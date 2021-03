Seit dem 1. März gibt es bereits Lockerungen der Regeln in Baden-Württemberg

Wird der Lockdown bis Ostern, Ende März 2021, verlängert?

Welche Corona-Regeln gelten in BW bei Handel, Kosmetikstudios, Friseuren, Treffen, Schule und Kita?

„Können wir mehr ins Risiko gehen?“, diese gewichtige Frage stellte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim TV-Duell im SWR zur Landtagswahl. Gleichzeitig dämpfte er die Hoffnung auf umfassendere Lockerungen des Lockdowns im Südwesten kurz vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch. Lockerungen werden in folgenden Bereichen diskutiert:

Private Treffen und Haushalte

Schule und Kita

Handel und Geschäfte

Gastronomie

Kosmetikstudios und andere Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen

Lockdown Ende Baden-Württemberg: Wird der Lockdown verlängert?

strenge Kontaktbeschränkungen in Kraft und große Teile des Handels und die Gastronomie geschlossen. Am Montag 01.03.2021 sind erste Details einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen durchgesickert - am Mittwoch, 03.03., dann eine aktualisierte Version. Bereits zu Beginn der ersten Märzwoche wurden auch in BW einige Corona-Regeln gelockert. Doch noch immer sindin Kraft und große Teile des Handels und die Gastronomie geschlossen. Am Montag 01.03.2021 sind erste Details einerfür dasdurchgesickert - am Mittwoch, 03.03., dann eine aktualisierte Version. Demnach könnte der Lockdown bis Ende März, also kurz vor Ostern, verlängert werden.

Corona-Regeln BW: Baumarkt, Friseur, Blumenladen - Was ab 1. März öffnen darf

Zumindest für einige Branchen in Baden-Württemberg hatte das lange Warten im Corona-Lockdown jetzt ein Ende. Bestimmte Bereiche dürfen seit dem 1. März wieder öffnen:

Friseure

Gartenmärkte, Blumenläden und Gärtnereien

Baumärkte zum Verkauf von Pflanzen

Weg mit der Corona-Mähne! Ab Montag 1.März durften die Friseure in Baden-Württemberg wieder öffnen.

© Foto: Ronny Hartmann/DPA

Handel im Corona-Lockdown: Öffnen die Geschäfte mit „Click and Meet“ in BW?

Für den nach wie vor weitgehend geschlossenen Einzelhandel schlägt Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut die Einführung einer Click&Meet-Strategie - also das Einkaufen nach Terminvergabe - schon von kommender Woche an, ab Montag, dem 08.03.2021, vor. Dies könne immerhin kleineren Geschäften „eine echte Perspektive“ bieten, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Spätestens von Mitte März an müsse dann eine generelle Öffnung des Einzelhandels erfolgen.

CDU-Bundesvize Thomas Strobl fordert vom anstehenden Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise breitere Öffnungsschritte für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Öffnung von Baumärkten sei etwa nachvollziehbar, man müsse überlegen, was noch zum täglichen Bedarf gehöre, sagte der baden-württembergische Innenminister am Dienstag in Stuttgart.

Auch bei privaten Begegnungen müsse man noch mal schauen, ob sich ein Haushalt nur wirklich mit einer weiteren Person treffen dürfe oder ob es nicht auch wieder ein zweiter Hausstand sein könnte.

Öffnung Baumärkte BW: Wann öffnen Baumärkte in Baden-Württemberg?

Öffnung der Baumärkte im Südwesten in Aussicht gestellt. Die Nachbarn in Derweil hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine baldigederim Südwesten in Aussicht gestellt. Die Nachbarn in Bayern haben Baumärkte und Bauhäuser bereits wieder geöffnet , sagte der Regierungschef am Montagabend beim TV-Duell des SWR mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zur Landtagswahl. „Das kann man als nächsten Schritt machen, damit wir keinen Tourismus bekommen - das ist immer ungut in der Pandemie.“

Wann dürfen Nagelstudios wieder öffnen?

Die Friseure dürfen seit 1. März die Corona-Frisuren wieder in Form bringen. Nagelstudios und Kosmetikstudios sind in Baden-Württemberg aber weiter geschlossen . Ob sie nach dem Corona-Gipfel wie im Nachbarbundesland Bayern öffnen dürfen ist noch unklar.

