisher ist noch nicht bekannt, welche Künstlerinnen und Künstler beim BigCityBeats World Club Dome 2023 auftreten werden. Im Jahr 2022 waren DJ-Superstars wie Steve Aoki, Robin Schulz und Timmy Trumpet dabei.

