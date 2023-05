Im Juni 2022 fand nach einer zweijährigen, coronabedingten Pause wieder das Rock am Ring Festival statt. Die Auftritte von Green Day, Muse, Billy Talent und vieler weiterer Künstlerinnen und Künstler verfolgten mehr als 90.000 Fans live vor Ort. Jetzt kommt der Sommer auf und viele Menschen freuen sich auf die Open-Air-Konzerte bei warmen Temperaturen. Dabei kommt schnell Vorfreude auf, denn das Rock am Ring Festival 2023 ist bereits geplant. Hier erfahrt ihr alles, was jetzt schon zum Rock am Ring 2023 bekannt ist.

Datum : Was ist der Termin für das Rock am Ring 2023?

: Was ist der für das Rock am Ring 2023? Tickets : Was kosten die Karten für das Rock am Ring 2023?

: Was die für das Rock am Ring 2023? Lineup: Welche Headliner werden für das Rock am Ring 2023 erwartet?

Datum: Das ist der Termin für das Rock am Ring 2023

Das Rock am Ring 2023 wird in zu einem ähnlichen Zeitraum stattfinden, wie in diesem Jahr. Der 02. bis 04. Juni 2023 wurde als Veranstaltungszeitraum bekanntgegeben.

Wo findet das Rock am Ring 2023 statt?

Das Festival Rock am Ring findet traditionell am Nürburgring statt, eine Motorsport-Rennstrecke in der Stadt Adenau in der Eifel. Auch das Rock am Ring 2023 wird wieder am Nürburgring veranstaltet.

Gibt es noch Tickets für das Rock am Ring 2023 und was kosten sie?

24. August um 10 Uhr begann der Vorverkauf für die Tickets 2023. Und das Festival ist noch nicht ausverkauft! Die Tickets gibt es bei 229,00 Euro, dazu braucht man noch Camping-Tickets. Hier geht‘s zu den verschiedenen Kategorien für die Camping-Tickets und was darin enthalten ist. Ambegann der Vorverkauf für die2023. Und das Festival ist noch nicht ausverkauft! Die Tickets gibt es bei Eventim zu kaufen. Die Tickets kosten aktuell, dazu braucht man noch

Line-Up Rock am Ring 2023: Welche Headliner spielen dieses Jahr?

Bisher sind 47etliche Künstlerinnen und Künstler für das Rock am Ring 2023 bestätigt. Bisherige Headliner sind Die Toten Hosen, Machine Gun Kelly, Apache 207, K.I.Z., NOFX, Tenacious D und Yungblud. Kurz vor Weihnachten wurden weitere Headliner verkündet. Das sind Kings of Leon, Bring Me The Horizon, Rise Against, Limp Bizkit und Incubus. Ende Januar wurden auch noch die Foo Fighters bestätigt. Alle Acts für das Rock am Ring 2023 in alphabetischer Reihenfolge:

Apache 207

Arch Enemy

Architects

AViVA

Badmómzjay

Bad Wolves

Blond

Bounty & Cocoa

Boy Bleach

Boysetsfire

Bring Me The Horizon

Brutus

Bury Tomorrow

Cari Cari

Carpenter Brut

Charlotte Sands

cleopatrick

Dead Sara

Die Nerven

Die Toten Hosen

Employed To Serve

Evanescence

Fever 333

Finch Five Finger Death Punch

Flogging Molly

Foo Fighters

Giant Rooks

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

Jinjer

Juju

K.I.Z

Kings Of Leon

Kontra K

Lauren Sanderson

Limp Bizkit

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mantar

Mehnersmoos

Meshuggah

Mod Sun

Motionless In White

NOFX

Nothing But Thieves

nothing,nowhere.

Nova Twins

Pabst

Papa Roach

Provinz

Rise Against

Sam Tompkins

Set It Off

Silverstein

Spiritbox

Steel Panther

Sum 41

Tenacious D

The Chats

The Distillers

Thees Uhlmann & Band

The Menzingers

The Raven Age

The Warning

Three Days Grace

Touché Amoré

Turnstile

VV

Yonaka

Yungblud

Timetable Rock am Ring 2023

Eine Auswahl des Line-Ups:

Freitag, 2. Juni 2023

Utopia Stage: Yungblud, Limp Bizkit, Rise Against, Foo Fighters

Mandora Stag: Badmomzjay, Giant Rooks, Finch, Apache 207

Orbit Stage: Motionless in White, Silverstein, Meshugga

Samstag, 3. Juni 2023

Utopia Stage: Blond, Nothíng But Thieves, Provinz, INCUBUS, Tenascious D, KIZ, Kings of Leon

Mandora Stag: Papa Roach, Kontra K, Evanescence

Orbit Stage: Pabst, The Menzingers, Mantar, W

Sonntag, 4. Juni 2023

Utopia Stage: Turnstile, Machine Gun Kelly, Die Toten Hosen

Mandora Stag: Architects, Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon

Orbit Stage: Die Nerven, Thees Uhlmann

uvm.

Eine genaue Auflistung der Bands mit Zeitangaben ist hier zu finden.

Pantera spielt doch nicht bei Rock am Ring

Die Heavy Metal-Band Pantera soll nach heftiger Kritik nun doch nicht bei den Musikfestivals „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ spielen. Das teilten die Veranstalter bei Twitter mit. Der geplante Auftritt hatte für Kritik gesorgt. Der Sänger der US-Band, Phil Anselmo, soll sich 2016 auf einer Bühne rassistisch geäußert und den Hitlergruß gezeigt haben. Ein Video davon machte im Internet die Runde. Anselmo entschuldigte sich später dafür.

Was ist der Unterschied zwischen Rock am Ring und Rock im Park?

Rock am Ring wird auf dem Nürburgring in der Eifel veranstaltet. Das Parallelfestival Rock im Park findet in der Stadt Nürnberg in Bayern statt. Bei beiden Festivals ist das Line-Up beinahe identisch, die Künstlerinnen und Künstler treten allerdings an unterschiedlichen Tagen auf. Die Ticketpreise unterscheiden sich kaum.

