Das Musikfestival Southside ist eins der bekanntesten Open-Air-Festivals in Deutschland. Seit 1999 wurde das Festival jährlich veranstaltet, bis es in den Jahren 2020 und 2021 zu einer coronabedingten Pause kam. In diesem Jahr findet das Southside Festival allerdings wieder statt und zwar vom 17. bis 19. Juni 2022. Aber was ist mit dem nächsten Sommer? Wird das Southside Festival auch 2023 wieder veranstaltet? Wenn ja, wann und gibt es schon Tickets? Alles, was bereits jetzt zum Southside 2023 bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Datum : Was ist der Termin für das Southside 2023?

: Was ist der für das Southside 2023? Tickets : Was kosten die Karten für das Southside 2023?

: Was kosten die für das Southside 2023? Line-Up: Welche Headliner werden für das Southside 2023 erwartet?

Datum: Das ist der Termin für das Southside Festival 2023

offizieller Termin für das Southside Festival 2023 von Seiten der Veranstalter bekanntgegeben. Im 15. Juni bis Samstag, 17. Juni 2023 als Termin für das Southside 2023 vermerkt. Im Jahr 2022 findet das Festival vom 17. bis 19. Juni statt. Bisher wurde noch keinfür dasvon Seiten der Veranstalter bekanntgegeben. Im Kalender der Website metalcrew.de ist der Donnerstag,als Termin für das Southside 2023 vermerkt. Im Jahr 2022 findet das Festival vom 17. bis 19. Juni statt.

Wo findet das Southside Festival 2023 statt?

Seit dem Jahr 2000 findet das Southside Festival traditionell auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Neuhausen ob Eck statt. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass auch das Southside 2023 wieder dort stattfinden wird.

Gibt es schon Tickets für das Southside 2023 und was kosten sie?

Aktuell werden noch keine Tickets für das Southside 2023 verkauft. Dementsprechend ist auch noch kein Preis bekannt. Die Festivaltickets für das Jahr 2022 stehen aktuell noch für 252,75 Euro zum Verkauf.

Line-Up Southside 2023: Welche Headliner spielen im nächsten Jahr?

Wer im Jahr 2023 beim Southside Festival auf der Bühne stehen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Im Jahr 2022 sind Headliner wie Kings of Leon, Seeed oder Rise Against Teil des Line-Ups.

Festivals im Sommer 2022: Fusion, Hurricane, Wacken und Co.

