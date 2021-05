Die Corona-Inzidenz am Bodensee ist in einigen Kreisen noch hoch, insgesamt aber gesunken

Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomie: Diese Regeln könnten für Urlauber in der Region bald gelten

Ausflüge, Meersburg, Mainau, Reichenau: Aktivitäten an Pfingsten

Urlaub an Pfingsten ist am Bodensee wohl möglich. In manchen Landkreisen rund um den See liegt die Inzidenz bereits wieder unter dem kritischen Wert von 100. Auf der bayrischen Seite sind dann Übernachtungen erlaubt. Ob das auch für Baden-Württemberg gilt, ist derzeit noch offen. Alle Infos gibt es hier.

Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze: Urlaub an Pfingsten im Kreis Lindau wohl erlaubt

Am Pfingstwochenende dürfen in bayerischen Regionen mit stabilen Corona-Zahlen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze und auch Jugendherbergen wieder für Touristen öffnen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Landkreis muss am 14. Mai unter 100 liegen und die Schwelle in den folgenden acht Tagen nicht überschreiten. Dann sind entsprechende Öffnungen ab dem 21. Mai möglich. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Der Kreis Lindau weist derzeit eine Inzidenz unter 100 auf. Sollte das so bleiben, wird der Pfingsturlaub auf der bayrischen Seeseite möglich.

Übernachtungen und Gaststätten in BW? – Vor Pfingsten soll es Klarheit geben

Ob das auch für die die Urlaubsorte auf der baden-württembergischen Seite gilt, könnte sich noch diese Woche entscheiden. Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg will rechtzeitig vor Pfingsten Klarheit schaffen, welche Bereiche wann und zu welchen Bedingungen öffnen können. Gerade die Hotel- und Gaststättenbranche habe bei einem Gespräch mit Vertretern aller von Schließungen betroffenen Bereiche darum gebeten, möglichst schnell verlässliche Details zu bekommen, teilte das Ressort von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart mit. Pfingstsonntag ist der 23.05.2021. Möglich wäre ein Beschluss der Landesregierung bereits bis Ende der Woche. Ein gewisser Vorlauf sei nötig, um die Regelungen vorzubereiten, hieß es aus dem Ministerium.

Landesregierung plant mit Hotels und Biergärten bei niedrigerer Inzidenz

Bislang will das Land den Betrieb von Biergärten und Außengastronomie sowie Hotels in weniger pandemiebelasteten Stadt- und Landkreisen erlauben. Bedingung ist aber, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in diesen Regionen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stabil unter 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern und binnen einer Woche liegt. Beschlossene Sache ist das aber noch nicht.

RKI: Die Inzidenz-Werte, Corona-Zahlen am Bodensee

Die 7-Tages-Inzidenz im Bodenseekreis sinkt schon seit einigen Tagen. Die aktuellen Corona-Zahlen für den Schwarzwald (Stand: 10.05.):

Über 100:

Bodenseekreis (BW) 131

Landkreis Lindau (Bayern)

Über 50:

Landkreis Konstanz (BW) 82

Unter 50: –

Urlaub in Bregenz (Österreich) an Pfingsten möglich

In Bregenz sind Restaurants, Cafés und Hotels laut Bundeskanzler Sebastian Kurz ab dem 19.05.2021 wieder geöffnet. Das Auswärtige Amt hält jedoch noch eine bedingte Reisewarnung für Österreich aufrecht.

Corona Inzidenz LK Lindau: Regeln, Ausflüge, Öffnung

Im Landkreis Lindau (Bayern) liegt die Inzidenz seit mehreren Tagen unter 100. Entsprechend sind Lockerungen der Corona-Maßnahmen am 4. Mai 2021 in Kraft getreten.

Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre wird aufgehoben.

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Einzelhandel und Gastronomie: Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handelsangebote ist weiterhin untersagt. Die Gastronomie bleibt geschlossen, Speisen können bestellt und abgeholt werden.

Bodensee LK Konstanz: Inzidenz, Urlaub, Regeln

Auch im Landkreis Konstanz liegt der Inzidenzwert (Stand 07.05.21) seit Donnerstag, 10. Mai, unter 100 – genauer: Die Inzidenz liegt bei 82.

