Nach zweijähriger Corona-Pause findet vom 02. - 06. Juni 2022 wieder das Ikarus statt. Das Festival auf dem Flughafen Memmingen ist relativ neu – das erste Festival fand 2015 statt – aber es wird mittlerweile von tausenden Fans besucht. Mit 40.000 Gästen im Jahr 2019 gehört es zu den größten Techno-Festivals in Deutschland. Das Line-Up und der Timetable stehen bereits fest. Welche Bands werden im Jahr 2022 am Airport Memmingen auftreten? Gibt es noch Tickets? Und was sind die verschiedenen Campingmöglichkeiten? Alle Infos zum Ikarus findet ihr hier.

Ort und Datum: Wo und wann findet das Ikarus 2022 statt?

Wo und wann ist das Ikarus 2022?

Das Ikarus Festival findet vom 2. bis zum 6. Juni 2022 auf dem Airport Memmingen in Memmingerberg in Bayern statt. Der Flugplatz ist ein ehemaliger Militärflughafen.

Gibt es noch Tickets für Ikarus 2022? Kosten, Kategorien und Co.

Tickets für einzelne Tage oder auch für das komplette Wochenende erworben werden. Die Karten kosten für das komplette Wochenende (Freitag bis Sonntag) knapp 150 Euro. Wer schon Donnerstag anreisen möchte, muss ein Tagesticket für den Donnerstag dazukaufen, das kostet 25 Euro extra. Es können auch einzelne Tagestickets für Freitag, Samstag und Sonntag gekauft werden. Das Tagesticket Freitag kostet 60 Euro, das für Samstag 70 Euro und das für Sonntag 65 Euro. Auf der Website des Festivals können aktuell nochfüroder auch für das kompletteerworben werden. Die Karten kosten für das komplette Wochenende (Freitag bis Sonntag) knapp. Wer schon Donnerstag anreisen möchte, muss ein Tagesticket für den Donnerstag dazukaufen, das kostet. Es können auch einzelne Tagestickets für Freitag, Samstag und Sonntag gekauft werden. Das Tagesticket Freitag kostet 60 Euro, das für Samstag 70 Euro und das für Sonntag 65 Euro.

Für das Ikarus gibt es auch die Kategorie „Stage Plus“. Mit diesen Tickets hat man noch Zugang zum Bühnenbereich.

Timetable und Lineup Ikarus 2022: Wer spielt wann?

Das Lineup des Ikarus 2022 und die Headliner stehen fest.

Acts am Donnerstag, 2. Juni 2022

Brina Knauss

Echoes of October

Etapp Kyle B2B Daria Kolosova

Matchy

Oliver Koletzki

Paralxx

Pascale Voltaire

Stefanie Raschke

Under Black Helmet

Headliner am Freitag, 3. Juni 2022

Amelie Lens

Fritz Kalkbrenner

Neelix

Oliver Heldens

Pan-Pot

Robin Schulz

Acts am Freitag, 3. Juni 2022

Aka Aka

Dirty Doering

DJ Jock

Enrico Sangiuliano

Eskei83

Farrago

Felix Kröcher

Gregor Tresher

I Hate Models

Klanglos

Kobosil

Matrixxman

Mimi Love

Mollono.Bass

Oliver Schories

Pleasurekraft

Somewhen

Stella Bossi

T78

Tube & Berger

Victor Ruiz

Headliner Samstag, 4. Juni 2022

Len Faki

Monika Kruse

Steve Aoki

Vin Vici

Acts am Samstag, 4. Juni 2022

Alfred Heinrichs

Beachbag

Blasterjaxx

Christoph Faust

Dominik Eulberg

Droplex

Dubfire

Extrawelt

Falscher Hase

Felix Raphael

Fjaak

Format:B

James Hype

Kerstin Eden

Lexy & K-Paul

Marcus Meinhardt

Marika Rossa

Mark Dekoda

Mausio

Moonbootica

Niconé

Pappenheimer

Shawnecy

Spektre DJ

Vize

Headliner Sonntag, 5. Juni

Adam Beyer

Carl Cox

Reiner Zonneveld

Richie Hawtin

Sven Vath

Acts am Sonntag, 5. Juni 2022

Ann Clue

Bosten 168

Colyn

Dax J

Gestört aber geil

Glockenbach

Héctor Oaks

Hidden Empire

Hugel

Innellea

Klangkuenstler

Lexer

Marcel Fengler

Midas 104

Øostil

Rebekah

Sam Shure

Sama’ Abdulhadi

Stereo Express

Township Rebellion

Will Sparks

Younotus

Camping beim Ikarus 2022: Campingplatz und Comfort Camping

Beim Ikarus gibt es zwei verschiedene Camping-Kategorien. Wer campen will, braucht dazu ein Wochenendticket für die Tage, die man bleibt (entweder Freitag bis Montag oder Donnerstag bis Montag) und dazu noch das Camping Ticket. Die Camping Tickets kosten 40 Euro.

regulären Campingplatz, sowie das sogenannte Comfort Camping. kein eigenes Zelt mitbringen, sondern kann zwischen vier Optionen wählen: Schlafen im Chickee, im Wigwam, im Hogan oder im Tipi. Das Comfort Camping ist auch deutlich teurer: Für zwei Personen zahlt man zwischen 275 und 900 Euro. Die Festivalbesucher können zwischen zwei Varianten wählen: Es gibt densowie das sogenannte Das Comfort Camping beschreibt der Veranstalter so: „Für alle, die einen hohen Anspruch an Komfort, Design und Nachhaltigkeit haben, bieten wir das Ikarus Village an und ist somit der Gegenentwurf zu liegen gelassenen Zelten und Bergen von Müll.“ Dort braucht manmitbringen, sondern kann zwischen vier Optionen wählen: Schlafen im Chickee, im Wigwam, im Hogan oder im Tipi. Das Comfort Camping ist auch deutlich teurer: Für zwei Personen zahlt man zwischen

Möglich ist außerdem noch das Campen mit einem Wohnmobil. Dazu braucht man neben dem Wochenend-Festivalticket das Caravan Ticket. Das kostet 70 Euro, ist allerdings komplett ausverkauft.

Anfahrt zum Ikarus 2022 mit Auto und ÖPNV

Wer noch ein Ticket ergattern konnte und sich für eine Campingoption entschieden hat, muss nur noch seinen Weg zum Festivalgelände finden. Wie kommt man zum Festival? Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

Mit Auto : 87766 Memmingerberg (nicht Memmingen) Industriestraße

: 87766 Memmingerberg (nicht Memmingen) Industriestraße Mit der Bahn : Vom Bahnhof Memmingen sind es noch etwa 4 Kilometer zum Flughafengelände. Vom Bahnhof fährt alle 30 Minuten ein Shuttle Bus (5 Euro)

: Vom Bahnhof Memmingen sind es noch etwa 4 Kilometer zum Flughafengelände. Vom Bahnhof fährt alle 30 Minuten ein Shuttle Bus (5 Euro) Mit Reisebus: Von allen möglichen Städten in Deutschland gibt es Reisebusse, die zum Festival fahren. Es gibt zwei Anbieter: Partybus und Arnold-Reisen

