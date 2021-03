Der Lockdown ist zunächst bis 28.03.2021 verlängert, der nächste Gipfel ist am 22.03.2021.

Das ist einer der Beschlüsse des Corona-Gipfels vom 03.03.2021.

Baden-Württembergs Landesregierung will die die neuen Corona-Regeln umsetzen.

Dabei sind weitere Lockerungen der Corona-Verordnung geplant, abhängig von aktuellen Fallzahlen und Inzidenz.

Landkreise mit einer niedrigen 7-Tage-Inzidenz dürfen stärker lockern, etwa bei Schule und Einzelhandel.

Ab wann gilt die neue Corona-Verordnung in BW, und wie sieht sie im Detail aus?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Regeln am Freitag, 05.03.2021, in einer Regierungserklärung erläutert.



Gipfel beschlossenen Regeln nicht nur umsetzen, sondern sogar weitere Lockerungen erlauben. Darauf haben sich B117 macht schon über 40 Prozent der Neuinfektionen aus, auch die Südafrika-Variante B1351 breitet sich aus. Baden-Württemberg wird die beimbeschlossenen Regeln nicht nur umsetzen, sondern sogarerlauben. Darauf haben sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72/Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (56/CDU) bei Beratungen geeinigt. Und dies, obwohl die Zahlen steigen und die Mutationen des Coronavirus sich immer mehr ausbreiten, wie RKI-Chef Lothar Wieler am Freitagmorgen erkärte. Die englische Mutationmacht schon über 40 Prozent der Neuinfektionen aus, auch die Südafrika-Variantebreitet sich aus.

Die aktuelle Inzidenz für BW liegt aktuell, Stand Freitag, 05.03.2021, laut Robert-Koch-Institut bei 56,3, sie steigt also wieder. Dennoch soll in Kreisen, die stabil unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen liegen, unter anderem der Einzelhandel schrittweise öffnen.

neue Corona-Verordnung der Wie sieht dieder Landesregierung in Baden-Württemberg aktuell im Detail aus, welche Corona-Regeln gelten von Montag, 08.03.2021 an im Südwesten für Schulen, Einzelhandel, Gastronomie und Kontakte? Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte die neuen Regeln am Freitag, 05.03.2021 im Landtag vor.

Regierungserklärung: Das sagt Ministerpräsident Kretschmann zur neuen Corona-Verordnung in BW

Ministerpräsident Winfried Kretschmann bestätigt in seiner Regierungserklärung, die von Applaus, aber auch Zwischenrufen begleitet wird, weitgehend die bereits bekannten Öffnungs-Schritte. Er nennt aber Details und Aussichten für eine Rückkehr zu mehr Normalität im Alltag:

Kretschmann nennt Perspektive für den Sommer

Update 11.20 Uhr:

Der Landes-Chef betont in Bezug auf verstärkte Impfungen, dass sie weiter gehende Lockerungen und Erleichterungen für die Menschen ermöglichen würden. Da eine erste Impfung schon einen Schutz aufbaue, würde dies bereits erlauben, weiter Öffnungen zuzulassen. Große Konzerte, volle Stadien und Bierzelte werde es Anfang Juli freilich noch nicht geben, aber zum Beispiel Besuche in Biergärten. Winfried Kretschmann bedankt sich mit Blick auf die seit einem Jahr andauernde Corona-Krise für die Unterstützung und die Mitarbeit aller.

Mehr Impfstoff kommt: Impfung soll vorangetrieben werden

Update, 10.59 Uhr:

Winfried Kretschmann räumt ein: „Wir haben eine lange, schwierige Zeit hinter uns, aber wir haben eine klare Perspektive.“ Neben Testungen sei das Impfen eine weitere Säule dafür. Bisher seien die Impfungen zu langsam gelaufen. Es habe zu wenig Impfstoff gegeben und es habe auch organisatorische Probleme gegeben. Doch das ändere sich grundlegend. „Ab Anfang April werden wir zwei Gänge höher schalten“, kündigte Winfried Kretschmann an. Dann bekomme das Land erheblich mehr Impfstoff. Damit könne man die Impfzentren voll auslasten, auch die Ärzte würden impfen. Ein „Pilotprojekt“ nannte Kretschmann, dass ab Montag es in jedem Landkreis eine Arztpraxis geben solle, in der zunächst über 80-Jährige geimpft werden könnten. Bis Ende Juni soll ein großer Teil der Bevölkerung zumindest erstmals geimpft sein.

