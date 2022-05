Das Fusion Festival gilt als eins der bekanntesten Elektro-Festivals in Deutschland. Die Veranstalter beschreiben das Konzept der Fusion als „Parallelgesellschaft der ganz speziellen Art mit Musik, Theater, Performance und Kino bis hin zu Installation, Interaktion und Kommunikation.“ Aufgrund seiner unkonventionellen Ausrichtung und der Avantgarde-Kunst, die auf dem Festivalgelände ausgestellt wird, gilt das Festival auch als das europäische „Burning Man“. Die Fusion wird seit 1997 jährlich gefeiert. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuen sich die Fans und Veranstaltenden jetzt wieder auf wummernde Bässe, kreative Dancefloors und Kunstprojekte. In diesem Artikel beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Fusion 2022.

Wo und wann findet die Fusion 2022 statt?

Wo und wann ist das Fusion Festival 2022?

Das Fusion Festival findet vom 29. Juni bis 3. Juli 2022 statt. Schauplatz der Fusion ist der ehemalige Militärflugplatz in Lärz, nahe dem See Müritz in Mecklenburg-Vorpommern.

Wie bekommt man Tickets für die Fusion und was kosten sie?

Die Tickets für die Fusion werden limitiert und ausschließlich im Vorverkauf vertrieben. Der Verkauf erfolgt per Losverfahren. Wer ein Ticket für die Fusion 2022 erwerben wollte, musste sich vom 1. bis 14. Februar für das Losverfahren eintragen. Am 22. Februar wurden die Kaufoptionen dann verlost. Die Kaufoption wird somit individuell zugeordnet und kann nicht von einer Person auf eine andere übertragen werden. Daher ist es zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr möglich, ein Ticket zu erwerben. Der Preis für die Tickets beträgt 220 Euro inklusive Müllpfand.

Timetable und Lineup – Wer spielt wann auf der Fusion?

Bisher wurde noch kein Line-Up für die Fusion 2022 veröffentlicht. Dies ist für das Festival allerdings üblich, da das Werben mit namhaften Artists und Timetable den antikommerziellen Leitlinien der Veranstaltung widerspricht. Daher bleibt es bis zum Ende spannend, wer auf der Fusion 2022 auftreten wird.

Camping auf der Fusion 2022: Barrierefrei

Die Campingflächen auf der Fusion 2022 sind ab Mittwoch 29.06.2022, 8.00 Uhr früh geöffnet und müssen bis spätestens Mittwoch nach dem Festival 12:00 Uhr Mittags wieder geräumt sein. Es gibt keine Strom- und Wasseranschlüsse für Wohnmobile. Es werden barrierefreie Campingflächen mit WCs und Duschen angeboten. Außerdem gibt es noch einen Family-Camping Bereich, der etwas ruhiger ist.

Anfahrt zur Fusion 2022 mit ÖPNV und Auto

Aus vielen Städten innerhalb und außerhalb Deutschlands fahren Busse zum Festival und wieder zurück. Informationen hierzu gibt es bei Bassliner.de. Die Adresse für die Anreise mit dem Auto oder Wohnmobil ist Am Flugplatz 1, 17248 Lärz. Es werden spezielle Busse angeboten, welche die Festivalbesucherinnen und -Besucher von und nach Neustrelitz bringen.

Findet die Fusion 2022 trotz Corona statt?

Die zuständigen Behörden sehen derzeit gute Chancen, dass das „Fusion“-Festival in Lärz nach coronabedingter Pause wieder in gewohntem Umfang über die Bühne gehen kann. „Alle Anträge sind von den Veranstaltern gestellt, die Prüfung läuft noch, aber die Richtung ist positiv“, sagte eine Sprecherin des Amtes Röbel an der Müritz am Donnerstag, 12.05.2022. Wenn sich die Corona-Situation nicht verschlechtere, könne das Ende Juni geplante Festival, zu dem wieder rund 70 000 Gäste erwartet werden, stattfinden. Eine endgültige Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises bis Anfang Juni zu erwarten.

