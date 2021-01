Der Lockdown in Deutschland wird bis 31.1.2021 verlängert

Trotz Lockdown sind die Corona-Zahlen in Deutschland aktuell noch immer zu hoch

Am Montag meldete das RKI 9847 Neuinfektionen, die entscheidende 7-Tage-Inzidenz bleibt weit über der Grenze von 50

Exerten warnen vor einer Dritten Welle

Deswegen beraten Bund und Länder beim nächsten Corona-Gipfel am Dienstag, 5.1.21 als „Notbremse“ über eine Verlängerung des Lockdowns und neue Corona-Regeln

Seit 16. Dezember 2020 gilt der Der Hintergrund: Deutschland hatte mangels Erfolg den seit November laufenden „Lockdown light“ verschärft.gilt der „harte Lockdon“ . Doch auch nach weit

Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren,

der Schließung von Läden Geschäften,

geschlossenen Schulen und Kitas und

erreichen die Fallzahlen nicht die angepeilte Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche („7-Tage-Inzidenz“). Der einstige Musterknabe Deutschland gilt mittlerweile als europäisches Sorgenkind in der Corona-Pandemie.

Längerer Lockdown ohne Lockerungen ist schon vor Gipfel beschlossen

Bund und die Ministerpräsidenten für die Länder, aber auch Länder untereinander Deswegen werden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Dienstag neue Maßnahmen beraten und beschlossen. Schon vorab liefen im Hintergrund Gespräche über die künftige Corona-Strategie. Durchgesickert war, dass sowohl Merkel für denund diefür die Länder, aber auch Länder untereinander längst darüber einig sind, dass der Lockdown verlängert werden muss

Corona Lockdown Verlängerung in Deutschland bis 31.1.2021

Bund und Länder sind sich offenbar einig darüber, dass der harte Lockdown in Deutschland bis zum 31. Januar verlängert werden soll. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend am Montagmittag. Endgültig entschieden wird darüber am Dienstag von Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten beim nächsten Corona-Gipfel, der per Telefonkonferenz abgehalten wird.

Dauer des längeren Lockdowns bis 31.1.21 oder bis Februar?

Es ging dabei offenbar nur noch um Detailfragen zur Dauer des erweiterten Lockdowns und zur Öffnung von Schulen und Kitas. Hier waren die Länder uneins. Bei der Verlängerung des Shutdowns forderten weniger stark betroffene Bundesländer einen Lockdown bis 24.1.2021. Die stärker betroffenen Länder, darunter Baden-Württemberg und Bayern, wollten einen Lockdown bis 31.1.2020 - also um drei Wochen.

Februar 2021. Abwegig ist das nicht, Experten rechnen laut Fallzahlen bis 31. Januar 2021 nicht stark genug sinken werden, eine Verlängerung bis Februar ist wahrscheinlich. Und was sagt Baden-Württemberg? BW- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sogar von einem Lockdown bis in den. Abwegig ist das nicht, Experten rechnen laut NTV damit, dass diebis 31. Januar 2021 nicht stark genug sinken werden, eine Verlängerung bis Februar ist wahrscheinlich. Und was sagt Baden-Württemberg? BW- Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war stets für eine härtere Linie. Er mahnte im Vorfeld: "Wir alle haben noch eine Durststrecke vor uns. Wir werden noch einige Monate durchhalten müssen."

Beschlüsse des Corona-Gipfels und die Folgen für Schulen, Kitas, Gastronomie, Handel und Reisen

Was bedeutet eine Verlängerung des harten Lockdowns für die wichtige Bereiche

Schule und Kita

Gastronomie, Restaurants, Bars

Handel, Geschäfte, Dienstleistungen

Urlaub 2021 und Reisen

Neue Corona-Regeln zu Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen?

Das sind die von den Beschlüssen am Dienstag am meisten betroffenen Lebensbereiche und die Folgen für die Bürger:

Schule und Kitas: Das sind die möglichen Beschlüsse des Corona-Gipfels

Für Eltern und Kinder ein brennendes, und bei den Ministerpräsidenten heiß diskutiertes Thema sind Schulen und Kitas: Werden sie nach den Ferien geöffnet oder bleiben sie geschlossen? Eine Wiederaufnahme des vollständigen Präsenzunterrichts sei "in diesen Tagen nicht vorstellbar", sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag.