Private Treffen und Haushalte in BW: Wie viele Personen dürfen sich treffen?

Noch immer gelten strenge Kontaktbeschränkungen in Baden-Württemberg. Treffen sind nur mit Mitgliedern des eigenen Haushalts und maximal einer Person aus einem fremden Haushalt gestattet.

Was gilt bei Schule und Kita in Baden-Württemberg?

Grundschulen waren bis zum 21. Februar geschlossen. Ab dem 22. Februar durften sie dann in den Wechselunterricht starten. Die Präsenzpflicht bleibt aber weiterhin ausgesetzt. Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, bekommen von der Schule Lernmaterialien für den Fernunterricht im Homeschooling.

Weiterführende Schulen bleiben zunächst bis zum 7. März im Fernunterricht. Eine Ausnahme gilt für Abschlussklassen. Die Notbetreuung bis zur Klassenstufe 7 und für alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren wird weiterhin angeboten.

Auch Kitas und Kinderbetreuungseinrichtungen sind seit dem 22. Februar in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen gestartet.

Gymnasium und Realschule: Wann öffnen die weiterführenden Schulen in BW?

Das Thema Schule bleibt der Dauerstreit zwischen Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seiner Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Am Montagabend sprach sich Eisenmann im TV-Duell des SWR dafür aus, in der kommenden Woche (ab 8. März) wieder in den Klassen 5 und 6 mit dem Wechselunterricht zu beginnen. Kretschmann zeigte sich skeptisch und warnte angesichts neuer Virusmutationen davor, den „großen Erfolg“ im Kampf gegen die Pandemie zu verspielen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Susanne Eisenmann sind sich nicht einig über die Öffnung der Schulen.

© Foto: Marijan Murat/DPA

Öffnung der Gastronomie in BW: Restaurant, Bar und Hotel wollen Lockerungen

Wo gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung in Baden-Württemberg noch?

Der Verwaltungsgerichtshof hatte die nächtliche Ausgangssperre gekippt - ab dem 11.02.2021 war sie ausgesetzt.

Es gelten aber weiter nächtliche Ausgangsbeschränkungen für regionale Corona-Hotspots. Wann gilt Ausgangssperre?

Wenn eine Inzidenz von 50 überschritten wird, gilt eine Ausgangsbeschränkung.

Von 21 bis 5 Uhr darf man dann die Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen.

Die neuen Ausgangssperren werden, wenn die Inzidenz mindestens drei Tage in Folge unter 50 liegt.

Corona Impfung BW: Impfreihenfolge im Südwesten angepasst

Baden-Württemberg ist nochmal verändert worden. Das führt dazu, dass nun wesentlich mehr Menschen ein Impfangebot erhalten. Die Reihenfolge bei der Corona-Impfung inist nochmal verändert worden. Das führt dazu, dass nun wesentlich mehr Menschen ein Impfangebot erhalten. Alle Infos zu Reihenfolge, Impfterminen und Registrierung.

Aktuelle Corona Regeln BW: Das gilt bisher laut Corona-Verordnung Baden-Württemberg

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur im Kreis des eigenen Haushalts plus höchstens eine weitere Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, erlaubt. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Ausgangssperre: Es gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Hotspots von 21 bis 5 Uhr.

Maskenpflicht: In Geschäften, dem ÖPNV, beim Arzt, Friseur oder im Gottesdienst gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Bildung: Grundschulen sind für den Wechselunterricht geöffnet. Kitas sind offen. Weiterführende Schulen haben weiter Distanzunterricht.

Fahrschulen: Praktische Fahrstunde und Prüfungen sind wieder erlaubt

Handel: Der Einzelhandel ist bis auf Ausnahmen geschlossen. Click and Collect ist möglich

Gastronomie: Restaurants, Bars und Kneipen sind geschlossen. Abhol- und Lieferservice sind erlaubt.

Friseure sind geöffnet. Andere körpernahe Dienstleistungen sind noch verboten.

Gottesdienste sind unter strengen Hygieneauflagen gestattet.

