Sommerzeit ist Festivalzeit! Der Juni beginnt mit dem Modular Festival in Augsburg. Neben Auftritten verschiedenster Bands umfasst das Rahmenprogramm des Festivals Workshops aller Art, Kunst und Kultur sowie Sportangebote und Kreativmärkte. In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen zum Modular Festival 2022.

Wo und wann findet das Modular Festival 2022 statt?

Wo und wann ist das Modular Festival 2022?

Das Modular Festival findet vom 03. bis 05. Juni 2022 in Augsburg statt. Der konkrete Veranstaltungsort ist das ehemalige Gaswerk in Augsburg-Oberhausen.

Gibt es noch Tickets für das Modular Festival 2022 und was kosten sie?

Aktuell gibt es noch Tickets für das Modular Festival 2022. Es gibt Ticketvergünstigungen für Schülerinnen und Schüler, für alle, die ein freiwilliges soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten, sowie für Juleica-Besitzer und -Besitzerinnen. Der Kauf eines vergünstigten Tickets ist nur gültig, wenn am Einlass ein bis zum Zeitpunkt des Festivals gültiger Ausweis vorgelegt wird.

Folgende Ticketoptionen sind noch verfügbar:

3-Tagesticket für 54 Euro (ermäßigt) bzw. 74 Euro.

für 54 Euro (ermäßigt) bzw. 74 Euro. Tagestickets für Freitag, Samstag und Sonntag für jeweils 28 Euro (ermäßigt) bzw. 33 Euro.

Line-Up, Bands und Headliner – Wer spielt beim Modular Festival 2022?

Mit Headlinern wie Bilderbuch, den Giant Rooks und Haiyti hat das Modular Festival 2022 viele beliebte Acts im Programm. Um die Lieblingsband nicht zu verpassen, lohnt sich ein Blick in den Timetable. Wer spielt wann auf dem Modular Festival 2022? Wir geben euch den Überblick.

Freitag, 03.06.2022

Bühne am Kessel

14:30-15:10 Uhr: Mollo

15:45-16:30 Uhr: Eli Preiss

17:15-18:00 Uhrt: low

18:45-19:30 Uhr: Rote Mütze Raphi

20:20-21:10 Uhr: Montez

22:00-23:00 Uhr: Symba

Bühne im Park

15:10-15:45 Uhr: Levarr

16:30-17:15 Uhr: Zartmann

18:00-18:45 Uhr: Kerosin95

19:30-20:20 Uhr: Nina Chuba

21:10-22:00 Uhr: Bruckner

23:00-00:00 Uhr: BRKN

Club Bühne

14:00-16:00 Uhr: Denny Dipper & Nachtschwester

16:00-17:30 Uhr: Ash

17:30-19:00 Uhr: Dattelklauber

19:00-20:45 Uhr: Alessia Cattani & Jan Lepple

21:10-22:00 Uhr: Holocene & Adrift

23:00-00:00 Uhr: Neovex & David Strasser

Samstag, 04.06.2022

Bühne am Kessel

14:30-15:10 Uhr: Marcoca

15:45-16:30 Uhr: Philine Sonny

17:15-18:00 Uhr: Drens

18:45-19:30 Uhr: Shelter Boy

20:20-21:10 Uhr: 01099

22:00-23:00 Uhr: Giant Rooks

Bühne im Park

15:10-15:45 Uhr: Estrella Drive

16:30-17:15 Uhr: Leepa

18:00-18:45 Uhr: Amilli

19:30-20:20 Uhr: Betterov

21:10-22:00 Uhr: Haiyti

23:00-00:00 Uhr: Tropikel Ltd

Club Bühne

14:00-16:00 Uhr: Valentin Zelz

16:00-17:30 Uhr: Lola Luc

17:30-19:00 Uhr: David Kochs

19:00-20:45 Uhr: Ludwig A.F.

Sonntag, 06.06.2022

Bühne am Kessel

14:30-15:10 Uhr: Joe Leviosa

15:45-16:30 Uhr: Power Plush

17:15-18:00 Uhr: Bilbao

18:45-19:30 Uhr: Alli Neumann

20:20-21:10 Uhr: Leoniden

22:00-23:00 Uhr: Bilderbuch

Bühne im Park

15:10-15:45 Uhr: Mount Adige

16:30-17:15 Uhr: Tilman

18:00-18:45 Uhr: Das Ding Ausm Sumpf

19:30-20:20 Uhr: Aera Tiret

21:10-22:00 Uhr: Edwin Rosen

23:00-00:00 Uhr: Jungle by Night

Club Bühne

14:00-16:00 Uhr: Pauletta Sniffcobar

16:00-18:00 Uhr: Tanja le Chains

18:00-19:30 Uhr: Rafner X Hutenberger (live)

19:30-21:30 Uhr: Konfusia

21:30-22:30 Uhr: Vöst & Tonlos

22:30-00:00 Uhr: Atlantik (live)

Camping auf dem Modular Festival 2022

Anders als es bei vielen anderen Festivals sonst üblich ist, kann man auf dem Modular Festival in Augsburg nicht campen. Besucher, die ein 3-Tagesticket gebucht haben, müssen sich dementsprechend eine andere Übernachtungsmöglichkeit suchen.

Anfahrt: Wie geht es zum Modular Festival 2022 mit Auto, ÖPNV und Co.?

Die Anfahrt zum Modular Festival 2022 ist mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Für Fahrräder gibt es Abstellmöglichkeiten vor Ort. Wer mit dem Auto kommt, nutzt einen der sieben Park & Ride Plätze in Augsburg. Von dort aus fahren die Straßenbahnen stadteinwärts. Angekommen am “Königsplatz” müssen die Besucherinnen und Besucher dann noch in die Straßenbahn Linie 2 Richtung Augsburg West P+R oder die Linie 4 Richtung Oberhausen Nord P+R bzw. Bärenwirt umsteigen. Von den Haltestellen „Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz“ (Linie 2) bzw. „Bärenwirt DRvS“ / „Josefinum“ (Linie 4) ist man zu Fuß innerhalb von ca. 10-15 Minuten am alten Gaswerk.

