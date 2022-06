Nach einer zweijährigen Corona-Pause findet das Hurricane Festival im Sommer 2022 wieder statt. Headliner wie Seeed, Martin Garrix oder The Killers stehen in den Startlöchern, um mit den Fans die Rückkehr des Hurricane-Festivals zu feiern. Aber gibt es bereits Pläne für das nächste Jahr? Wird das Hurricane auch 2023 wieder stattfinden? Hier erfahrt ihr alles, was bereits jetzt zum Hurricane 2023 bekannt ist.

Datum: Das ist der Termin für das Hurricane 2023

Aktuell ist noch kein Termin für das Hurricane Festival 2023 bekannt. Der Termin für das Festival im Jahr 2022 ist der 17. bis 19. Juni 2022.

Wo findet das Hurricane 2023 statt?

Das Hurricane Festival findet seit 1997 auf der Motorrad-Rennbahn Eichenring bei Scheeßel in Niedersachsen statt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass dies auch der Veranstaltungsort für das Hurricane 2023 sein wird.

Gibt es schon Tickets für das Hurricane 2023 und was kosten sie?

Aktuell werden noch keine Tickets für das Hurricane Festival 2023 verkauft. Dementsprechend steht auch noch nicht fest, wie viel die Karten für das Festival im nächsten Sommer kosten werden. Es können derzeit noch Tickets für das Hurricane 2022 erworben werden. Der Festivalpass für den Zeitraum vom 17.06. bis 19.06.2022 steht für 222,75 Euro zum Verkauf.

Line-Up Hurricane 2023: Welche Headliner spielen nächstes Jahr?

Bisher ist das Line-Up für das Hurricane Festival 2023 nicht bekannt. Für das Jahr 2022 werden Headliner wie Seeed, Martin Garrix oder The Killers erwartet.

