Die Corona-Inzidenz auf Malta ist zuletzt stark gesunken und liegt weit unterhalb der deutschen Zahlen und Inzidenzwerte

Malta erlässt am 01.07.2021 weitere Lockerungen für Touristen und Urlauber

Welche Corona-Regeln gelten auf Malta aktuell für die Einreise und den Urlaub?

Malta hat niedrige Infektionszahlen und ist kein Corona-Risikogebiet mehr. Für die Einreise ist lediglich ein maximal 72 Stunden alter Corona-Test erforderlich. Ebenso dürfen Geimpfte auf die Mittelmeerinsel reisen. Der Tourismus läuft langsam an, noch müssen Urlauber vor Ort mit einigen Einschränkungen rechnen.

Malta: All inclusive Hotels, Sehenswürdigkeiten und Bars öffnen ab 07.06.

Hotels sind in Malta buchbar, Restaurants haben unter Auflagen bis Mitternacht geöffnet. Dasselbe gilt für die beiden Nachbarinseln Gozo und Comino. Ab 01.07.21 gibt es weitere Lockerungsmaßnahmen: Dann soll der Tourismus offiziell starten – möglich ist er aber schon jetzt. Das Tragen von Masken wird an Stränden und Pools immer noch empfohlen, ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Ab 07.06.21 sind in Restaurants wieder sechs statt bisher vier Personen zugelassen. Ebenfalls sind in der Öffentlichkeit dann Gruppen von sechs Personen erlaubt. Mit diesen Lockerungen öffnen zudem Kinos, Theater, Bars und Clubs.

Rabatte für Hotelübernachtungen vom Staat

Die Regierung investiert 20 Millionen Euro in Direkthilfen für lokale Unternehmen und Infrastruktur. Mehr als drei Millionen gehen allein in Rabatte für Hotelübernachtungen, mit denen die Urlauber zurück gelockt werden sollen. Je nach Hotelklasse kann der Betrag zwischen 100 und 200 Euro liegen. „Malta bezahlt Touristen für ihren Besuch“, so klangen dazu die Überschriften in britischen Boulevardblättern.

Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Inselgruppe. 2019 kamen 2,75 Millionen Besucher und Besucherinnen auf die Inselgruppe. Das war ein neuer Rekord. Dann kam die Pandemie, und 2020 waren es nur noch 670.000. Die Voraussetzungen für 2021 sind nicht ganz schlecht, denn die Corona-Zahlen sind aktuell sehr niedrig.

Inzidenz: Sehr niedere Corona-Zahlen in Malta

Malta hat insgesamt sehr geringe Corona-Zahlen. So ist die Lage in dem Mittelmeerland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand 18.05.2021):

7-Tage-Inzidenz: 5,9

Neuinfektionen: 4

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 30.484

Neue Todesfälle: 0

Todesfälle: 417

Impfquote (Erstimpfung): 64,41%

Impfquote (vollständig): 32,50 %

Malta will im Juni Herdenimmunität erreichen

Bereits über 64 Prozent der Malteser sind geimpft. Der Vize-Regierungschef Chris Fearne, der gleichzeitig Gesundheitsminister ist verspricht laut Handelsblatt : „Wir werden die Herdenimmunität mit mindestens 70 Prozent Impfquote bis Juni erreichen“, verspricht.

