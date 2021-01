Eine der wesentlichen neuen Maßnahmen wird den Bereich der privaten Kontakte betreffen, die bestehenden Beschlüsse dazu werden erweitert: Private Zusammenkünfte in Deutschland werden wie schon im Frühjahr 2020 beim ersten Lockdown nur noch alleine,

sein. Das heißt etwa, dass sich zwei Paare nicht zum Essen verabreden und zwei Kinder nicht ein anderes Kind zuhause besuchen dürfen. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Dienstag in Berlin verständigt, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht. Diese Regelung wird nicht wie die Bewegungseinschränkung in einem festgelegten Bewegungsradius an eine bestimmte Inzidenzzahl geknüpft.