Schulen sollen vorsichtig weiter öffnen

Update, 10.45 Uhr:

Vom 15. März an sind Winfried Kretschmann zufolge folgende Schritte geplant: Grundschulen öffnen für alle Klassen unter eingeschränkter Präsenz. Die Klassen 5 und 6 der weiterführenden Schulen sollen ebenfalls unter eingeschränkter Präsenz öffnen. Dabei müssten die „AHA“-Regeln eingehalten werden, und: Sportunterricht werde es weiter nicht geben. Das sei verantwortungsvoll, so Kretschmann: „Wir gehen behutsam vor“, betonte er. Neben bestehenden Testmöglichekeiten könnten alle freiwillig getestet werden.

Tests sind für Kretschmann wesentliches Mittel bei weiteren Öffnungen

Update, 10.32 Uhr:

Schnelltests und Selbsttests sind für Winfried Kretschmann ein wichtiges Mittel auf dem Weg zu weiteren Lockerungen. Massenhafte Tests sollen weitere Öffnungen ermöglichen. In Schulen und Kitas soll das Personal sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen können, ebenso sollen Unternehmen Mitarbeiter in Präsenz ebenfalls einmal pro Woche testen lassen können. Auch Bürger sollen sich einmal pro Woche testen lassen können - bei Ärzten, in Apotheken oder bei externen Dienstleistern. „Bei allen Tests soll das Ergebnis dokumentiert werden.“

Lockerungen beim Handel in Kreisen nach Inzidenz: Notbremse wichtig

Update, 10.26 Uhr:

Winfried Kretschmann nennt die so genannte Notbremse als wichtiges Mittel, das eine Ausbreitung des Virus infolge von Lockerungen verhindern kann. Heißt: Liegt die Inzidenz über 100, greift eine Notbremse, die wieder einen harten Lockdown in Kraft setzt. Zu den Öffnungen im Handel bestätigte der Ministerpräsident, dass in Kreisen, die stabil unter 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegen, unter anderem der Einzelhandel wieder öffnen dürfe. Er räumte ein, dass es ein „gewisses Risiko“ sei. Er hoffe, dass es von Montag an nicht zu einem „großen Einkaufstourismus“ komme. „In diesem Fall müssten wir sehr schnell die Notbremse ziehen“, sagte Kretschmann. Die Kreise seien gebeten, sich mit ihren Nachbarn abzusprechen, um Aufläufe zu verhindern. Es sei eine „Probe“, ob das möglich ist, erklärte der Grüne.

Winfried Kretschmann beginnt seine Erklärung

Update, 10:15 Uhr:

Winfried Kretschmann mahnt: „Die dritte Welle bringt uns in eine Dilemma.“ Er räumt ein, dass die Branchen und die Menschen an der Belastungsgrenze seien. Doch ein unvorsichtiges Öffnen ließe die Infetionszahlen durch die Decke gehen.

Die neuen Corona-Regeln laut Verordnung in Baden-Württemberg

Öffnungen von Geschäften und Sport bei Inzidenz unter 50:

Der Beschluss von Bund und Ländern, den Baden-Württemberg nun umsetzen will, sieht vor, dass vom kommenden Montag an bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 der Einzelhandel wieder öffnen kann - jedoch mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 Quadratmeter beziehungsweise 20 Quadratmeter je nach Verkaufsfläche.

Möglich sind dann auch die Öffnung von Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologischen und botanischen Gärten sowie auch kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen mit bis zu maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

Maßnahmen und Corona-Regeln bei Inzidenz bis 100: Einkaufen und Sport im Freien

Bei einer 7-Tage-Inzidenz von bis zu 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gelten eingeschränkte Lockerungen für diese Bereiche. Shopping geht dann nur mit Termin (Click&Meet) und auch in anderen Einrichtungen muss man einen Termin buchen. Auch kontaktfreier Sport mit maximal 5 Personen aus zwei Haushalten und im Freien für Gruppen mit bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren sind möglich. Das gilt zum Beispiel auch für die Landeshauptstadt Stuttgart, wo die Inzidenz derzeit bei 61,5 liegt.

Öffnungen bei Schulen am 15. März

Ministerpräsidet Winfried Kretschmann und Kultusministerin Susanne Eisenmann haben sich bereits im Vorfeld geeiinigt, bei den Schulen im Land einen nächsten Öffnungsschritt zu gehen und Fünft- und Sechstklässler nach dem wochenlangen Corona-Lockdown zurückkommen zu lassen. Zudem sollen die Grundschulen nach drei Wochen Wechselunterricht ebenfalls am 15. März wieder zum Regelbetrieb übergehen.

Einkaufstourismus soll vermieden werden

Die Regierung will Einkaufstourismus vermeiden. In einer Mitteilung der Landesregierung heißt es: „Mit den benachbarten Gebieten mit höheren Inzidenzen sind gemeinsame Absprachen zu treffen, um eine überregionale oder kreisübergreifende Inanspruchnahme der geöffneten Angebote möglichst zu vermeiden.“ Wie das kontrolliert werden soll, ist allerdings noch nicht klar.