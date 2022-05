Nach zweijähriger Corona-Pause findet vom 17. - 19. Juni 2022 wieder das Hurricane statt. Das Festival gibt es bereits seit 1997 und hat sich in Deutschland mit mehr als 70.000 Besuchern zu einem der größten Open-Airs entwickelt. Musikalisch liegen die Schwerpunkte in Scheeßel wie beim „Schwesterfestival“ Southside auf den Musikrichtungen Rock, Alternative, Independent und Electro. Das Line-Up und der Timetable stehen bereits fest. Welche Bands werden im Jahr 2022 auf dem Hurricane auftreten? Gibt es noch Tickets? Und was sind die verschiedenen Campingmöglichkeiten? Alle Infos zum Hurricane findet ihr hier.

Wo und wann ist das Hurricane 2022?

Das Festival Hurricane findet vom 17. bis zum 19. Juni 2022 auf der Motorrad-Sandrennbahn Eichenring bei Scheeßel in Niedersachsen. Scheeßel liegt zwischen Bremen und Hamburg.

Gibt es noch Tickets für Hurricane 2022? Kosten, Kategorien und Co.

Auf der Website des Festivals können aktuell noch Tickets für einzelne Tage oder auch für das komplette Wochenende erworben werden. Die Karten für das gesamte Wochenende kosten ab 222,75 Euro. Tagestickets gibt es ab 112,75 Euro.

Timetable und Lineup Hurricane 2022: Wer spielt wann?

Das Lineup des Hurricane 2022 und die Headliner stehen fest.

Hurricane 2022: Donnerstag, 16. Juni 2022

Sondaschule

Megaloh

Milliarden

Alex Mofa Gang

Hurricane 2022: Freitag, 17. Juni 2022

Seeed

Martin Garrix

The Killers

SDP

Dermot Kennedy

Charli XCX

Giant Rooks

LP

Electric Callboy

While She Sleeps

Millencollin

Fontaines D.C.

The Dead South

Gayle

Neck Deep

Kelvyn Colt

Inhaler

Wargasm

Goat Girl

#Hurricaneswimteam

Martin Garrix Presents STMDP RCRDS

Loopers

Matisse & Sadko

Julian Jordan

Hurricane 2022: Samstag, 18. Juni 2022

Deichkind

Twenty One Pilots

K.I.Z.

Von wegen Lisbeth

Mando Diao

Idles

Jimmy Eat World

Foals

Juju

Kitschkrieg

Antilopen Gang

Bad Religion

Nothing But Thieves

Fil Bo Riva

Oh Wonder

Turbostaat

Provinz

JC Stewart

Half Moon Run

Aurora

Jeremias

Holly Humberstone

The Stickmen Project

Kollektiv Turmstraße Live

Reignwolf

Kat Frankie

Brutus

Schrottgrenze

Flash Forward

Helgen

The Lathums

Pano

Hurricane 2022: Sonntag, 19. Juni 2022

Kings of Leon

Rise Against

Bring me the Horizon

Kontra K

The Hives

Kummer

Thees Uhlmann & Band

Royal Blood

Sam Fender

Tones and I

Swiss & die Andern

Ferdinand FKA Left Boy

Nura

Frittenbude

Blue Pills

Skindred

Mine

Schmyt

Tom Gregory

Lari Luke

Hot Milk

Blond

Press Club

Avralize

Camping beim Hurricane 2022: Campingplatz, Grüner Bereich und Resort

Beim Hurricane gibt es verschiedene Camping-Kategorien. Wichtig: Das Campen ist nur mit dem Hurricane Festivalpass möglich. Die Festivalbesucher können zwischen verschiedenen Varianten wählen: Es gibt den regulären Campingplatz, den Hurricane-Park (ehem. Grüner Wohnen) sowie das sogenannte Resort. „Hurricane Park“ ist ein separater Bereich, mit mehr Ruhe und Sauberkeit. Beim „Resort“ kann man entweder sein selbst mitgebrachtes Zelt aufbauen oder in ein bereits aufgebautes, komfortables Zelt einziehen. Es gibt auch einen Trailer Park für Wohnmobile und Wohnwagen. Der Park ist eingeteilt in EAST und WEST und den Hurricane Park. Für das Parken im Trailer Park ist das Trailer-Park-Ticket nötig. Dieses kann separat ab 66,75 Euro erworben werden.

Anfahrt zum Hurricane 2022 mit Auto und ÖPNV

Wer noch ein Ticket ergattern konnte und sich für eine Campingoption entschieden hat, muss nur noch seinen Weg zum Festivalgelände finden. Wie kommt man zum Hurricane? Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit dem Metronom. Die Festivaltickets berechtigen zur einmaligen An- und Abreise mit allen Zügen der Metronom Eisenbahngesellschaft der 2. Klasse zwischen dem 16. Juni und dem 20. Juni 2022.

Auch mit dem Auto kann das Hurricane angefahren werden. Parken und Camping sind getrennt voneinander. Die Adresse lautet: Eichenring, 27383 Scheeßel.

Festivals im Sommer 2022: Rock am Ring, Southside, World Club Dome und Co.

