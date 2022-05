Was 2005 als eintägige Veranstaltung mit 10.000 Besuchern begann, ist heute eins der bekanntesten Elektronik-Festivals weltweit mit ca. 400.000 Besucherinnen und Besuchern innerhalb von drei Tagen: Das Tomorrowland Festival in Belgien. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause findet das Festival im Jahr 2022 nun wieder statt. In diesem Artikel findet ihr alle Infos zum Tomorrowland 2022:

Wann und wo findet das Tomorrowland statt und wie lange geht es?

Wann und wo findet das Tomorrowland Festival 2022 statt?

Das Tomorrowland Festival wird jährlich in der belgischen Stadt Boom gefeiert, im Naherholungsgebiet De Schorre. Im Jahr 2022 sind drei Wochenenden geplant, an denen das Festival stattfinden soll.

1. Wochenende : 15. bis 17. Juli 2022

2. Wochenende : 22. bis 24. Juli 2022

3. Wochenende: 29. bis 31. Juli

Tickets kaufen für das Tomorrowland 2022: Preise, Verfügbarkeit und Co.

Tickets für das Tomorrowland 2022 sind bereits ausverkauft. Lediglich „Global Journey“-Reisepakete können noch erworben werden. Wer den Traum vom Tomorrowland 2022 dennoch nicht aufgeben will, kann sich auf der Diefür dassind bereits ausverkauft. Lediglich „Global Journey“-Reisepakete können noch erworben werden. Wer den Traum vom Tomorrowland 2022 dennoch nicht aufgeben will, kann sich auf der Website des Festivals anmelden und auf die Warteliste setzen lassen.

Line-Up: Wer spielt wann auf dem Tomorrowland Festival 2022?

Tomorrowland. Wer tritt an welchem Wochenende, an welchem Tag und auf welcher Bühne auf? Das verrät das An den drei verschiedenen Wochenenden spielen unterschiedlichste Künstlerinnen und Künstler auf dem. Wer tritt an welchem Wochenende, an welchem Tag und auf welcher Bühne auf? Das verrät das Line-Up auf der Website des Festivals . Ein Überblick über die unzähligen Acts, die am Freitag des ersten Festivalwochenendes auftreten verdeutlicht, wie viele Musikerinnen und Musiker auf dem Tomorrowland 2022 auftreten.

Freitag, Wochenende 1

Freedom Stage

Cristoph

Eric Prydz presents HOLO

Joris Voorn

Kölsch

Yotto

Rampage - Rose Garden

Andromedik

Apashe

Eptic

Fox Stevenson

Franky Nuts & Oliverse

Glockz

Maduk

Mc Mota

Murdock

SaSaSaS

USED

Virtual Riot

Radio Ultra Modern - Harbour House

Assia MK

Bobalicious

Fuzz

Fuzz B2B OB1

OB1

Olivier Gosseries

Puri

Rick & James

Coincidence - Cage

More to be announced

Nene H

Psytox

Salome

SPFDJ

Volvox

Krankenhaus - The Rave Cave

BRÖDER

Gaspard

Human Rias

Jeroen Delodder

Kimman

Krankenhaus Selektion

Lemakuhlar

Maxmoody

Mosoo

WLC

Kara Savi

Eli & Fur

Jerro

Lauren Mia

Marsh

Rebecca & Fiona

Reygel

Spencer Brown

Tinlicker

PIV - LEAF by JBL

Artmann

Demarzo

Dennis Quin

Djebali

Iris Menza

Prunk B2B Mhigh

Sinjo

Pussylounge - Youphoria

Bass Chaserz

Deepack

Geck-O

Jones

Korsakoff

MC DL

Outsiders

Panic

Pat B

Paul Elstak

Ransom

The Darkraver

The Viper

KNTXT - Atmosphere

Alignment

Charlotte de Witte

Chris Liebing

Enrico Sangiuliano

Indira Paganotto

Onyvaa

Diplo's Higher Ground - Crystal Garden

DIPLO

Elliot Fitch

Guz

John Summit

LP Giobbi

SIDEPIECE

Vintage Culture

Moosebar

Jeroen Visser

Lorenz Buffel

Michael More

Mr E

The Library

B'Elle

Chico Rose

De Jeugd van Tegenwoordig

Fedde Le Grand

LOVRA

Mariana Bo

MORTEN

Peter Luts

SICKICK

Topic

Vini Vici

Mainstage

Afrojack B2B R3hab

Armin van Buuren

B Jones

Fisher

Hardwell

Jamie Jones

Major Lazer Soundsystem

Matisse & Sadko

Reinier Zonneveld LIVE

Robin Schulz

Yves Deruyter

Camping auf dem Tomorrowland: Greens Area, Camp2Camp und Co.

