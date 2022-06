Wacken Open Air gilt mit jährlich über 70.000 Besucherinnen und Besuchern als eins der größten Metalfestivals weltweit. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause sind die Tickets für das Karten für das Wacken 2023? In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was jetzt schon zum Wacken Festival 2023 bekannt ist. Dasgilt mit jährlich über 70.000 Besucherinnen und Besuchern als eins der größten Metalfestivals weltweit. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause sind diefür das Wacken Festival 2022 bereits ausverkauft. Gibt es schonfür das? In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was jetzt schon zumbekannt ist.

Datum: Das ist der Termin für das Wacken Open Air 2023

Der Termin für das Wacken 2023 wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Das Wacken wird jedoch traditionell in der ersten Augustwoche veranstaltet. Im Jahr 2022 wird das Festival beispielsweise vom 4. bis 6. August stattfinden. Wenn das Datum für das W:O:A 2023 feststeht, werden wir euch hier darüber informieren.

Ort: Wo findet das Wacken 2023 statt?

Wie der Name des Festivals bereits verrät, findet das Wacken Open Air in Wacken in Schleswig Holstein statt. Konkret wird das W:O:A auf dem Gebiet zwischen den Gemeinden Wacken, Gribbohm, Holstenniendorf und Bokelrehm veranstaltet.

Vorverkauf: Gibt es schon Tickets für das Wacken Open Air 2023 und was kosten sie?

Aktuell werden noch keine Tickets für das Wacken 2023 verkauft. Es ist somit auch noch unklar, wie viel die Karten für das Wacken Open Air 2023 kosten werden. Wenn der Vorverkauf beginnt, gilt es, schnell zu sein: Die Tickets für das Jahr 2020 waren innerhalb von 21 Stunden ausverkauft. Auch das Wacken 2022 ist längst ausverkauft. Der Preis für ein W:O:A-Ticket lag 2022 bei 229,00 Euro für ein Online- und 239,00 Euro für ein Hard Ticket.

Line-Up Wacken 2023: Welche Headliner spielen nächstes Jahr?

Das Line-Up für das Wacken 2023 ist bisher noch unbekannt. Es kann jedoch wieder mit hochkarätigen Acts aus der Metalszene gerechnet werden. So werden im Jahr 2022 beispielsweise Künstler wie Limp Bizkit, Till Lindemann oder Slipknot auftreten.

