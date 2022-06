Das Rock im Park 2022 ist am 05. Juni zuende gegangen. Circa 75.000 Fans feierten am Dutzendteich in Nürnberg ausgelassen das Ende der pandemiebedingten Festival-Pause. Doch anstatt das Ende des diesjährigen Rock im Park Festivals zu bedauern, darf sich auch Vorfreude einstellen: Denn das Rock im Park 2023 ist bereits in Planung. Hier erfahrt ihr alles, was bereits zum Rock im Park 2023 bekannt ist.

Datum: Das ist der Termin für das Rock am Ring 2023

Im Jahr 2022 fand das Rock im Park Festival vom 03. bis 05. Juni statt. Das Rock im Park 2023 wird fast genau ein Jahr später veranstaltet und zwar vom 02. bis 04. Juni 2023.

Ort: Wo findet das Rock im Park Festival 2023 statt?

Das Rock im Park Festival findet traditionell im Volkspark Dutzendteich in Nürnberg statt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass auch das Rock im Park 2023 wieder dort veranstaltet wird, es wurde jedoch noch kein offizieller Veranstaltungsort bekannt gegeben.

Gibt es schon Tickets für das Rock im Park 2023 und was kosten sie?

Aktuell werden noch keine Tickets für das Rock im Park 2023 verkauft. Wer den Start des Vorverkaufs nicht verpassen will, kann sich hier für den Ticketalarm anmelden

Line-Up und Headliner: Welche Bands spielen beim Rock im Park 2023?

Noch ist nicht bekannt, welche Künstlerinnen und Künstler beim Rock im Park 2023 auftreten. Im Jahr 2022 waren „Green Day“, die „Beatsteaks“ oder „Bullet for my Valentine“ als Headliner im Line-Up.

Was ist der Unterschied zwischen Rock am Ring und Rock im Park?

Rock im Park findet in der Stadt Nürnberg in Bayern statt. Das Parallelfestival Rock am Ring wird auf dem Nürburgring in der Eifel veranstaltet. Bei beiden Festivals ist das Line-Up beinahe identisch, die Künstlerinnen und Künstler treten allerdings an unterschiedlichen Tagen auf. Die Ticketpreise unterscheiden sich kaum.

