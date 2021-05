Ab Freitag sollen in Baden-Württemberg teilweise Einzelhandel, dieund. Wie der SWR berichtet würden die Lockerungen in Regionen gelten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Das betrifft derzeit die Landkreise Main-Tauber, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Konstanz und die Stadtkreise Heidelberg und Freiburg betreffen. Diedes Landes soll nach demnach am Donnerstagabend aktualisiert werden.

Besucher von Biergarten oder Hotels müssen dann nachweisen, dass sie geimpft von einer Infektion mit dem Coronavirus genesen sind. Außerdem kann ein Schnelltest mitgebracht oder vor Ort gemacht werden. Öffnen dürfen auch Bibliotheken, Autokinos und die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten. Außerdem sind dann Kulturveranstaltungen im Freien und kontaktarmer Sport mit bis zu zehn Menschen erlaubt.

In vielen Urlaubsregionen des Landes sehnt man sich nach Öffnungen, um Urlauber und Tagesausflügler begrüßen zu können. In diesen Artikel haben wir euch den aktuellen Stand für verschiedene Regionen zusammengefasst:

In den baden-württembergischen Städten und Landkreisen wächst die Hoffnung , rechtzeitig zu den Pfingstferien die wichtige Schwelle bei der Corona-Belastung erreicht zu haben und Öffnungen in Angriff nehmen zu können. Lagen am Sonntag noch 37 der 44 Regionen über dem Wert von 100 Ansteckungen bei 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, so unterschritten am Montag zwei weitere den wichtigen Wert. Mehrere andere Kreise wie der Ortenaukreis, in dem offenbar beispielsweise der Europapark möglicherweise vor einer zeitnahen Öffnung steht, und die Stadt Karlsruhe dürfen in den kommenden Tagen folgen, wie aus den Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) von Montag (Stand 16 Uhr) hervorgeht.