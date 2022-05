Sommerzeit ist Festivalzeit! Und die beginnt für viele Rockfans klassischerweise mit einem der traditionsreichsten Rockfestivals Deutschlands: Rock am Ring. Am ersten Juniwochenede findet das Festival nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder statt, zum insgesamt 35. Mal. Das Lineup und der Timetable stehen bereits fest. Welche Bands werden im Jahr 2022 auftreten? Gibt es noch Tickets? Und was sind die verschiedenen Campingmöglichkeiten? Alle Infos zu Rock am Ring findet ihr hier.

Wo und wann ist Rock am Ring 2022?

Das Festival Rock am Ring findet vom 3. bis zum 5. Juni 2022 am Nürburgring statt. Der Nürburgring ist eine Motorsport-Rennstrecke und befindet sich in der Stadt Adenau in der Eifel.

Gibt es noch Tickets für Rock am Ring 2022? Kosten, Kategorien und Co.

Tickets für einzelne Tage oder auch für das komplette Wochenede, sowie Shuttle-Tickets, Park-Tickets und Camping-Tickets erworben werden. Die Karten für das gesamte Wochenende kosten 209 Euro. Tages- und Parking-Day-Tickets gibt es ab 110 Euro, Camping-Tickets ab 50 Euro und Parktickets ab 65 Euro. Auf der Website des Festivals können aktuell nochfür einzelne Tage oder auch für das komplette Wochenede, sowie Shuttle-Tickets, Park-Tickets und Camping-Tickets erworben werden. Diefür das gesamte Wochenende kosten 209 Euro. Tages- und Parking-Day-Tickets gibt es ab 110 Euro, Camping-Tickets ab 50 Euro und Parktickets ab 65 Euro.

Timetable und Lineup Rock am Ring 2022: Wer spielt wann?

Lineup von Rock am Ring 2022 hat sich im Vorfeld des Festivals noch einige Male verändert. Mittlerweile stehen die Headliner fest. Wer wissen will, wann „Green Day“, „The Pretty Reckless“, oder „Billy Talent“ spielen, sollte sich im Vorfeld den Timetable ansehen, um den Auftritt der Lieblingsband nicht zu verpassen. Dasvonhat sich im Vorfeld des Festivals noch einige Male verändert. Mittlerweile stehen diefest. Wer wissen will, wann „Green Day“, „The Pretty Reckless“, oder „Billy Talent“ spielen, sollte sich im Vorfeld denansehen, um den Auftritt der Lieblingsband nicht zu verpassen. Hier ist aufgelistet, welche Band an welchem Tag um welche Uhrzeit spielt.

Camping bei Rock am Ring 2022: Greencamping, General Camping, VIP-Camping.

Bei Rock am Ring gibt es verschiedene Camping-Kategorien. Die Festivalbesucher können zwischen fünf Varianten wählen: General, Green, Caravan, Rock 'n' Roll und der VIP-Version, dem Experience Camp. Mit „General“ ist das klassische Camping gemeint. In der „Green Camping Area“ gelten besondere Regeln zum Umweltschutz und zur Nachtruhe. Stromversorgung im Umkreis von ca. 50 Metern gibt es im „Rock’n’Roll-Camping“. Wer kein Freund von Wurfzelten und Co. ist, findet im sogenannten „Experience Camp“ komfortablere Übernachtungsmöglichkeiten, kostenlose Sanitäranlagen und befestigte Wege. Besucher des VIP-Bereichs können dort einen Wellnessbereich mit Whirlpool, Safe und W-Lan nutzen. Alle Campingbereiche sind nur zu Fuß erreichbar, das Gepäck kann ausschließlich auf den Parkflächen ausgeladen werden. Die Preise bewegen sich von Kategorie zu Kategorie zwischen 50 und 713 Euro.

Anfahrt zu Rock am Ring 2022 mit Auto und ÖPNV

Wie kommt man zu Rock am Ring? Von den Bahnhöfen Köln/Messe, Bonn Hbf und Köln/Flughafen fahren jeweils Sonderbuslinien. Wer mit dem Auto anreist, sollte je nachdem, welche Camping-Kategorie gebucht wurde, eine andere Strecke fahren. Wer noch ein Ticket ergattern konnte und sich für eine Campingoption entschieden hat, muss nur noch seinen Weg zum Festivalgelände finden.Von den Bahnhöfen Köln/Messe, Bonn Hbf und Köln/Flughafen fahren jeweils Sonderbuslinien. Wer mit demanreist, sollte je nachdem, welche Camping-Kategorie gebucht wurde, eine andere Strecke fahren. Auf der Website von Rock am Ring sind die jeweiligen Hinweise zur Anreise aufgelistet

Festivals im Sommer 2022: Rock im Park, Southside, Lollapalooza und Co.

