21. Mai sollen in Landesregierung wieder touristische Angebote zugelassen werden. Voraussetzung dafür ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 in Landkreisen und kreisfreien Städten. Kristallklare Seen, imposante Berge, märchenhafte Schlösser – ein Urlaub im Allgäu könnte ab Pfingsten wieder möglich sein. Mit Beginn der Pfingstferien amsollen in Bayern lautwieder touristische Angebote zugelassen werden. Voraussetzung dafür ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 in Landkreisen und kreisfreien Städten.

Bayern: Wann öffnen Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze?

Konkrete Regelungen fehlen jedoch weiterhin. Zu den touristischen Angeboten, die wieder geöffnet haben, könnten Hotels, Ferienwohnungen und -häuser sowie Campingplätze zählen. Sollten die Corona-Zahlen regional steigen, müssten die Öffnungen aber wieder zurückgenommen werden.jedoch weiterhin.

Freizeiteinrichtungen von der Seilbahn bis zum Reisebus". Das berichtet der Testpflichten und Hygienekonzepte, sollen nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums bei einer Kabinettssitzung am Montag beschlossen werden. Öffnungsmöglichkeiten soll es unter diesen Bedingungen auch für "spezielle touristische Infrastrukturen" geben. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nannte als denkbare Beispiele "". Das berichtet der Bayrische Rundfunk . Die konkreten Auflagen, wie, sollen nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums bei einer Kabinettssitzungwerden.

Der Schrecksee ist ein kleiner Hochgebirgssee in den Allgäuer Alpen. Ob in der Region bald touristische Übernachtungen erlaubt sind, steht noch aus.

© Foto: Pixabay

Allgäu: Baumhaus, Alpenlodge, Center Park – Urlaub in der Natur

In einem Baumhaus mitten in der Allgäuer Natur zu übernachten bietet Urlaubern ein besonderes Abenteuer. Außerdem gibt es in der Region die Möglichkeit, luxuriös in einer Alpenlodge oder in der Ferienanlage Center Parcs zu nächtigen. Doch auch diese Übernachtungs-Locations sind wohl erst bei einer Inzidenz unter 100 erlaubt. Die Corona-Zahlen sind in den allermeisten Landkreise im Allgäu oberhalb dieses Werts.

RKI: Die Inzidenz-Werte im Allgäu

Die aktuellen Corona-Zahlen für das Allgäu (Stand: 06.05.):

Dunkelrot ab 100:

Unterallgäu 220, 2 (Vortrag 214,7)

Memmingen 183,7 (183,7)

Kempten 172,1 (Vortag 163,4)

Kaufbeuren 144,2 (Vortag 135,3)

Ostallgäu 145,2 (Vortag 135)

Oberallgäu 113,5 (Vortag 99,4)

Rot ab 50:

Landkreis Lindau 79,3 (Vortag 70,7)

Gelb unter 50: –

Grün unter 35: –