Für den Gipfel gibt es in Bezug auf Schulen und Kindergärten verschiedene Möglichkeiten:

Öffnung der Schulen nach den Ferien: Für eine Öffnung und erneuten Präsenzunterricht sprach sich die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann aus.

Längere Weihnachtsferien: Diese Variante war in einigen Bundesländern bereits vor Weihnachten im Gespräch.

Schulen bleiben geschlossen: Denkbar ist auch, dass die Schulen und Kitas weiter geschlossen bleiben.

Bars, Restaurants, Hotels: Ausblick für die Gastronomie nach dem 10. Januar

Restaurants und Kneipen waren vom Herunterfahren der Wirtschaft in diesem Jahr gleich zweimal betroffen: Von März bis Mitte Mai und nun seit Anfang November. „Die Lage ist für die Branche seit dem Ausbruch der Corona-Krise katastrophal“, sagt ein Sprecher des Branchenverbandes Dehoga. Die Hotel- und Gaststättenbranche warnt vor der Schließung von tausdenden Betrieben durch den Lockdown. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig sieht für Tourismus und Gastronomie kaum Möglichkeiten für eine rasche Aufhebung der für diese Bereiche geltenden Beschränkungen. Die Vermeidung von Kontakten bleibe weiterhin unerlässlich, um die Ansteckungen eindämmen zu können.

Nach dem Gipfel Beschlüsse zu Handel, Geschäften und Dienstleistungen erwartet

Auch der Handel inklusive Dienstleistungen ist von Lockdown besonders hart getroffen, der Handelsverband Deutschland (HDE) spricht von zehntausenden Firmenpleiten im kommenden Jahr - trotz der Finanzhilfen. Aktuell dürfen nur systemrelevante Läden wie Supermärkte aufmachen, Modehäuser oder auch Spielwarengeschäfte müssen geschlossen bleiben. Neben möglichst hohen staatlichen Hilfszahlungen hoffen die Geschäftsinhaber auch darauf, dass sie schnellstmöglich wieder öffnen dürfen. Doch dass beim Gipfel signifikante Lockerungen beschlossen werden, gilt angesichts der hohen Corona-Zahlen als unwahrscheinlich. Eine schnelle Aufweichung der Regeln sei derzeit überhaupt nicht abzusehen, betonte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff.

Trotz längerem Lockdown: Sind Urlaub 2021 und Reisen möglich?

innerhalb Deutschlands sind grundsätzlich denkbar, da im Inland das Infektionsgeschehen im Gegensatz zu Reisen ins Ausland relativ überschaubarer bliebe. Jedoch sprechen die aktuellen Infektionszahlen gegen Lockerungen im Reise-Lockdown. Und: Die Erfahrung des Sommers zeigt, dass nach den Ferien die Corona-Zahlen durch Rückkehrer steigen. Die völlig außer Kontrolle geratenen Besucheranstürme auf die Ausflugsgebiete und Skigebiete zeigen: Die Deutschen wollen raus, eines der wichtigsten Themen für die Bürger ist das Reisen . Lockerungen bei Ausflügen und Reisensind grundsätzlich denkbar, da im Inland das Infektionsgeschehen im Gegensatz zu Reisen ins Ausland relativ überschaubarer bliebe. Jedoch sprechen die aktuellen Infektionszahlen gegen Lockerungen im Reise-Lockdown. Und: Die Erfahrung des Sommers zeigt, dass nach den Ferien die Corona-Zahlen durch Rückkehrer steigen.

Wie lange gelten die Ausgangsbeschränkungen?

In den Ländern ist mit schärferen Ausgangsbeschränkungen zu rechnen. Das hat zum Beispiel Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) angekündigt. So sollen sich dort künftig etwa nur noch maximal fünf Personen aus einem Haushalt zusammen in der Öffentlichkeit bewegen dürfen. Zudem soll der Bewegungsradius der Menschen im Freistaat auf 15 Kilometer im Umkreis ihres Wohnortes beschränkt werden.