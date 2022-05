Am ersten Juni-Wochenende verwandelt sich Frankfurt am Main in die Welthauptstadt der elektronischen Musik. Vom 3. bis 5. Juni 2022 findet hier das BigCityBeats World Club Dome Festival statt. Und die Zahlen sind gewaltig: 25 verschiedene Bühnen, über 200 Künstler und an allen drei Tagen sollen mehr als 180.000 Menschen feiern und tanzen.

Vom 3. bis 5. Juni verwandelt sich der Deutsche Bank Park in Frankfurt in den „größten Club der Welt“. Nach zwei Jahren Corona-Pause steht der World Club Dome 2022 unter dem Motto „Las Vegas“. Auf grünen Wiesen, umgeben von blauem Wasser, umrahmt von malerischen Wäldern, liegt der Deutsche Bank Park. Sportplätze werden zu Helikopter-Landeplätzen, die die größten DJs des Planeten einfliegen. Las Vegas Hochzeits-Kathedralen laden zu den größten Hochzeiten mit über mehreren Zehntausend Festival-Trauzeugen. Der längste rote Teppich der Welt wird zum Walk of Fame für Besucher und Künstler. Bis zu 120 Trucks liefern die Technik, bei der bis 1.8 Mio. Watt an Sound verbaut werden. Magier, Zauberer, Showgirls, Tänzer und noch viel mehr Künstler entfachen den Showflair von Las Vegas an jeden Punkt des Deutsche Bank Parks. Und das sind Line-up und Time Table der Mainstage:

Freitag, 3.6.2022

16.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Medun

17.35 Uhr bis 18.35 Uhr: noch offen

18.40 Uhr bis 19.40 Uhr: Tchami

19.55 Uhr bis 21.25 Uhr: Steve Aoki

22.00 Uhr bis 23.00 Uhr: Dimitri Vegas & Like Mike

Samstag, 04.06.2022

14.50 Uhr bis 15.50 Uhr: Dannic

15.55 Uhr bis 16.55 Uhr: Mattn

17.00 Uhr bis 18.00 Uhr: Quintino

18.10 Uhr bis 19.10 Uhr: Le Shuuk

19.25 Uhr bis 20.25 Uhr: Nervo

20.35 Uhr bis 21.35 Uhr: Timmy Trumpet

21.45 Uhr bis 23.00 Uhr: DJ Snake

Sonntag, 05.06.2022

15.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Molow

16.10 Uhr bis 17.10 Uhr: Laidback Luke

17.20 Uhr bis 18.20 Uhr: Nicky Romero

18.35 Uhr bis 19.35 Uhr: W&W

19.50 Uhr bis 21.05 Uhr: Deadmau5

21.45 Uhr bis 23.00 Uhr: David Guetta

Gibt es noch Tickets für das BigCityBeats Festival?

Insgesamt werden auf dem dreitägigen Festival mehr als 180.000 Menschen erwartet und es gibt nur noch wenige Karten. Laut Veranstalter komplett ausverkauft sind die 2-Tages-Tickets und das Ein-Tages-Ticket für den Samstag. In den Kategorien Drei-Tages-Ticket und Tagestickets für Freitag und Sonntag gibt es noch kleine Kontingente an Restkarten.

WCD 2022 - Was kosten die Karten?

96 Euro, wer am Sonntag mittanzen möchte, muss 108 Euro berappen. Das Drei-Tages-Ticket kostet 156 Euro. Allerdings hat man mit einigen Ticket-Kategorien keinen Zutritt für bestimmte Bereiche wie der Frontstage. Dazu werden unterschiedliche Upgrade-Pakete angeboten. Weitere Infos dazu gibt es auf der erst ab 16 Jahren gestattet. Die Tageskarten für den Freitag kosten, wer am Sonntag mittanzen möchte, mussberappen. Das Drei-Tages-Ticket kostet. Allerdings hat man mit einigen Ticket-Kategorien keinen Zutritt für bestimmte Bereiche wie der Frontstage. Dazu werden unterschiedlicheangeboten. Weitere Infos dazu gibt es auf der Ticket-Website des WCD 2022 . Generell gilt: Eintritt für das Festival istgestattet.

Wer sich schon mal auf das Festival einstimmen möchte, findet hier das Aftershowvideo vom BigCityBeats World Club Dome 2019: