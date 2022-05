Die Geschichte des Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts reicht zurück bis in die Hippie-Ära. In den 70er-Jahren wurde das Festival, das auch als das „Woodstock“ Großbritanniens bezeichnet wird, ins Leben gerufen. Nachdem es nun in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, freuen sich die zahlreichen Fans auf das diesjährige Line-Up mit vielen bekannten Headlinern. In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen zum Glastonbury Festival 2022.

Das Glastonbury Festival 2022 findet im Südwesten Englands statt. Das Festival wird auf der Worthy Farm in Pilton veranstaltet, nahe der Stadt Glastonbury. Das Festival beginnt am 22. Juni 2022 und endet am 26. Juni 2022.

Gibt es noch Tickets für das Glastonbury Festival 2022? Kosten, Kategorien und Co.

Die Karten für das Glastonbury Festival 2022 sind bereits ausverkauft. Mit Reservierungsgebühr kosteten die Tickets für das Festival 285 Pfund. Das entspricht ca. 337 Euro. Anders als bei anderen Festivals werden beim Glastonbury Festival keine „VIP-Tickets“ angeboten.

Timetable und Lineup Glastonbury 2022 – Wer spielt wann?

Das Lineup des Glastonbury Festivals 2022 steht bereits teilweise fest und die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf viele bekannte Bands und Headliner freuen, darunter unter anderem Paul McCartney, Billie Eilish und Kendrick Lamar.

Artists am Freitag, 24.06.2022

Pyramid Stage

Billie Eilish

Acoustic Stage

Paul Heaton & Jacqui Abbott

The Undertones

Hothouse Flowers

Brian Kennedy

Mary Coughlan

The Mariachis

Irish Mythen

Pavey Ark

Roseanne Reid

Novelty Island

Leftfield Stage

Billy Bragg

Jamie Webster

Dylan John Thomas

Brooke Combe

Kelley Swindall

Lady Made

Will Varley

Headliner am Samstag, 25.06.2022

Pyramid Stage

Paul McCartney

Acoustic Stage

The Waterboys

Richard Thompson

Scouting For Girls

Tony Christie

Chris Difford

Grain Duffy

Laura Veirs

Katherine Priddy

49th & Main

Tom Webber

Leftfield Stage

Yard Act

Billy Nomates

Kam-Bu

Asylums

Jess Silk

Tom A. Smith

See Lowe

Tom Webber

Bands am Sonntag, 26.06.2022

Pyramid Stage

Kenrick Lamar

Diana Ross

Acoustic Stage

Suzanne Vega

The Shires

Bootleg Beatles

Fisherman's Friends

Terry Reid

Damien Dempsey

Errol Linton

Chloe Foy

Lewis McLaughlin

Megan McKenna

Leftfield Stage

Yola

The Regrettes

The Magic Numbers

Las Adelitas

YNES

Romeo Stodart

Camping beim Glastonbury Festival 2022

Camping ist beim Glastonbury Festival 2022 in den Ticketpreisen inbegriffen. Besucherinnen und Besucher können ihre Zelte in verschiedenen Bereichen aufschlagen. Der Pennard Hill Ground zwischen The Park und The Healing Fields ist beispielsweise ein beliebter und daher eher quirliger Campingplatz. Die Plätze am Rande des Festivalgeländes wie Limekilns und Hitchin Hill Ground sind dagegen eher ruhiger. Einige Campingplätze sind sehr stark frequentiert und füllen sich schnell. Im Westen des Geländes in der Nähe des Parks gibt es in der Regel mehr Platz zum Zelten. Die Campingbereiche sind auf dem Geländeplan eingezeichnet.

Anfahrt zum Glastonbury Festival 2022 mit ÖPNV und Auto

Wer ein Ticket zum Glastonbury Festival 2022 ergattern konnte, muss nur noch den Weg zum Festivalgelände finden. Auf ihrer Website machen die Veranstalter Angaben zur Anreise mit dem Auto. Es werden auch Suttle-Busse angeboten. Um CO2-Emissionen zu sparen, regen die Veranstalter dazu an, den öffentlichen Nahverkehr oder auch das Fahrrad zu nutzen. Der nächste Flughafen zum Festivalgelände ist der Bristol International Airport.