Im „Dreamville“, dem Camping-Bereich auf dem Tomorrowland, gibt es im Jahr 2022 sechs unterschiedliche Unterbringungskategorien. Die Kosten variieren hier von 335 Euro bis 4681 Euro. Der Preis für die Mousai Area ist nicht angegeben.

Magnificent Greens Area

Hier können Besucherinnen und Besucher ihren Zeltplatz selbst aussuchen und entweder ihr eigenes Zelt mitbringen oder ein Paket mit inbegriffenem Zelt, das selbst aufgebaut werden muss, buchen.

Camp2Camp Area

Wer einen Schlafplatz in der Camp2Camp Area bucht, muss keine eigene Camping-Ausrüstung mitbringen. Das entsprechende Zelt wird bereits im Vorfeld aufgebaut. Außerdem werden Schlafsäcke und Campingstühle bereitgestellt. Der Hintergrundgedanke der wiederverwendbaren Ausrüstung ist, das Festival nachhaltiger zu gestalten. Die Besucherinnen und Besucher sollten in diesem Bereich daher stärker darauf achten, keinen Müll zu hinterlassen.

Friendship Garden 10P

Wer mit Freundinnen und Freunden gemeinsam campen und feiern will, kann im Friendship Garden einen Bereich für zehn Personen reservieren. Die Bereiche sind jeweils 10x10 Meter groß und beinhalten neben einem Schattenzelt pro Bereich keine andere Camping-Ausrüstung.

Easy Tent Area

Wer die eigene Camping-Ausrüstung nicht mitnehmen will, kann einen Schlafplatz in der Easy Tent Area buchen. Im Preis inbegriffen ist hier das im Vorfeld aufgebaute Zelt, eine Luftmatratze, ein Schlafsack, Nachtlicht, Spiegel und ein Schloss für das Zelt. Die gesamte Ausrüstung inklusive Zelt kann nach dem Festival behalten werden.

Montagoe Area

Die Montagoe Area bietet verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten, für alle, die nicht in einem klassischen Zelt schlafen möchten. Statt Luftmatratze werden hier Feldbetten aufgestellt. Die Unterkünfte sind unter anderem mit Bademänteln, Schließfach und einem eigenen kleinen Garten ausgestattet.

Mousai Area

In der Mousai Area werden die besonders luxuriösen „Mansions“ angeboten. Umgeben von Natur, abseits des Festivalgeländes können bis zu 10 Personen pro Mansion unterkommen und die Besonderheiten dieser Unterkunft, wie beispielsweise Whirlpool, Zimmerservice, Butler-Dienste oder Massagen genießen.

Anfahrt zum Tomorrowland 2022: ÖPNV, Auto, Flugzeug

Wer sich ein Ticket ergattern konnte, muss jetzt noch seinen Weg auf das Festivalgelände finden. Das Tomorrowland 2022 kann auf verschiedene Art erreicht werden.

Flugzeug

Vom Flughafen Brüssel (BRU) und vom Flughafen Brüssel-Süd-Charleroi (CRL) verkehren Shuttlebusse, die die Besucherinnen und Besucher vor dem Eingang des Dreamville absetzen.

Zug

Tomorrowland und Dreamville sind leicht mit dem Zug zu erreichen. Die NMBS/SNCB bietet zusätzliche (Nacht-)Züge zwischen den Bahnhöfen Antwerpen-Centraal und Boom und zurück an. Ein kostenloser Busshuttle von De Lijn bringt die Besucherinnen und Besucher vom Bahnhof Boom zu Tomorrowland.

Auto

Das Dreamville befindet sich in der Nähe der Autobahn E19 (Antwerpen - Brüssel) Ausfahrt 8 Rumst. Alternativ kann auch die Autobahn A12 (Antwerpen - Brüssel) Ausfahrt 9 Boom genommen werden. Wer mit dem Auto kommt, kann auf einem der Dreamville-Parkplätze parken. Auf der Autobahn den Schildern „Festival Boom“ folgen. Wenn man sich dem Festival nähert, den Schildern: „P camping“ folgen. Die Parkscheine können im Voraus online gekauft werden.

Festivals im Sommer 2022: Rock am Ring, Southside, Ikarus und Co.

