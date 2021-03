Beim Bund-Länder-Treffen am 3.03.2021 geht es um Beschlüsse rund um den Lockdown.

Nach diesem Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angel Merkel (66/CDU) und den Ministerpräsidenten gibt es neue Corona-Regeln.

Doch ab wann gilt eine Corona-Verordnung, welche die Ausgestaltung aktueller Corona-Regeln „en detail“ festlegt?

Ab wann gelten die Beschlüsse des Gipfels vom 3. März?

möglichst schnell umgesetzt werden müssten. Doch das braucht seine Zeit. Baden-Württembergs Regierungssprecher Rudi Hoogvliet erklärte bereits nach den letzten Corona-Gipfeln, dass in einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der 16 Länder allgemein festgeschrieben sei, dass neue Regelnwerden müssten. Doch das braucht seine Zeit.

Der Hintergrund: Neue Beschlüsse eines Corona-Gipfels wie dem am 3. März werden zwar auf Basis einer vorher vereinbarten Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin getroffen. Und sie sollen eigentlich grundsätzlich für alle Bundesländer gelten. Doch meist gibt es noch einmal bei den Beratungen Diskussionen, und am Ende erfolgen von Bundesland zu Bundesland verschiedene Auslegungen oder Anwendungsregeln, die nach einem Gipfel jeweils ausgearbeitet werden.

Sondersitzungen: Über Beschlüsse des Gipfels wird erst in Parlamenten debattiert

Die Folge: Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels, zum Beispiel zu

Öffnung von Schulen und Kitas,

Öffnungen im Handel, oder auch zu

Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen,

Impfungen und Impfstoffen

werden zunächst in den jeweiligen Landesparlamenten diskutiert. Diese Debatten erfolgen meist in Sondersitzungen, oft schon am Tag nach dem Gipfel.

Neue Corona-Maßnahmen müssen in Verordnungen geregelt werden

Danach erst werden die Beschlüsse in den jeweiligen Ressorts der Landesregierungen ausgearbeitet. Anschließend werden die entsprechenden Corona-Verordnungen überarbeitet und geändert, beziehungsweise angepasst. Das dauert meist 2 bis 3 Tage. Manche Regeln sind komplizierter, etwa wenn sie rechtlich heikle oder schwer zu beurteilende Bereiche betreffen. Das kann den Aufwand erhöhen und die Dauer bis zur Gültigkeit einer Verordnung verlängern.

Die Erfahrung der letzten bund-Länder-Gipfel zeigt, dass neue Regeln schon nach wenigen Tagen gelten. Wenn ein Gipfel – wie in der Vergangenheit geschehen – an einem Mittwoch stattfindet, so treten neue Verordnungen oft schon am darauffolgenden Montag in Kraft. In diesem Falle zum Beispiel am Montag, 08.03.2021. Das passt auch zum eigentlich geplanten Ende des verlängerten Lockdowns am 7.03.2021.