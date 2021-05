Video Drosten: „Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland“ Mehr zum Video

Waldbedeckte Berge, grüne Wiesentäler und beeindruckende Wasserfälle – das erwartet Besucher im Schwarzwald. Doch bereits seit Monaten sind Übernachtungen nicht erlaubt. Nun machen sich Gastronomen und Hoteliers erste Hoffnungen auf Gäste in den kommenden Wochen.

Dürfen Bikerhotels, Gaststätten öffnen? – Vor Pfingsten soll es Klarheit geben

Gesundheitsministerium Baden-Württemberg will rechtzeitig vor Pfingsten Klarheit schaffen, welche Bereiche wann und zu welchen Bedingungen öffnen können. Gerade die Hotel- und Gaststättenbranche habe bei einem Gespräch mit Vertretern aller von Schließungen betroffenen Bereiche darum gebeten, möglichst schnell verlässliche Details zu bekommen, teilte das Ressort von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart mit. Pfingstsonntag ist der 23.05.2021. Möglich wäre ein Beschluss der Landesregierung bereits bis Ende der Woche. Ein gewisser Vorlauf sei nötig, um die Regelungen vorzubereiten, hieß es aus dem Ministerium.

Landesregierung plant mit Hotels und Biergärten bei niedrigerer Inzidenz

Bislang will das Land den Betrieb von Biergärten und Außengastronomie sowie Hotels in weniger pandemiebelasteten Stadt- und Landkreisen erlauben. Bedingung ist aber, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in diesen Regionen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stabil unter 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern und binnen einer Woche liegt. Beschlossene Sache ist das aber noch nicht.

Ferienwohnungen, Hotels, Campingplätze – Unsicherheit für Tourismusbranche

Die Landesregierung habe für die Reisebranche noch keine klaren Perspektiven aufgezeigt, sagte der Sprecher der Schwarzwald Tourismus GmbH, Wolfgang Weiler, der dpa. „Es ist leider ein sehr chaotisches Bild.“ Es gebe zwar einen „Riesenandrang“ von Reisewilligen in der Region. „Aber wir können derzeit keine Zusage machen, dass Ferienwohnungen, Hotels und Campingplätze bereits zu Pfingsten geöffnet sind.“

Zipline, Eichhörnchenwald, Nationalpark: Aktivitäten im Schwarzwald

chwarzwald-Touristen ist die Zipline: Wer mutig ist, kann dabei an einem Drahtseil, das an Tannen befestigt ist, ins Tal rauschen. Doch derzeit darf die Freizeitbeschäftigung wegen der Beliebt bei Sist die Zipline: Wer mutig ist, kann dabei an einem Drahtseil, das an Tannen befestigt ist, ins Tal rauschen. Doch derzeit darf die Freizeitbeschäftigung wegen der Corona-Regeln noch nicht wieder angeboten werden. Veranstalter hoffen ab eine Öffnung ab Juli. Stattdessen können Besucher der Region bereits derzeit Eichhörnchen beobachten. Der Doniswald bei Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis ist bekannt für seine nagenden Bewohner und wird deshalb oft Eichhörnchenwald genannt. Außerdem ist der 2014 eröffnete Nationalpark einen Besuch wert.

RKI: Die Inzidenz-Werte, Corona-Zahlen im Schwarzwald

Die aktuellen Corona-Zahlen für den Schwarzwald (Stand: 10.05.):

Über 100:

Landkreis Calw 171

Landkreis Karlsruhe 132

Schwarzwald-Baar-Kreis 245

Landkreis Waldshut168

Ortenaukreis 112

Enzkreis 153

Landkreis Raststatt 127

Landkreis Rotweil 159

Über 50:

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 58

Landkreis Emmendingen 66,0

Landkreis Lörrach 87

Unter 50: –

Unter 35: –

BW: So funktioniert das Drei-Stufen-Modell des Gesundheitsministerium

In der aktuellen Öffnungsstrategie, die der dpa vorliegt, entwirft das Gesundheitsministerium ein Drei-Stufen-Modell. Liegt die Inzidenz an fünf Tagen stabil unter 100, könnten Einzelhandel, Außengastronomie und die Außenbereiche von Zoos und Botanischen Gärten demnach ebenso öffnen wie Autokinos, Archive, Bibliotheken, Bäder und Badeseen, Galerien, Museen und Gedenkstätten sowie Hotels. Fällt die Inzidenz laut Papier auch zwei Wochen später weiter, könnte in einer zweiten Stufe Musik- und Kunstschulen mit einer begrenzten Besucherzahl ebenso eine Perspektive gegeben werden wie Messen, kontaktarmem Sport in Hallen, Theatern, Opern und Orchestern, Kinos, aber auch Restaurants. Zwei weitere Wochen später wären dann in einem dritten Schritt Veranstaltungen mit größerer Besucherzahl wie zum Beispiel Theater- und Konzertaufführungen, Messen und Großveranstaltungen sowie Freizeitparks und Hallenbäder an der Reihe.

Urlaub im Bayern: Söder will Pfingsturlaub in Regionen mit niedriger Inzidenz erlauben

Konkreter geworden ist bereits etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er kündigte an, Urlaub im Freistaat in den Pfingstferien in Regionen mit niedrigen Corona-Infektionszahlen wieder zu erlauben. Auch Schleswig-Holstein geht weitere Öffnungsschritte im Tourismus. Im Norden dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete vom 17.05.2021 an unter strengen Vorgaben landesweit Gaststätten auch in Innenräumen besuchen und in Beherbergungsbetrieben übernachten. Touristen müssen sich alle drei Tage auf Corona testen lassen.