Seit Samstag, 8 Mai, ist die Öffnung von Ladengeschäften für das Angebot Click & Meet unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Bislang gilt die Bundes-Notbremse. Erst wenn der Wert fünf Tage infolge unter 100 liegt, treten weitere Lockerungen in Kraft.

Fähre am Bodensee: Schifffahrt und Regionalverkehr

Die Fähren (Konstanz-Meersburg, Friedrichshafen-Romanshorn) und der Katamaran (Friedrichshafen-Konstanz) verkehren grundsätzlich ganzjährig. Wegen des Coronavirus kommt es auch in diesen Bereichen teilweise zu Einschränkungen und Abweichungen des regulären Fahrplans. Infos zu den Fährplänen gibt es hier:

Bodensee: schönste Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

In der Bodenseeregion gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge, Erlebnisse, sportliche Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Hier folgt eine Auswahl an Naturerlebnissen und Wanderungen und Schlössern zum Besichtigen, die auch trotz Corona erlebbar sind. Schlösser und andere Ausflugsziele sind im Lockdown teilweise geschlossen, teilweise jedoch auch mit Online-Tickets zu besichtigen.

Affenberg Salem derzeit geschlossen

Knapp 200 aufgeweckten Berberaffen leben hier wie in freier Wildbahn in einem 20 Hektar großen Wald. Der Affenberg sowie der Biergarten sind aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit allerdings geschlossen.

Ausflug nach Meersburg: Burg und Ufer-Promenade

Die Burg Meersburg ist momentan leider nur von außen zu besichtigen. Das Burgmuseum hat seit dem 1. April 2021 wegen der Inzidenz bis auf weiteres geschlossen. Das Burg-Café der Burg Meersburg ebenso. Meersburg lohnt sich aber trotzdem: An der Promenade am Bodensee kann geschlendert werden. Eis auf die Hand gibt es ja auch. Trotzdem sind alle geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten und einzuhalten!

Insel Mainau: Ausflug mit Online-Ticket und negativem Corona-Test – Ausnahmen für Geimpfte

Voraussetzung für einen Besuch der Insel Mainau, auch Blumeninsel genannt, ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test (nur Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, nicht älter als 24 Stunden, kein Selbsttest) sowie ein Online-Ticket mit Einlass-Zeitfenster. Von 9 bis 19 Uhr hat die Insel auf dem Bodensee den Probebetrieb geöffnet. Seit dem 30.4.2021 kann man sich auch vor Ort bei der Bürgertest-Station „Parkplatz Insel Mainau" testen lassen. Das Schmetterlingshaus und Palmenhaus sind nicht zugänglich, auch die Gastronomie hat geschlossen – es gibt aber Take-Away-Speisen und -Getränke.

Bereits geimpfte Personen, müssen nachweisen (Impfausweis), dass die zweite Impfung vor mindestens 14 Tagen abgeschlossen wurde. Der verabreichte Impfstoff muss in der Europäischen Union zugelassen sein.

Wandern am Bodensee: Ideen für Ausflüge in der Natur

Säntis: Der beliebte Berg Säntis ist 2502 Meter hoch. Vom Gipfel aus sieht man sechs Länder: Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Italien und die Schweizer Alpenwelt. Wenn man aus Richtung Bodensee in die Schweiz reist, sieht man den Gipfel des Alpsteinmassives sofort. Auch einfache Tagesausflüge sind möglich, wenn es die Coronalage in der Schweiz zulässt.

Pfänder: Der Berg in Österreich ist zum Wandern geeignet und mit der Bahn erreichbar. Laut Webseite fährt diese täglich zwischen 8 und 8 Uhr auf den Gipfel. In der Bahn muss eine FFP-2-Maske getragen werden. Auch gilt in der Pfänderbahn der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Gästen, die nicht zum eigenen Familienkreis gehören. Die Pfänderbahnkarten gibt es weiterhin an den Kassen der Pfänderbahn.

Insel Reichenau: Zutritt am Bodensee mit Termin