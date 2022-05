Jedes Jahr findet in Schleswig Holstein eins der größten Metal-Festivals weltweit statt: Das Wacken Open Air, auch W:O:A. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Festival 2020 und 2021 abgesagt werden, doch für August 2022 sieht es gut aus: Headliner wie Slipknot und Till Lindemann werden zum ersten Mal auf dem Festival spielen und viele der Tickets sind bereits verkauft. In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen zum Wacken 2022.

Wo und wann ist das Wacken Open Air Festival 2022?

Das Wacken Open Air Festival findet vom 04.08. bis 06.08.2022 statt. Seit jeher wird das Festival in der ersten Augustwoche abgehalten. Austragungsort ist – wie der Name schon verrät – Wacken in Schleswig Holstein. Konkret findet das Wacken Open Air auf dem Gebiet zwischen den Gemeinden Wacken, Gribbohm, Holstenniendorf und Bokelrehm statt.

Gibt es noch Tickets für das Wacken Open Air 2022 und was kosten sie?

Das Wacken Open Air 2022 ist bereits ausverkauft. Es besteht allerdings die Chance, über die offizielle Ticketbörse des Festvals noch ein Ticket ergattern zu können. Wer bereits ein W:O:A 2022 Ticket besitzt, kann Zusatzangebote wie den Wacken Wednesday, Campingplätze mit Strom oder feste Unterkünfte auf dem Gelände buchen. Der Preis für ein Wacken Open Air 2022 Ticket lag bei 229,00 Euro für ein Online- und 239,00 Euro für ein Hard Ticket. Beide Tickets sind im Leistungsumfang identisch. Durch den Ausfall der Festivals in den Jahren 2020 und 2021, waren die Tickets nie im freien Verkauf.

Line-Up und Headliner: Wer spielt beim Wacken Open Air Festival 2022?

Dass das Wacken Open Air in Schleswig Holstein eines der größten Metal-Festivals weltweit ist, zeigt sich auch am umfangreichen Line-Up. Bisher wurde noch kein konkreter Zeitplan veröffentlicht, aber es wurden bereits einige Bands bekanntgegeben, die auftreten werden. Die Headliner für das Jahr 2022 sind Acts wie Limp Bizkit, Till Lindemann oder Slipknot. Für die letzteren beiden wird es ihr Wacken-Debüt werden – Vorfreude bei den Fans ist demnach vorprogrammiert. Wer spielt auf dem Wacken 2022? Hier ein Überblick:

Brian Downey’s Alive And Dangerous

All Hail The Yeti

Alligatoah

Angel Witch

Arch Enemy

As I Lay Dying

Asrock

At The Gates

Attic

Auðn

Black Inhale

Bokassa

Burgerkill

Butcher Babies

Cadaver

Cattle Decapitation

Cemican

Cirith Ungol

Clutch

Criminal

Danko Jones

Dead Label

Death Angel

Death SS

Deine Cousine

Dirkschneider

Disconnected

Dope

Doyle

The Drift

Einherjer

Endseeker

Eric Fish & Friends

Fateful Finality

Feuerschwanz

Freedom Call

Gluecifer

Grave Digger

Gwar

Hämatom

Haggard

The Halo Effect

Hate

Hypocrisy

Ill Niño

Imperium Dekadenz

Implore

Indian Nightmare

In Extremo

Infected Rain

The Iron Maidens

Judas Priest

Kadavar

Kissin‘ Dynamite

Knasterbart

Lacuna Coil

Letzte Instanz

Limp Bizkit

Lordi

Lost Society

Loudness

Lucifer

Mantar

Me And That Man

Mercyful Fate

Mister Misery

Michael Monroe

Moonspell

Mr. Irish Bastard

Nasty

Neaera

New Model Army

The Night Flight Orchestra

Nothgard

Nytt Land

Onslaught

Orden Ogan

The Other

Overkill

Perturbator

Phil Campbell And The Bastard Sons

Rectal Smegma

Reliquiae

The Rise Of Mictlan

Rose Tattoo

Scardust

Skyforger

Skyline

Slipknot

Slope

Soen

Spidergawd

Static-X

Storm Seeker

Stratovarius

Striker

Suicidal Angels

Surgical Strike

Tarja

Therapy?

Thundermother

Tiamat

Till Lindemann

Tribulation

Venom

Verheerer

Visions Of Atlantis

Voice Of Baceprot

Vomitory

Vulture

Walkways

Watch Out Stampede

Wind Rose

Camping auf dem Wacken Open Air 2022: Zelt, Wohnmobil, Moshtel

Anders als bei anderen Festivals ist das Camping beim Wacken Open Air im Ticketpreis enthalten. Das gilt auch für das Camping in Wohnmobilen, Wohnwagen o. Ä. Auch die Nutzung der Duschen und Toiletten, mit denen das Campingelände ausgestattet ist, ist mit dem Eintrittspreis gedeckt, so dass keine zusätzlichen Gebühren anfallen.

Es gibt jedoch einige kostenpflichtige Zusatzleistungen, die von mehreren Firmen auf dem Festivalgelände angeboten werden:

Die Anbieter „Mein Zelt Steht Schon“, „Zeltheld“ und „Camper-Park Wacken“ bieten Zelte in verschiedenen Größen zur Miete an.

in verschiedenen Größen zur Miete an. Wer lieber in einer etwas stabileren Unterkunft übernachtet, findet im Camper-Park auch Holzhütten und Miet-Wohnwagen .

und . Im Camper-Park Wacken gibt es eine begrenzte Anzahl an Parzellen mit Stromanschlüssen .

. In direkter Nähe zum Bühnengelände steht das Container-Hotel „Moshtel“ , für alle Fans, die sich eine feste Unterkunft wünschen.

, für alle Fans, die sich eine feste Unterkunft wünschen. Unter dem Namen „Metal Mobile WC“ vermietet das Festival 200 Einzelkabinen. Aufgrund der großen Anfrage wird das Recht eines zu mieten verlost. Die Anmeldung für die Verlosung startet für gewöhnlich ab Juni.

Anfahrt: Wie kommt man zum Wacken Open Air 2022 mit dem Auto oder ÖPNV?

Das Ticket ist gebucht und es kann losgehen! Aber wie kommt man zum Wacken Festival 2022 mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln?

Mit Auto, Wohnmobil oder Motorrad : Kraftfahrzeuge erreichen Wacken über die Autobahnen 7 und 23, die Anfahrt ist großflächig ausgeschildert. Wer angekommen ist, wird von den Einweisern an den Platz gelotst, es ist nicht möglich, sich selbst einen Campingplatz auszusuchen. Die Veranstalter bitten darum, dass Gruppen gemeinsam anreisen und ihre Zusammengehörigkeit an das Personal kommunizieren – mündlich und zusätzlich per Hinweisschild hinter der Windschutzscheibe.

: Kraftfahrzeuge erreichen Wacken über die Autobahnen 7 und 23, die Anfahrt ist großflächig ausgeschildert. Wer angekommen ist, wird von den Einweisern an den Platz gelotst, es ist nicht möglich, sich selbst einen Campingplatz auszusuchen. Die Veranstalter bitten darum, dass Gruppen gemeinsam anreisen und ihre Zusammengehörigkeit an das Personal kommunizieren – mündlich und zusätzlich per Hinweisschild hinter der Windschutzscheibe. Mit Bus und Bahn: Die wichtigsten Knotenpunkte für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind Hamburg und Itzehoe. Von beiden Städten aus gibt es verschiedene Shuttleangebote, die die Besucherinnen und Besucher direkt zum Eingang des Wacken Open Airs bringen.

